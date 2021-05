Sugerirán distritos escolares del Condado usar cubrebocas

Los distritos escolares de la zona de El Paso acatarán la orden ejecutiva dictada por el gobernador Greg Abbott, por medio de la cual se prohíbe a entidades de gobierno exigir el uso de mascarillas faciales a partir del próximo 4 de junio.

Sin embargo, el consenso de cada uno de los órganos de administración de educación pública de la frontera apunta a que promoverán el uso de los cubrebocas como medida adicional y voluntaria ante la crisis de salud causada por el Covid-19 a nivel global.

“En el Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) estaremos siguiendo la regla de uso de cubrebocas hasta el 4 de junio”, dijo Gustavo Reveles, vocero de la institución.

“Después de eso estaremos sugiriendo a cualquier persona que esté en nuestros planteles, ya sean estudiantes o empleados, que usen el cubrebocas, pero como sugerencia”, afirmó Reveles.

La orden emitida por Abbott prohíbe el requisito de uso de mascarillas en entidades de gobierno, incluidos los distritos escolares.

La norma entrará en vigor el 21 de mayo en general en edificios gubernamentales, y para las escuelas a partir del 4 de junio.

Dicha orden ejecutiva se aplicará en condados, ciudades, distritos escolares y autoridades de salud pública, según informó la oficina del gobernador Abbott por medio de un comunicado de prensa.

“A ningún estudiante, maestro o padre de familia se le puede requerir el uso de mascarilla en un campus”, indica la orden para las escuelas, que entrará en vigor el próximo viernes 4 de junio.

De hecho, la prohibición contempla sanciones que podrían ascender hasta los mil dólares si algún funcionario trata de imponer el uso de las mascarillas en las instalaciones de gobierno.

En este sentido las escuelas públicas no podrán continuar siguiendo las pautas actuales para el uso de máscaras faciales después del 4 de junio, por lo que no se podrá exigir a ningún estudiante, maestro, padre u otro miembro del personal, o visitante, que use una máscara mientras esté en el campus.

“Esta situación va a ser difícil para todos los distritos escolares, no sólo para el nuestro”, dijo Arlinda Valencia, presidenta de la Asociación de Maestros del Distrito Escolar Independiente de Ysleta.

“Va a ser difícil para los profesores… No se está pensando en los niños de este estado”, agregó Valencia.

En el mismo tenor el Distrito Escolar Independiente de Socorro (SISD) declaró a los medios que “Somos conscientes de la orden ejecutiva del gobernador emitida con respecto a las máscaras e incorporaremos el mandato legal en los planes del distrito después del 4 de junio”.

“Se compartirá información adicional con las partes interesadas a medida que aprendamos más y adaptemos nuestros protocolos Keep SISD Safe”, agregó el SISD.

En tanto, la Agencia Estatal de Educación no se ha pronunciado ante la orden ejecutiva del gobernador de Texas, pero reiteró en sus redes sociales el apego a los mandatos de Abbott.

“La Agencia de Educación de Texas (TEA) continúa trabajando con la Oficina del Gobernador, el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS) y la División de Manejo de Emergencias de Texas (TDEM) para coordinar y planificar la respuesta del Estado al Covid-19”, suscribe la TEA en su sitio web.

“El papel de la TEA en estos esfuerzos es ayudar a coordinar el flujo de información del Estado a los distritos, ayudar a los distritos a resolver problemas y brindar orientación que ayudará en la toma de decisiones de los distritos”, agregó el órgano rector de la educación en Texas.

Algunos padres de familia de El Paso han tomado con cautela la orden del gobernador del estado, confirmando su postura ante la situación del Covid-19 y sus hijos menores de edad.

“Esta situación me crea desconfianza, sobre todo porque mi hijo no se ha podido vacunar debido a su edad”, dijo Ivonne Ruiz, cuyo hijo cursa el tercer grado en un plantel de EPISD.

“Afortunadamente aún tenemos la opción de tener clases a distancia, y que el año está por terminar, pero prefiero mantener a mi hijo en casa, que no asista a clases presenciales de verano, y mucho menos ahora que habrá personas sin máscaras en las escuelas”, sostuvo Ruiz.

Cabe mencionar que complejos de vivienda respaldados por el Estado, hospitales que son propiedad o que son operados por el Gobierno, las instalaciones del Departamento de Justicia Penal de Texas, del Departamento de Justicia Juvenil de Texas y las cárceles municipales y del Condado están exentas de la medida ordenada por el gobernador de Texas.

“El Estado de la Estrella Solitaria continúa derrotando al Covid-19 a través de las vacunas ampliamente disponibles, fármacos terapéuticos de anticuerpos y prácticas seguras utilizadas por los texanos en nuestras comunidades”, dijo Abbott, citado en un comunicado divulgado por su oficina de prensa.

“Los texanos y no los gobiernos deben decidir sus mejores prácticas seguras”, afirmó el mandatario estatal.

Cabe mencionar que los establecimientos particulares o privados aún pueden exigir el uso de mascarillas, al igual que los espacios de transporte federal, como aviones y aeropuertos, donde se mantiene como requisito de uso de mascarillas.