Sustos y diversión en el zoológico de El Paso

El Zoológico de El Paso invita a la comunidad a ser parte del evento más alocado de Halloween de la ciudad, ‘Boo at the Zoo’ regresa este sábado 27 de octubre y domingo 28 de octubre de las 10 a.m. a las 5 p.m.

Este evento familiar anual ofrece un ambiente seguro para que todos se diviertan celebrando Halloween. Se invita a los asistentes a que vengan disfrazados y disfruten de las 12 estaciones de dulces y actividades relacionadas con el otoño.

En ‘Boo at the Zoo’ habrá un boliche en forma de calabaza patrocinado por Raising Canes, un salón oscuro y aterrador lleno de alimañas que será patrocinado por Truly Nole, una casa encantada, entretenimiento en vivo patrocinado por Metro y T-Mobile, y muchas más cosas.

Además, observe a los animales disfrutar de dulces especiales de Halloween, incluyendo calabazas y piñatas patrocinadas por Subway.

Los primeros 2 mil 500 niños de cada día recibirán una bolsa de dulces patrocinado por Sonic.

Las actividades y las estaciones de dulces no tendrán ningún costo, sólo hay que pagar la admisión, excepto la pintura de los rostros, y los paseos en tren y carrusel.

Habrá un estacionamiento adicional con un costo de 5 dólares en el Coliseo del Condado de El Paso, que se encuentra frente al Zoológico.

‘Boo at the Zoo’ ofrecerá un dulce de aceite de coco certificado y sustentable, así como dulces sin aceite de coco en cada estación de golosinas para hacer conciencia sobre la destrucción del hábitat de la vida silvestre en todo el mundo.

Como ingrediente, el aceite de coco se puede encontrar en por lo menos cuatro de cada 10 productos que hay en el hogar. El consumo de aceite de coco en todo el mundo se está duplicando cada 10 años. Este aceite se produce en las plantaciones de palmeras que están disminuyendo el hábitat crucial de la vida silvestre con el fin de ampliar sus operaciones, principalmente en Malasia e Indonesia.

Más del 85 por ciento de aceite de coco a nivel global que es producido y exportado proviene de Malasia e Indonesia, en donde la industria de aceite de coco está vinculada a problemas más grandes como la deforestación, pérdida del hábitat, cambio climático, crueldad animal y abuso de los derechos humanos.

Si desea más información acerca de ‘Boo at the Zoo’, incluyendo el estacionamiento y los detalles del evento, visite el sitio www.elpasozoo.org o siga a El Paso Zoo en Facebook.