Tardan hasta 9 horas para testificar vs ley antiinmigrante

Austin— Todavía estaba oscuro cuando Alexis Elicerio salió del Valle del Río Grande a las 3 a.m. para conducir a Austin.

Apenas había comenzado el día cuando Elicerio y otras 10 personas de San Juan llegaron al Capitolio para hablar directamente con los legisladores sobre un proyecto de ley de seguridad fronteriza, uno que crearía una unidad estatal de oficiales y civiles facultados para “disuadir y repeler” y arrestar migrantes si fueron vistos cruzando ilegalmente la frontera, y luego devolverlos a México.

Casi 20 horas después de haber iniciado su jornada, Elicerio seguía esperando su oportunidad de hablar. Dijo que les diría a los legisladores que más vigilancia policial a lo largo de la frontera no resolverá los problemas más críticos que enfrenta su comunidad fronteriza, como escuelas sin fondos y falta de atención médica.

Elicerio fue una de las más de 277 personas que se inscribieron el miércoles para hablar en contra del Proyecto de Ley 20 de la Cámara de Representantes.

Estaba testificando en nombre de LUPE, una organización comunitaria con décadas de antigüedad con raíces en el Valle del Río Grande, como organizador de participación cívica.

“Muchas personas en nuestras comunidades vivirán aún con más miedo y serán más vigiladas y militarizadas como resultado de este tipo de legislación”, dijo Elicerio. “Venimos como una voz para los que no pueden cruzar el puesto de control”.

Su comunidad se vería directamente afectada, dijo Elicerio, y agregó: “Nos quedaremos aquí hasta las 2 a.m. hasta que digan que pare”.

Defensores de los derechos de los inmigrantes de todo Texas, incluidos El Paso y el Valle del Río Grande, esperaron más de nueve horas para poder testificar ante el Comité de Asuntos Estatales de la Cámara contra lo que es una legislación prioritaria para el presidente de la Cámara de Representantes de Texas, Dade Phelan. El presidente del comité, el representante Todd Hunter, republicano de Corpus Christi, permitió cuatro horas de testimonio para los partidarios y opositores del proyecto de ley, que comenzó a las 10 p.m.

Entre los que testificaron en contra del proyecto de ley se encontraba Asher Vargas, un niño de 9 años, quien dijo que se ofrece como voluntario en los centros de bienvenida de inmigrantes para ayudar a inmigrantes como su abuela e instó a los legisladores a no apoyar la propuesta porque “les resultaría más difícil”, lo que no es muy amable. ¿Quieres ser conocido como un estado odioso o poco acogedor? Yo sé que no.

Jennefer Canales-Peláez, abogada de políticas de Texas y estratega del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, un grupo de defensa que ayuda a los abogados de inmigración, dijo que Texas ha malgastado el dinero de los contribuyentes en la aplicación de la ley de inmigración en lugar de otras prioridades como la educación pública.

“Que esto sea un recordatorio de que cuando nuestro Gobierno estatal trabaja activamente contra la gente de Texas, la gente de Texas no se quedará callada”, dijo.

Roberto López, del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, dijo en un comunicado que la propuesta no mantendrá a los texanos a salvo, sino que “sólo servirá a los intereses del gobernador”.

“Ya hemos visto organizaciones paramilitares operando en comunidades fronterizas, y darles el poder de capturar y detener a personas que buscan seguridad y protección en nuestras fronteras crearía un caos que pondrá en peligro la seguridad de todos los texanos”, dijo.

Casi 300 personas se inscribieron para testificar en contra de la propuesta y unas 30 personas se inscribieron para hablar a favor del proyecto de ley.

Joshua Treviño, jefe de Inteligencia e Investigación de la Fundación de Políticas Públicas de Texas, un grupo de expertos conservador, testificó a favor del proyecto de ley. Dijo que Texas necesita hacer lo que pueda para mantener seguros a los residentes.

“Texas debe intensificar todos sus poderes constitucionales. HB 20 es un esfuerzo positivo en esa dirección. Es un primer paso necesario y, por lo tanto, instamos a su aprobación”, dijo.

Mark Morgan, miembro visitante de la conservadora Heritage Foundation, que se registró como parte neutral para testificar ante el panel de legisladores, dijo que “el concepto es una buena idea”. Morgan, ex comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos y jefe de la Patrulla Fronteriza, dijo que creía que la HB 20 serviría para disuadir a las personas que intentan cruzar la frontera ilegalmente.

