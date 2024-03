Suspende Socorro ISD a superintendente

El superintendente del Distrito Escolar Independiente de Socorro (SISD), Nate Carman, tomó varias medidas poco después de llegar al Distrito en 2022 que llevaron a la adjudicación de contratos a una empresa con la que anteriormente había hecho negocios en el Sur de Texas, dijo el lunes a la Junta Escolar un auditor externo contratado por el Distrito.

Después de una presentación del auditor y una larga discusión a puerta cerrada, la Junta votó 6-0 para colocar a Carman en licencia administrativa con sueldo. El presidente de la Junta, Michael Nájera, se abstuvo de la votación sin explicación.

La reunión del lunes se sumó a la agitación que rodea al segundo distrito escolar más grande de El Paso: Carman está aceptando un nuevo trabajo como superintendente de un pequeño distrito escolar de Arizona, en tanto que Socorro ISD enfrenta un déficit presupuestario de $33 millones.

En tanto, la Agencia de Educación de Texas (TEA) se está preparando para colocar uno o más custodios para ayudar a supervisar el distrito después de que una investigación de cuatro años encontró numerosos problemas de gobernanza en Socorro.

En una declaración enviada por correo electrónico a El Paso Matters el martes, Carman negó haber actuado mal y dijo que el Distrito siguió las políticas al otorgar el contrato en medio de su auditoría.

“Es desafortunado que la comunidad de SISD siga siendo expuesta a una luz tan negativa y que me vea obligado a tener una licencia (pagada) por el resto de mi mandato y no pueda desempeñar mis deberes en el Distrito durante un momento tan crucial del año”, dijo Carman, que no ha asistido a las últimas reuniones de la Junta Directiva, incluida la del lunes.

En un informe discutido el lunes, los auditores externos contratados por el Distrito dijeron que Carman estaba involucrado en un posible conflicto de intereses al obligar al Distrito a contratar con ADM Group, un servicio de consultoría de arquitectura de Tempe, Arizona.

Los miembros de la Junta Escolar recibieron una versión preliminar de la auditoría realizada por la firma Weaver & Tidwell de Houston y escucharon una presentación el lunes de Travis Casner, de la firma. El informe de auditoría no estará disponible al público hasta que se presente una versión final a la Junta Escolar.

Casner dijo que Carman ordenó un cambio en los criterios de puntuación para facilitar la selección de ADM Group. Por recomendación de Carman, la Junta también le dio al superintendente una participación más profunda en la revisión de los contratos en el proceso de licitación. Esos cambios se produjeron durante las primeras semanas de Carman en el puesto en la primavera de 2022.

Los administradores contrataron a ADM Group en mayo de 2022 para completar un análisis de las instalaciones de 16 gimnasios en todo el distrito sin necesidad de la aprobación de los fideicomisarios, según la política del Distrito que sólo requiere que las compras se presenten ante la Junta si son por más de 100 mil dólares. El importe del contrato se fijó en exactamente 100 mil dólares.

La auditoría, realizada por Weaver & Tidwell de Houston, encontró que Carman se había comunicado con el director de relaciones al cliente de ADM Group a través de su correo electrónico de trabajo mientras era superintendente del Distrito Escolar Independiente Consolidado de San Benito.

Esto incluyó una discusión para planificar un itinerario para que el representante del Grupo ADM visitara el Sur de Texas, para presentarles a otros superintendentes y asistieran juntos a una conferencia, y para que el representante revisara el portafolio de Carman para postularse para el puesto de superintendente en Socorro ISD.

Después de que Carman fuera seleccionado como superintendente de Socorro ISD en febrero de 2022, también le dijo al representante que un análisis de los gimnasios del distrito “podría estar listo más temprano que tarde”, según el auditor Travis Casner.

Poco después de que Carman se uniera al Distrito, la Junta Escolar votó para permitir que los administradores encontraran una firma de arquitectos para realizar el análisis de las instalaciones, en marzo de 2022. Menos de un mes después, Carman y varios miembros de la Junta asistieron a una conferencia de la Asociación Nacional de Juntas Escolares en San Diego y asistió a un evento organizado por ADM Group.

Días después del evento, el 7 de abril, Carman revisó los criterios de puntuación de la propuesta de licitación para eliminar 20 puntos previamente otorgados a empresas que habían trabajado con el Distrito en el pasado. ADM no había trabajado anteriormente para Socorro.

Casner dijo que los auditores entrevistaron a Carman para preguntarle sobre estos cambios.

Casner dijo que Carman dijo a los auditores que los miembros del Comité Ejecutivo de la Junta Escolar no querían que el Distrito seleccionara firmas que previamente habían prestado servicios de arquitectura para el proyecto del bono de 2017.

Al ser interrogado por el síndico Richard Castellano, Casner dijo que Carman identificó a los miembros del Comité Ejecutivo que hicieron la recomendación como Eduardo Mena y David Morales, quienes perdieron su candidatura a la reelección en 2023 y no respondieron a las solicitudes para reunirse con los auditores. Casner dijo que los dos fideicomisarios recibieron contribuciones de campaña en 2023 de personas asociadas con ADM Group.

Carman fue nombrado presidente del comité que revisó las ofertas el 19 de abril de 2022, luego de que la Junta adoptara una política para otorgar el puesto al superintendente o a una persona designada.

Luego, el Comité se reunió a fines de abril de 2022 para evaluar propuestas de 10 estudios de arquitectura diferentes. Según la presentación, ADM Group acabó recibiendo las puntuaciones más altas en las evaluaciones.

Carman estaba entre los cuatro evaluadores y firmó un formulario diciendo que no tenía ningún conflicto de intereses, dijo Casner.

El contrato fue adjudicado al Grupo ADM el 17 de mayo de 2022.

Los administradores también adjudicaron un contrato de 49 mil dólares a la empresa en diciembre de 2022 para una auditoría de seguridad, sin recibir ofertas de otros proveedores.

En respuesta al hallazgo, Weaver & Tidwell recomendó cambios en las prácticas de adquisiciones del Distrito, incluida la revisión de la política que permitió a Carman presidir el comité de revisión de ofertas.

“Hemos observado que las prácticas estándar de la industria para el superintendente son revisar la recomendación que se forma a partir del comité de evaluación antes de llevarla a la Junta, mientras que la política actual y el proceso que observamos involucraron al superintendente no sólo presidiendo el comité, sino también como uno de los cuatro evaluadores, lo que podría causar diferentes preocupaciones”, dijo Casner.

Los auditores también recomendaron que el Distrito revise su política que permite a los administradores aprobar compras de menos de $100 mil sin la aprobación de la Junta.