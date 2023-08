Sufren para obtener visas de víctimas

Han pasado cuatro años desde aquel fatídico día y desde entonces su vida ha estado traumatizada por el dolor, el estrés y la incertidumbre para poder permanecer legalmente en este país. No obstante espera con esperanza la obtención de la visa ‘U’, que le permite a víctimas de actividad criminal permanecer en EU y tener empleo legal.

Sin embargo, al paso de más de 48 meses las autoridades de inmigración no han dado respuesta a la petición hecha por el Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas. De las 50 visas solicitadas sólo una ha sido concedida a un menor, pero bajo otra modalidad.

Lo que iba a ser una celebración de cumpleaños para Ana y su familia resultó ser un día trágico, lleno de terror y en el que por obra de un milagro, como ella lo describe, pudo salvar su vida y la de su hijo “Eduardo”, al librarse de las balas de grueso calibre que el tirador de Walmart descargó en contra de la multitud mexicana.

La madre de familia, quien es una de las 50 solicitantes de la visa ‘U’ por ser víctima del ataque, recordó que ese 3 de agosto iban con entusiasmo a la tienda con el fin de comprar los ingredientes necesarios para prepararle un pastel a su esposo ya que justo ese día era su aniversario de vida.

“Recuerdo haber visto a alguien recibir un disparo en la entrada y ahí es donde me quedé completamente paralizada por el susto”, dijo tras narrar que fue su hijo, que en ese entonces tenía 9 años, quien la empujó entre gritos y llanto a un lugar seguro fuera del supermercado.

“Nunca olvidaré la cara de mi hijo ‘Eduardito’ llena de miedo”, dijo la mexicana que desde entonces ha vivido una pesadilla en este país. “Esto es algo difícil de olvidar. Ese día me dejó una marca permanente en mi vida y también a mi hijo”.

Christina García, subdirectora del centro de ayuda migratoria, dijo que entre los cientos de personas que estuvieron presentes en el tiroteo se encontraban ciudadanos estadounidenses, residentes, inmigrantes, solicitantes de asilo y con estatus legal y turistas.

“Casi cuatro años después del tiroteo, vemos que las víctimas del crimen pueden presentar visas U con Inmigración. Sin embargo, hay una espera de más de 20 años para obtener la Visa U”, dijo García.

Ana es una de las personas que tenía residenciado en El Paso junto con su familia y que puede calificar para obtener ese beneficio legal y regularizar su estatus migratorio para poder trabajar legalmente.

“Nuestra solicitud de visa ‘U’ no ha progresado, y mientras no la obtengamos no tenemos autorización de trabajar”, expresó quien al igual que muchos solicitantes padece de problemas económicos y más ahora que su esposo sufrió un accidente.

“El plan es comenzar un negocio de venta de burritos para llegar a fin de mes, pero para eso se requiere de un presupuesto que no tengo”, dijo quien recientemente está pidiendo el apoyo de la comunidad a través de una colecta digital. Los interesados pueden apoyar en : https://gofund.me/7ed72c3b

“Quisiera hacer un llamado a la comunidad ya que en estos momentos estoy pasando por una situación económica muy difícil al no contar con un permiso para trabajar y echarle muchas ganas aquí en los Estados Unidos con el fin de salir adelante”, es el grito desesperado que hace en medio de la ansiedad, depresión y miedo que la invade.

En su pensamiento emprendedor está el adaptar un camión para poder vender los alimentos y de esta manera poder llegar a fin de mes sin preocupaciones económicas, pero primero enfatizó que debe obtener un permiso del Gobierno y el respaldo de un restaurante para poder empezar el negocio.

“Soy muy buena cocinera”, dijo al afirmar que su vida ya no es la misma. “Hay una parte de mí que ya no está, que se fue”, dijo quien con frecuencia sufre de pesadillas al no poder quitar de su mente el rostro de una persona que vio morir a causa de los balazos que recibió del atacante Patrick Crusius, quien a sangre fría abrió fuego contra clientes y empleados de Walmart.

“Me paraliza la ansiedad y la depresión. No soporto los ruidos fuertes, me irritan, por lo que prefiero quedarme en casa”, dijo la juarense quien en el pasado se consideraba como una mujer activa, alegre y amante de salir a las tiendas y fiestas.

Manifestó que otra de las preocupaciones que la mantienen afligida es el no poder ver a sus tres hijos que viven en Ciudad Juárez, y a quienes no ha visto desde el día de la tragedia.

“Necesito esa visa porque al no tenerla no puedo cruzar la frontera”, apuntó Ana, quien ha visto cómo se va deteriorando su estado físico y de salud ya que sus huesos se están contrayendo y sus vértebras están comenzando a curvarse. “Tendré que vivir con eso el resto de mi vida”.

Según los especialistas en inmigración, una visa U se reserva para las víctimas de ciertos delitos tal como lo asegura el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

“El estatus de no inmigrante U (Visa U) se reserva para las víctimas de ciertos delitos que han sufrido abuso mental o físico y son útiles para las fuerzas del orden o los funcionarios gubernamentales en la investigación o enjuiciamiento de actividades delictivas”, asienta la información del sitio web de USCIS.

El Congreso creó la visa de No Inmigrante U mediante la aprobación de la Ley de Protección a Víctimas de la Trata de Personas y Violencia (incluyendo la Ley de Protección de Mujeres Inmigrantes Abusadas) en octubre de 2000.

Esta legislación está dirigida a fortalecer la capacidad de las agencias del orden público para investigar y procesar judicialmente los casos de violencia doméstica, abuso sexual, tráfico de extranjeros y otros crímenes, a su vez que protege a las víctimas de los crímenes que han sufrido abuso mental o físico sustancial producto de dichos crímenes y están dispuestas a ayudar a las autoridades del orden público en la investigación y prosecución de la actividad criminal.

La legislación también ayuda a las agencias del orden público a dar mejor servicio a las víctimas de crímenes.

Enterada del contenido de esta ley ahora Ana espera con ilusión y con la ayuda del Centro de Defensa de Inmigración de Las Américas la aprobación de su visa U para así poder ir desvaneciendo poco a poco ese sufrimiento mental, económico y familiar que la agobia.