El representante Matt Schaefer, republicano por Tyler, quien presentó el proyecto de ley al comité de la Cámara alrededor de las 9 p.m. dijo que su proyecto de ley está destinado a proteger a Texas de los cárteles de la droga que contrabandean fentanilo a los Estados Unidos y de las personas que contrabandean inmigrantes a través de tierras privadas a lo largo de la frontera Sur.

“¿Cuántas personas más morirán por envenenamiento con fentanilo? ¿Cuántos terratenientes más sufrirán daños a la propiedad por parte de intrusos y contrabandistas?”, dijo Schaefer.

Según el Instituto México del Centro Wilson, una organización de investigación no partidista en Washington, D.C., las incautaciones de fentanilo en la frontera Sur aumentaron más del 500% entre los años fiscales 2019 y 2022. Este año fiscal, los agentes de Inmigración están en camino de establecer un récord de incautaciones de fentanilo. Sin embargo, el Instituto Cato, un grupo de expertos libertarios en Washington, D.C., descubrió que la mayoría del fentanilo es ingresado al país principalmente a través de los puertos de entrada por ciudadanos estadounidenses.

El Proyecto de Ley 20 de la Cámara de Representantes crearía una “Unidad de Protección Fronteriza” cuyos oficiales pueden “arrestar, aprehender o detener a personas que cruzan ilegalmente la frontera entre Texas y México, y disuadir a las personas que intentan cruzar la frontera ilegalmente, incluso con el uso de medidas no letales de control de multitudes”.

El proyecto de ley dice que para ser un oficial de la unidad, esa persona debe tener una licencia de oficial de paz. El proyecto de ley también dice que el jefe de la unidad, que sería designado por el gobernador, puede emplear a civiles que podrían tener poderes de arresto sólo si el Estado los ha capacitado y la Comisión Estatal de Seguridad Pública o el gobernador lo han autorizado.

El tamaño de la unidad y el costo de formarla y operarla no se detallan en la factura. Su nota fiscal dice que “las implicaciones fiscales del proyecto de ley, aunque se supone que son significativas, no se pueden determinar en este momento debido a que se desconoce el tamaño y el alcance de la Unidad de Patrulla Fronteriza”.

La legislación de Schaefer también convertiría la entrada ilegal en propiedad privada en Texas por parte de inmigrantes que ingresan desde México en un delito grave de tercer grado punible con una multa de $10,000.

El proyecto de ley de Schaefer también establece que si el Gobierno federal declara otra emergencia nacional de salud pública por el Covid-19, o emite requisitos de vacunación contra el Covid-19 para los ciudadanos estadounidenses, incluidos los trabajadores gubernamentales y de atención médica, entonces se le permitiría al estado retirar a los migrantes “tan rápido como sea posible”.

Según la propuesta, la unidad sería abolida el 31 de diciembre de 2030, a menos que la Legislatura estatal apruebe el financiamiento de la unidad después de esa fecha.

Actualmente, según la ley federal, una persona arrestada por ingresar al país sin permiso podría ser acusada de un delito menor. Si los agentes de la Patrulla Fronteriza la arrestan por segunda vez, la persona podría ser acusada de un delito grave y se le podría prohibir la entrada al país por una cierta cantidad de años.

La propuesta surge cuando Texas ha gastado más de $4 mil millones para reducir la cantidad de inmigrantes que cruzan al estado y ha enviado a miles de soldados del Departamento de Seguridad Pública y miembros del servicio de la Guardia Nacional a la frontera. El estado también ha dedicado cientos de millones de dólares a erigir un muro fronterizo financiado por el estado y para enjuiciar a algunos inmigrantes que han cruzado la frontera por delitos como allanamiento ante la Corte estatal.

En el año fiscal 2022, que finalizó en septiembre, los agentes de la Patrulla Fronteriza realizaron 2.4 millones de detenciones, una cifra sin precedentes, ya que un número cada vez mayor de personas de América Latina y el Caribe buscan asilo en los Estados Unidos después de huir de delitos violentos, prácticas opresivas de los gobiernos y dificultades económicas.

Durante el interrogatorio, el representante Rafael Anchía, demócrata por Dallas, le preguntó a Schaefer si la intención de la HB 20 es revertir un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Schaefer se negó a responder esa pregunta.