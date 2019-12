Temen negocios de Las Cruces por estafas

La Policía de Las Cruces (LCPD) advierte a los residentes de una estafa que, aparentemente, apunta a negocios e incluye amenazas telefónicas para pagar una cantidad de dinero no especificada o enfrentar las consecuencias de sufrir daños físicos.

LCPD ha recibido al menos tres de estos informes de estafa. No se ha perdido dinero,tampoc hay daños a quienes no cumplieron con las demandas ilegales.

De acuerdo con Dan Trujillo, vocero de LCPD, en al menos una de las amenazas, la persona que llamó afirmó ser miembro de un cártel y exigió dinero a una empresa.

La persona que llamó indicó que el negocio, o sus empleados, se verían perjudicados si no se satisfacían sus demandas.

La Policía recomienda seguir estos consejos básicos de seguridad si recibe una llamada o mensaje amenazante:

Escriba el número de teléfono de la persona que llama, no responda y cuelgue.

Si es posible, bloquee el número de teléfono o no responda las llamadas de seguimiento.

No proporcione información personal o financiera sobre usted o su negocio a la persona que llama.

No acepte reunirse con la persona que llama.

No devuelva las llamadas al perpetrador ni use los datos de contacto que puedan proporcionar.

No responda a mensajes de texto, correos electrónicos o mensajes de redes sociales. Si lo hace, los estafadores pueden aumentar su intimidación y sus intentos de lograr el cumplimiento.

No envíe dinero, tarjetas de regalo, detalles de tarjetas bancarias o información de cuenta en línea a nadie en quien no confíe.