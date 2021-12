Suman en el año 73 muertes viales

A pocos días de terminar el año, más de 70 accidentes fatales se han registrado en la ciudad, lo que representa un ligero aumento en comparación con el año anterior, según los datos del Departamento de Policía de El Paso (EPPD).

De acuerdo con autoridades, un total de 73 muertes a causa de accidentes viales se han reportado durante el año, en comparación con 68 ocurridas en el 2020.

Según EPPD, muchos de los accidentes se atribuyen a factores que involucran el alcohol, conducción distraída o velocidades más allá del límite establecido.

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) dio a conocer que en 2020 hubo 742 choques de tráfico relacionados con conducción bajo la influencia del alcohol (DUI), que resultaron en 27 muertes y 39 lesiones graves.

Además, hubo 84 choques de tráfico relacionados con manejar bajo la influencia de alguna sustancia (DUI) y alcohol durante el período de la temporada de vacaciones de 2020, lo que resultó en 4 muertes y 3 lesiones graves, y hubo 11 choques de tráfico relacionados con DUI y alcohol durante el período de vacaciones de Año Nuevo de 2020, lo que resultó en 1 muerte y 1 lesión grave.

Enrique Carrillo, vocero de EPPD, asegura que estas fatalidades ocurren debido a que los automovilistas se distraen fácilmente con sus teléfonos celulares, se ponen detrás del volante después de haber consumido bebidas embriagantes y por falta de respeto a límites de velocidad.

“Es lamentable que se reporten estos números. Estimamos que la mayoría de los casos terminan en fatalidad”, dijo el vocero de EPPD.

Asimismo, el TxDOT, dio una declaración sobre las causas de los incidentes.

“Beber y conducir es cien por ciento prevenible y puede tener graves consecuencias físicas, emocionales y financieras que pueden durar años”, dice una declaración de TxDOT.

“Un DUI puede herir o matar a alguien, devastando las vidas de víctimas y sobrevivientes para siempre. También puede causar problemas legales importantes y costosos, crear dificultades para encontrar o mantener un trabajo y traer una vida de arrepentimiento”, se añade.

El TxDOT asegura que hay muchas opciones para realizar viajes sobrios y no poner a nadie en peligro.

“Designe un conductor sobrio, llame a un taxi, use un servicio de viaje compartido, quédese quieto, llame a un amigo o familiar, o use el transporte público para asegurarse de no conducir con problemas”, informaron.

En el resto del estado, hubo 2 mil 462 choques de tráfico relacionados con DUI y alcohol durante la temporada navideña, del 1 de diciembre de 2020 al 1 de enero de 2021.

Esos choques mataron a 93 personas e hirieron gravemente a otras 215.