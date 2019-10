‘Sugiere’ Trump que China investigue a los Biden

Washington— Enredado en una investigación por pedir a Ucrania que investigue a un rival político, el presidente Donald Trump pidió el jueves a otro país que indague en el ex vicepresidente Joe Biden: China.

“China debería abrir una investigación sobre los Biden”, dijo Trump a los periodistas en el jardín de la Casa Blanca. Dijo que no le pidió directamente al presidente chino Xi Jinping que investigue a Biden y su hijo Hunter, pero que “sin duda es algo en lo que podríamos empezar a pensar”.

Trump y su abogado personal Rudy Giuliani han tratado de generar sospechas sobre los negocios de Hunter Biden en China, basándose en escritos del autor derechista Peter Schweizer. Pero no existen indicios de que el ex vicepresidente se haya beneficiado económicamente con las relaciones de negocios de su hijo.

Los pedidos de Trump al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy de que busque información perjudicial para Biden, así como la conducta de Giuliani, son elemento central de una denuncia anónima interna en los servicios de inteligencia que dio lugar a la investigación iniciada por los legisladores demócratas la semana pasada.

El presidente habló espontáneamente sobre China en respuesta a una pregunta acerca de la llamada con Ucrania del 25 de julio y momentos después de que le preguntaran sobre las negociaciones con Beijing para poner fin a una guerra comercial que ya lleva un año y ha lastrado las economías de ambos países.

“Tengo muchas opciones para China, pero si no hacen lo que queremos, tenemos un tremendo, tremendo poder”, dijo Trump.

Posteriormente denunció sin dar pruebas que China tenía un acuerdo comercial “ventajoso” con Estados Unidos gracias a los Biden.

“Ustedes saben cómo se llama eso”, dijo Trump.

“Se llama soborno”, continuó.

Trump ha reconocido públicamente que su mensaje a Zelenskiy y otros funcionarios era que investigaran al aspirante a la candidatura demócrata para 2020. No ha presentado pruebas para respaldar sus acusaciones.

“La respuesta es muy sencilla” dijo Trump acerca de su llamada a Zelenskiy. “Deberían investigar a los Biden”.

Trump ha tratado de implicar a los Biden padre e hijo en la clase de corrupción que ha sido una plaga para Ucrania desde hace tiempo. Hunter Biden fue miembro del directorio de una empresa ucraniana de gas cuando su padre dirigía negociaciones diplomáticas de la Presidencia de Barack Obama con Kiev. Aunque la coincidencia generó preocupaciones entre activistas anticorrupción, no han surgido pruebas de que padre o hijo hayan cometido delito alguno.