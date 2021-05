Supera desafíos y logra graduarse en plena pandemia

Cortesía / Manuel Almaraz

La Universidad de Texas en El Paso (UTEP) reconoció la labor y esfuerzo de Manuel Almaraz, un estudiante fronterizo que superó muchos desafíos para graduarse de sus estudios y trabajar con el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS) como rastreador de contactos durante la pandemia de Covid-19.

En entrevista para El Diario de El Paso, Manuel, que se gradúa este fin de semana de la Licenciatura en Ciencias de Laboratorio en UTEP, aseguró que antes de la pandemia se levantaba a las 5:30 a.m. de la mañana para estar en clase a las 8:00 a.m.

Sin embargo, las condiciones de la emergencia sanitaria lo obligaron a mudarse a El Paso y quedó separado de su familia.

“Cruzar todos los días desde Ciudad Juárez a UTEP fue difícil pero no fue ningún obstáculo que me detuviera para salir adelante. Ya que me tenía que levantar a las 5:30 a.m. para poder tomar el transporte público desde mi casa y llegar a mis clases a tiempo”, explicó el recién egresado.

“Fue difícil para toda la familia ya que nos preocupaba el estado de salud de todos. Pero con la ayuda de una beca que recibí en UTEP pude conseguir un departamento en El Paso. Esto fue para evitar exponer a mi familia al Covid-19 ya que yo hacía mis prácticas en los hospitales y estaba siendo voluntario en El Paso”, añadió.

Como estudiante de pregrado en el programa de Ciencias de Laboratorio Clínico, Manuel realizó una investigación que lo ayudó a obtener capacitación práctica en metodologías de diagnóstico molecular.

Fuera del aula, trabajó como rastreador de contactos para el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas y ayudó a la Facultad de Farmacia a preparar las dosis de la vacuna Covid-19 en la clínica de vacunación de UTEP.

“El momento que decidí ser rastreador de contactos de Covid-19 fue cuando me llegó un correo electrónico de parte de UTEP en el cual me ofrecían el trabajo. Pensé que este empleo sería una gran oportunidad para ayudar al Estado de Texas a controlar los casos de Covid-19, ya que no sólo hablaba con pacientes de El Paso si no de todo el estado de Texas”, explicó el fronterizo.

Manuel añadió que su experiencia en UTEP fue “muy buena” ya que se le presentaron muchas oportunidades en las cuales pudo “ayudar a la comunidad en estos tiempos de la pandemia”.

“Fui voluntario en la clínica de vacunación de la universidad y también en el Departamento de Salud Pública de El Paso. Al mismo tiempo me encargaba de mis tareas académicas, y tenía mis prácticas en diferentes hospitales en El Paso. Estas experiencias en UTEP me abrieron muchas puertas y me prepararon para mi vida después de la educación”, comentó Almaraz.

“Mi motivación siempre fue tener mejores oportunidades en mi educación y ser un gran profesional de la salud y con esto tener un impacto en mi comunidad binacional en El Paso y Juárez”, añadió.

Manuel dijo que fue un “honor” ser parte del equipo de vacunación en UTEP ya que fue un momento histórico y “la vacunación es una esperanza para volver a la normalidad en nuestra comunidad”.

“Me siento muy orgulloso y con la frente en alto digo que soy de esta frontera. Y les digo a todos aquellos estudiantes que están persiguiendo sus sueños que ningún obstáculo los detenga. Para mí, la barrera lingüística de inglés y ser estudiante de primera generación no me detuvieron a salir adelante. Sólo se necesita mucho empeño, dedicación y ganas de salir adelante”, finalizó.

Después de graduarse, planea tomar el examen de la Junta de Certificación de ASCP y convertirse en un científico de laboratorio médico certificado, y trabajar en un laboratorio para obtener experiencia profesional.

Así como Manuel, cientos de alumnos dejarán la casa de estudios que tantas satisfacciones académicas y personales les dio y sobre todo los conocimientos para enfrentar con éxito el mercado laboral.

Y aunque cada quien tomará diferentes caminos para perseguir sus sueños, los egresados de la carrera de Ciencias de la Salud y Ciencias, se mantendrán unidos a través de la página de Facebook ‘Red de Antiguos Alumnos Mexicanos UTEP’ creada exprofeso para vincular a los ex alumnos, dijo Arturo Barrio, titular de la oficina de Programas Internacionales de la universidad.

La ceremonia de graduación de este sábado 15 de mayo incluye a las facultades de Ingeniería, Ciencias de la Salud y Ciencias; y de Enfermería y Farmacia, a las 7 de la tarde. Todas las ceremonias han sido transmitidas en vivo.

Para darle realce y emotividad a las graduaciones la escultura “Mining Minds” de UTEP, ubicada en la glorieta y entrada de la universidad se iluminará en azul y naranja todas las noches hasta el domingo 16 de mayo, en honor a los egresados de UTEP de las generaciones 2020 y 2021.

