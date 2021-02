Sufren paseños por tuberías rotas

Jaime Torres / El Diario de El Paso / El problema es menor cuando la fractura está a simple vista, pero se complica cuando están debajo de la tierra

A casi una semana del azote de la tormenta invernal que provocó temperaturas congelantes en esta región, cientos de familias del condado aun sufren por el rompimiento de las tuberías en sus viviendas.

Y es que la gran cantidad de rupturas en las líneas de suministro de agua provocaron una alta carga de trabajo para los plomeros registrados, quienes se vieron rebasados ante la demanda.

“Yo ya tengo una semana con la fuga en la azotea y el plomero me dijo que cerrara mientras una de las llaves de paso, mientras tiene tiempo de ir”, dijo Araceli Torres, residente de la zona Este.

Ella, al igual que muchas madres de familia espera con ansias la llegada del especialista para que repare un par de fugas por el rompimiento de las líneas conductoras de agua.

Y es que a decir de los especialistas las bajas temperaturas, por debajo de los cero grados, el vital liquito comienza a congelarse y si no hay protección de la tubería, esta se revienta por la presión, es por ello que en la temporada invernal aumentan las fugas de agua en las casas.

Desde el inicio de esta semana las solicitudes de trabajo de los plomeros se incrementaron significativamente provocando que los afectados tuvieran que esperar días para que fueran reparadas sus líneas.

“Fíjese que no me doy abasto y pues es mucho el trabajo que me llegó”, dijo Juanito, un plomero de oficio desde hace varios años.

Comentó que luego de la nevada empezó a recibir muchas llamadas de gente afectada por la tormenta invernal solicitando sus servicios.

“Es común que cuando hay heladas como esta los sistemas de tuberías colapsen, por eso es importante protegerlas y cuando esté muy frio abrir un poco la llave para que fluya el agua y no se quede estancada”, declaró.

Manuel Rodríguez, otro de los plomeros que atendió emergencias durante la semana, también vivió en carne propia los estragos de una fuga al reventarse una línea en su casa, la cual le llevó casi un día repararla.

“Por fortuna pude reparar ese codo que se desprendió al agujerarse la tubería. Le tenía una caja de madera como protección y la quité una semana antes y mire, me tocó”, dijo tras resaltar que aunque la tenía cubierta con insolación, aun así no soportó.

Manifestó que dentro de lo malo, es bueno cuando uno ve que se revienta un tubo que está en el exterior de la casa. “Ahí la reparación es fácil, pero cuando las líneas están abajo de la tierra es difícil detectarlas a simple vista y uno se da cuenta al aparecer la humedad; tiene uno que destapar y quitar pisos”.

Víctor Vázquez, corredor de bienes raíces, manifestó que el temporal provocó que varias casas y departamentos que tienen en venta sufrieran las inclemencias del tiempo al reventarse las tuberías. “He estado hablándoles a varios plomeros y me dicen que están saturados, el trabajo se disparó mucho”, externó.

De acuerdo a las recomendaciones de las autoridades de El Paso Water los usuarios deben tomar medidas preventivas para evitar este tipo de incidentes que de no atenderse de inmediato pueden causar daños por varios miles de dólares.

El costo promedio de un servicio por reparación de una fuga o tubería rota de grado menor oscila entre los 100 y 200 dólares.

Dentro de las previsiones que se pueden tomar está el proteger las tuberías antes de que lleguen las bajas temperaturas, asegurándose de aislarlas con el material apropiado.

Estas deben aplicarse a las tuberías de agua en áreas sin calefacción de los hogares, como el garaje, o en áreas donde las tuberías están cerca de paredes exteriores, como debajo de los fregaderos de la cocina o el baño.

También usando un sellador aprobado para uso en exteriores, se deben cubrir grietas y agujeros en las paredes exteriores de la casa. Por lo general, el sellador debe aplicarse a temperaturas de al menos 45 grados Fahrenheit (7 grados centígrados).

