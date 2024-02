Suman 4 candidatos a alcalde de El Paso

La contienda para convertirse en el próximo alcalde de El Paso se pone interesante: ya van cuatro aspirantes que se han registrado de manera oficial ante la Secretaría de la Ciudad y han cumplido con los requisitos de tener un tesorero de campaña.

Entre los cuatro candidatos se encuentran dos empresarios afroamericanos –Renard Johnson y Steven Winters– con vínculos militares, lo que incrementa la posibilidad de que El Paso tenga su primer mayor de esta comunidad en los más de 150 años desde que se constituyó como ciudad.

También buscan el puesto ejecutivo de elección popular la regidora Cassandra Hernández y el dueño de negocios hispano Marco Contreras.

Otros candidatos a suceder a Oscar Leeser, quien ya no se puede reelegir por haber cumplido dos períodos seguidos al frente de la Ciudad, tienen hasta el 19 de agosto para presentarse a las elecciones, y las elecciones se realizarán el 5 de noviembre.

Para las elecciones del 5 de noviembre están los cargos de alcalde de El Paso y las regidurías por los distritos 2, 3, 4 y 7 en el Concejo de la Ciudad, así como los cargos de juez del Tribunal Municipal de El Paso, de los números 1 al 5.

El empresario Renard U. Johnson, con raíces afroamericanas, se postuló para alcalde de El Paso el 18 de enero.

Johnson actualmente se desempeña como presidente y director ejecutivo de Management and Engineering Technologies International, Inc. (METI), cargo que ocupa desde 1994.

“El Paso me ha dado mucho. Nos ha brindado a mí y a mi familia una serie de negocios exitosos aquí. Me ha dado mi educación. Y mi padre siempre decía que no se puede simplemente tomar de una comunidad. Tienes que retribuir”, dijo Johnson, de 57 años, en una entrevista con El Paso Matters antes de su anuncio.

“Así que estoy en un punto en el que mi negocio cumplirá 30 años el próximo mes y quiero retribuir a la comunidad. Me ha dado mucho y ahora es el momento de devolverlo”, agregó.

Antes de fundar METI en 1994, Johnson formó parte del equipo de liderazgo senior de una empresa familiar privada antes de que fuera adquirida por una corporación pública.

Los padres de Johnson, Louise y Alvin Johnson, fundaron una empresa llamada Management Assistance Corporation of America, o MACA, en 1979, donde trabajaron los hermanos Renard y Tim Johnson hasta que los padres vendieron la empresa en 1998.

MACA, que tenía alrededor de 250 empleados, operaba de manera muy similar a METI, que Renard Johnson incorporó en 1994 (un año antes de graduarse con un título en Administración de UTEP), pero no comenzó hasta que MACA se vendió.

“Tenía la opción de mudarme a Washington, D.C. con la empresa adquirente”, dijo Johnson. “Decidí quedarme en El Paso y dirigir mi propia empresa. Empecé con siete empleados, sin contratos ni ingresos, sólo un buen plan de negocios sólido y una visión”.

Johnson asistió a la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), donde estudió Negocios. Anteriormente sirvió en la Junta de la sucursal de El Paso del Banco de la Reserva Federal de Dallas, en la Junta de la Cámara de Comercio Hispana de El Paso, en la Junta Asesora de la Facultad de Ingeniería de UTEP y en la Comisión del Centenario de 2014 del Presidente de UTEP.

Cuestión de tequila

Johnson también es propietario de El Perro Grande Tequila, que se lanzó en septiembre de 2022 y estuvo en exhibición en su fiesta de lanzamiento. La marquesina afuera de Carlos and Mickey’s, un local propiedad de un amigo de Johnson y que vende la etiqueta de tequila, mostraba un mensaje brillantemente iluminado: “Renard Johnson, El Perro Grande, para alcalde”.

Los camareros del interior vestían camisetas de El Perro Grande y tomaban pedidos de margaritas con tequila El Perro Grande, en sus exclusivas botellas con forma de perros chihuahua.

“Vamos a disfrutar de esta fiesta, vamos a tener música, vamos a tomar un poco de tequila. Tenemos tequila Perro Grande”, dijo a la multitud.

