Temen endurecimiento de leyes en la frontera

Luego de que Kirstjen Nielsen abandonara su puesto como secretaria de Seguridad Nacional, la preocupación se empieza a sentir en la frontera, principalmente en los líderes comunitarios y organizaciones al auxilio de refugiados y solicitantes de asilo.

Y es que el presidente Donald Trump emitió un tuit en donde informó que Kevin McAleenan, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), asumirá el cargo como interino.

“Con la expectativa e inseguros de lo que va a pasar con McAleenan, creemos que todo será más duro para la gente que está pidiendo asilo”, expresó Marisa Limón, directora de Hope Border Institute, en El Paso.

“Esa preocupación la he tenido yo”, expresó a El Diario de El Paso Rubén García, director de Casa Anunciación. “No sólo por la renuncia de Nielsen, sino porque lo que esta administración quiere es basado en seguridad y cumplimiento de la ley nada más”, añadió.

Y es que la renuncia de Nielsen se produce sólo días después de que Trump manifestara su deseo porque Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tome una dirección “más dura”.

“Es preocupante”, dijo tajante García, quien además explicó que “el fenómeno del refugiado no tiene que ver con seguridad. Todas las decisiones basadas en seguridad no nos dan una respuesta para la realidad de los refugiados. La seguridad no va a resolver el verdadero problema”, agregó.





Pero ¿quién es McAleenan?





El nuevo director interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kevin McAleenan, es un veterano de 47 años nacido en Hawaii.

En un comienzo fungió como ‘interino’ y en marzo del año pasado fue juramentado oficialmente como comisionado de CBP.

McAleenan es uno de los principales funcionarios en defender la narrativa de la administración Trump, quien ha vuelto a escoger el tema de los indocumentados y la construcción del muro como la base de su campaña de reelección 2020.

“El nombramiento de Kevin McAleenan como secretario interino es profundamente inquietante, ya que también ayudó a implementar la agenda del presidente Trump como comisionado y no tengo dudas de que continuará haciéndolo como secretario interino", expresó Joaquín Castro, director del Caucus Hispano en el Congreso.

Y fue Trump quien anunció su nombramiento el domingo a través de su red social preferida: Twitter, donde también anunció la salida de Kirstjen Nielsen.

A finales de noviembre, McAleenan defendió el uso de gas lacrimógeno en la frontera para detener a un grupo de migrantes que trató de ingresar por San Ysidro, con la intención de solicitar asilo.

“El uso del gas pimienta fue necesario para prevenir que una situación peligrosa se tornara peor”, expresó entonces McAleenan.

El 27 de marzo McAleenan, pidió en su visita a El Paso, ayuda al Gobierno federal para responder, dijo, a una “crisis humanitaria sin precedentes”.

El funcionario denunció que se había llegado a un “punto crítico” después de que los agentes fronterizos arrestaran a 12 mil migrantes en apenas dos días.

“Mientras esto no se lleve a cabo tomaremos todas las acciones que estén en nuestro poder para atender la crisis en la frontera”, añadió en su discurso.





No es sorpresa renuncia de Nielsen





La decisión del reemplazo de Nielsen no es una sorpresa. Se esperaba su renuncia por algún tiempo, ya que la insatisfacción de Trump creció debido al aumento de inmigrantes que ingresaban ilegalmente a los Estados Unidos por la frontera Suroeste.

Seis meses después de asumir el cargo, la prensa nacional informó que Nielsen había redactado una carta de renuncia después de haber sido reprendida por lo que el presidente llamó su fracaso para ayudar a detener la inmigración ilegal.

“Nielsen pasó su mandato defendiendo la cruel agenda antiinmigrante del presidente. Bajo su vigilancia, murieron niños y miles de familias fueron deportadas. Mintió al Congreso sobre las acciones de su Departamento, y engañó al pueblo estadounidense sobre las atrocidades que estaban cometiendo”, manifestó Castro.

De igual forma, en marzo, Verónica Escobar, congresista por el Distrito 16 de Texas, exigió la pronta renuncia de Nielsen, debido a que “no ha querido o no ha podido encontrar soluciones inteligentes y humanas”.

“Su incompetencia y falta de liderazgo están afectando a El Paso y nuestro país”, declaró en ese entonces Escobar en un tuit.

Hoy martes, Escobar presentará la Ley de Mejora de la Seguridad Nacional, que exigirá que el Departamento de Seguridad Nacional aborde los problemas fronterizos de manera responsable y humana.

Esta ley, se produce a sólo dos días de la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional.





