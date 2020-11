Sufragaron más paseños por ‘El Donald’ que en 2016

El voto a favor de Donald Trump en El Paso incrementó en un 6 por ciento en comparación con las votaciones del 2016, según información del Departamento de Elecciones del Condado de El Paso.

Durante las elecciones pasadas, el 25.71 por ciento del sufragio se realizó a favor de Trump, mientras que, en estas elecciones de 2020, el 31.91 por ciento de los votos fue para el actual mandatario.

En estas elecciones, aunque El Paso siguió fiel al azul demócrata con un total de 168 mil 801 votos (66.33 por ciento) por la fórmula Joe Biden-Kamala Harris, el incremento de votantes por el Partido Republicano fue evidente.

El pasado fin de semana, simpatizantes paseños por Trump realizaron una caravana a lo largo y ancho de las principales avenidas de la ciudad para mostrar su apoyo incondicional al primer mandatario. El evento fue organizado por la Alianza Republicana de El Paso y formó parte de un movimiento a nivel nacional que buscó atraer a más de un millón de vehículos en las carreteras y calles del país.

En el 2016, los paseños se inclinaron por la ex candidata Hilary Clinton, con poco más del 68 por ciento de los sufragios.

Actualmente, las estadísticas del Pew Research Center muestran que más del 60 por ciento de los hispanos favorece a Biden, lo que representa a la comunidad de El Paso predominantemente.

El Paso registró en estas elecciones un total de 256 mil 182 votos emitidos, de 487 mil 942 votantes registrados en todo el condado, según información verificada del Departamento de Elecciones.

A diferencia de años anteriores, los estados se enfrentan a una avalancha de boletas electorales por correo impulsadas por la pandemia mundial.

En cada elección, lo que se informa la noche de las elecciones son resultados no oficiales y el recuento de votos se extiende horas después de la elección general. Este año, con tantas boletas electorales por correo y carreras cerradas en estados clave, se espera que contar cada voto tome incluso más tiempo.

Se estima que todavía no se han contado un millón de boletas electorales en Pensilvania. Los funcionarios electorales estatales habían advertido repetidamente en el período previo al día de las elecciones que ‘tomaría días contar debido a un aumento masivo de las boletas ausentes provocadas por la pandemia y un cambio reciente en la ley estatal que significaba que ya no se necesitaba una excusa para votar de forma ausente’. Ralentizar el proceso fue el motivo de que los funcionarios electorales locales no pudieron comenzar a procesar y escanear las boletas antes del día de las elecciones, como lo hicieron la mayoría de los estados.

A nivel nacional, Biden se convirtió, con 69.5 millones de votos hasta el momento, en el candidato presidencial de Estados Unidos más votado en la historia del país norteamericano, luego de superar la marca de los 69.4 millones de sufragios que alcanzó Barack Obama en 2008.

De acuerdo con los conteos oficiales, el demócrata ha aglutinado 69 millones 543 mil 71 votos hasta ahora, cifra superior a los 69 millones 498 mil 516 de Obama después de su primera postulación.

Por su parte, el actual mandatario estadounidense, Donald Trump, ha conseguido un total de 66 millones 673 mil 111 votos, según la más reciente actualización. Esta marca superó su registro de hace cuatro años, cuando se hizo de 62 millones 984 mil 828 votos.