Esto provocó cierta ira entre algunos de los asistentes, quienes dijeron que usar su fiesta de campaña para promocionar su marca de tequila era inapropiado porque podría verse como un intento de sacar provecho de la campaña.

Cuando se le preguntó si era apropiado utilizar el partido de campaña de Johnson como parte del esfuerzo de marca de su empresa privada, la campaña de Johnson proporcionó una declaración.

“Como propietario de un negocio local, Johnson utiliza sus negocios como referencia por su experiencia y conocimientos en la creación de empleos y la diversificación de la industria en nuestra comunidad”, señaló.

La campaña de Johnson dijo que no sabían que el personal del restaurante usaría camisetas de El Perro Grande durante la fiesta de campaña y lo describió como un “gesto reflexivo de buena voluntad y apoyo”.

“Agradecemos a los propietarios de Carlos & Mickey’s por su apoyo inquebrantable a Renard y su decisión no anunciada de pedir a sus empleados que usen camisetas existentes con la marca del tequila”, dice el comunicado.

Un candidato a la alcaldía, Marco Contreras, residente del área Central de El Paso, dijo que no estaba de acuerdo con todo lo relacionado con la campaña de Johnson, desde su aparente conexión con los intermediarios políticos hasta el uso “estereotipado” por parte de Johnson del perro chihuahua como mascota para su tequila.

“¿Cuándo los paseños han tenido una persona que no es rica y conoce sus luchas?” -Preguntó Contreras. “¿Cuándo los paseños han tenido un verdadero paseño, no un tipo que tiene una compañía de tequila con botellas con forma de perro chihuahua? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo sería si fuera a Atlanta, hiciera bourbon y lo pusiera en una botella de Aunt Jemima?

El reto de la confianza

Luego de que el año pasado fue reprendida por el uso indebido de la tarjeta de gasolina que le proporcionó la Ciudad, la regidora Cassandra Hernández anunció su candidatura a la alcaldía de El Paso.

Hernández recibió una reprimenda de la Comisión de Revisión de Ética de la Ciudad el año pasado por el uso que hizo de una tarjeta de gasolina emitida por el Gobierno municipal, en un caso llamado ‘gasolinagate’. El mandato de Hernández en el Concejo municipal de El Paso finalizará en enero de 2025. Las contiendas por la alcaldía y el Concejo municipal en los Distritos 2, 3, 4 y 7 están en la boleta de las elecciones generales de noviembre.

“Sabes, habrá algunos actores en El Paso que no creen en ti, pero eso no me disuade”, dijo en entrevista con El Paso Matters. “Lo único que están haciendo estos malos actores de la comunidad es darle más reconocimiento a mi nombre. Y eso lo agradezco”.

“Sólo tengo que ser honesta y genuina acerca de mis intenciones”, dijo. “Sé que tengo que reconstruir esa confianza con los votantes y lo haré. Me la voy a ganar”.

Una auditoría interna mostró que Hernández acumuló $6,700 en compras con tarjetas de combustible en 2022. La Comisión de Revisión de Ética encontró “evidencia clara y convincente” de que Hernández violó el Código de Ética de la Ciudad al obtener “privilegios injustificados” para ella y su esposo, Jeremy Jordan.

Se enfrentó a un esfuerzo liderado por los ciudadanos para destituirla de su cargo, pero esa campaña no logró reunir suficientes firmas en la petición para llevar el asunto ante los votantes.

Pero Hernández busca dejar atrás todo eso y centrarse en su historial como miembro del Concejo municipal durante los últimos siete años.

Con pasado militar

Steven Winters anunció su candidatura a alcalde de El Paso en la cena de premios Red Door Realty Awards el 16 de febrero. La invitación la hizo el Partido Republicano de El Paso.

Aunque la contienda para alcalde y miembros del Cabildo de El Paso es apartidista, en las últimas décadas el Gobierno de la ciudad ha estado en manos de demócratas. No obstante, ante la polarización de las líneas partidistas en El Paso, cada vez es más común que los candidatos asuman posturas ideológicas específicas.

De acuerdo con sus páginas web, Winters es un sargento mayor retirado del Ejército de Estados Unidos, quien vive ahora en El Paso, donde es dueño de algunos negocios, además de impartir clases a nivel universitario.

newsroom@diariousa.com