Suman aquí 14 casos del virus del Nilo

El Departamento de Salud Pública de la Ciudad de El Paso recibió sus 14tos casos confirmados de virus del Nilo Occidental en nuestra área. Se confirmó que un hombre de unos 60 años con afecciones médicas subyacentes contrajo el virus, pero se está recuperando en su hogar.

“Seguimos enfatizando que, aunque nuestro clima se está enfriando un poco, estamos viendo un clima más lluvioso y no hay razón para pensar que los mosquitos ya no son una amenaza”, dijo Fernando González, epidemiólogo principal. “Si no nos protegemos de las picaduras de mosquitos, continuaremos viendo aumentar el número de casos”.





Síntomas





La mayoría de las personas infectadas con el Virus del Oeste del Nilo no se enferma o presenta síntomas. Entre el 70 y el 80% de las personas infectadas podrán combatir el virus exitosamente sin presentar ningún síntoma.

El 20% de las personas infectadas presentan síntomas leves.

Las personas que sufren enfermedad a causa del Virus del Oeste del Nilo usualmente presentan síntomas de 3 a 14 días después de la exposición inicial al virus.

Menos del 1% de las personas infectadas con Virus del Oeste del Nilo desarrollan una enfermedad o síntomas severos. Los síntomas pueden incluir fiebre alta, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, estupor, desorientación, coma, temblores, convulsiones, flacidez muscular, pérdida de visión, entumecimiento y parálisis.

Aproximadamente 10% de los casos que presentan enfermedad y complicaciones severas son fatales.

Las personas que experimentan estas complicaciones severas deben buscar atención médica inmediata.