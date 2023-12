Sueños que mueren: luchan dreamers por su educación en Tyler, Texas

Tyler, Texas– Joseline Leyva recogió su largo cabello negro y se puso su boina gris, rematando su uniforme azul del ROTC del Ejército. Era la noche del último año, el último partido de futbol de la temporada de la escuela secundaria y la joven de 18 años pronto sería honrada en el campo.

“Soy el futuro de los Estados Unidos de América”, recitó Leyva, recordando el credo de cadete junior del ROTC del que ha hablado todas las semanas durante los últimos cuatro años.

Pero la ley no ve así a Leyva. Traída a este país por sus padres cuando tenía un año, Levya es una inmigrante indocumentada.

Para cientos de miles de personas que vinieron a Estados Unidos cuando eran niños sin documentos de inmigración, su única estabilidad ha provenido de DACA –la Acción Diferida para Personas que Llegaron al País Cuando Eran Niños–, los llamados “dreamers”.

Ese programa, creado en el 2012 por el presidente Barack Obama, ofreció protección de la deportación y acceso a una licencia para conducir y permiso para trabajar.

Se supone que iba a ser una medida temporal mientras los legisladores de Estados Unidos decidían una política permanente.

Los sondeos muestran consistentemente que unas tres cuartas partes o más estadounidenses apoyan el permitir que los jóvenes permanezcan en Estados Unidos.

Sin embargo, el Congreso se ha quedado paralizado en ese tema. Ahora, DACA está en peligro, colocado al límite por los republicanos que aseguran que Obama se excedió en su autoridad.

El entonces presidente Donald Trump catalogó el programa como una amnistía “ilegal” y trató de eliminarlo en el 2017. Las órdenes de la corte lo frenaron.

Aunque una demanda encabezada por el Estado de Texas argumentando que Obama no tenía el poder para crear DACA sin el Congreso podría llegar a una Suprema Corte dominada por los conservadores. Una decisión a favor de los demandantes podría poner fin al programa.

Mientras continúan las apelaciones, DACA ha estado limitado en los últimos años a los solicitantes existentes. Leyva es parte de una nueva generación de estudiantes de preparatoria que no puede acceder al programa. Los defensores dicen que el número de estudiantes de preparatoria que son dreamers y no cuentan con DACA pronto superará los casi 580 mil inmigrantes que lo tienen.

La desconexión entre la opinión pública y las políticas públicas en relación con los dreamers refleja la manera en que el Gobierno usualmente se estanca debido a las distorsiones de la democracia estadounidense.

Subrepresentación en el Senado

Los latinos –que representan la mayoría de los Soñadores– están sustancialmente subrepresentados en el Senado, donde la legislación para establecer un camino hacia la ciudadanía ha estado bloqueada por obstáculos.

La existencia de DACA fue amenazada por el presidente Trump, quien ganó el colegio electoral pero perdió el voto popular. Y aún podría ser eliminado por una Suprema Corte en la que cuatro de los seis jueces integran una mayoría conservadora y fueron confirmados por senadores que representan una minoría de los estadounidenses.

El resultado ha sido que los indocumentados que arribaron a Estados Unidos cuando eran niños y quieren permanecer en el país, están trabajando ilegalmente o viviendo con temor de que las débiles protecciones legales que tienen se las puedan quitar.

Debido a que muchos no tienen acceso actualmente a DACA, cientos de miles no pueden continuar una carrera universitaria en Estados Unidos, exacerbando la escasez de médicos, enfermeras, paramédicos, maestros y otros puestos que se necesitan.

Esa dinámica es particularmente aguda en Tyler, una ciudad que está a dos horas de Dallas, en la parte este, y que apareció en los titulares nacionales en los años 1970 por tratar de evitar que los niños asistieran a la escuela debido a que no tenían un permiso legal para estar en el país.

La Suprema Corte de Estados Unidos rechazó esa política en un fallo emblemático de 1982 que dice que todos los niños merecen una educación básica, independientemente de su estatus de inmigración.

Obama anunció DACA en el trigésimo aniversario de la decisión de la Suprema Corte, colocando un cimiento simbólico para que esta ciudad tuviera un lugar en la historia de la ley de inmigración de Estados Unidos.

Aunque la corte no dijo –y nunca lo ha hecho– qué debería pasar con esos niños después que se graduaran de preparatoria y tienen el sueño de asistir a la universidad y cursar una carrera, o incluso prestar sus servicios en el Ejército de Estados Unidos.

Tiene prohibido enlistarse

Leyva tiene prohibido enlistarse como soldado a pesar de los años de preparación debido a que no es una residente legal de Estados Unidos.

Mientras se preparaba en este mes para su noche del último grado de la preparatoria, sus padres agregaron nerviosos los toques de último momento. Su papá limpió sus zapatos negros lustrosos con un trapo. Su mamá le quitó un cabello de la manga.

“Es triste ver que otras personas tienen lo que yo quisiera tener”, dijo Leyva, de pie en la sala con sus muchos premios JROTC sobre la mesa. “Es difícil porque me gustaría ir al ejército y luchar con ellos, aun cuando no me acepten”.

Una historia oculta

En los años 1970, Tyler era una próspera población petrolera y ferroviaria, cuando se convirtió en una prueba para el tratamiento de niños indocumentados en edad escolar en Estados Unidos, la mayoría de ellos provenientes de México.

Oficiales escolares hicieron notar un incremento en los números en Tyler, aun cuando se encontraba a cientos de millas de la frontera sur.

Los oficiales votaron en 1977 para cobrar mil dólares al año como colegiatura por cada niño indocumentado, citando una nueva ley estatal que autorizó la práctica y que fue aprobada por la Legislatura sin una sola audiencia.

Los niños cuyos padres no podían pagar tenían que abandonar la escuela.

La comunidad de ese entonces era mayormente anglosajona y ya se había resistido a una integración racial en las escuelas, desafiantes abrieron una preparatoria sólo para anglosajones en 1958, después que la Suprema Corte anuló la segregación escolar en el caso Brown contra el Consejo de Educación.

Abogados de derechos civiles argumentaron que las reglas sobre la colegiatura eran inconstitucionales y discriminaban a los niños pobres. Hasta 60 de los 16 mil estudiantes del distrito eran indocumentados y sólo cuatro familias estuvieron dispuestas a arriesgarse a ser deportados por demandar.

El juez William Wayne Justice, un liberal en el conservador este de Texas, dio un paso extraordinario al programar una audiencia antes del amanecer y les puso un seudónimo a las familias demandantes para protegerlos de la crítica del público.

Justice ordenó que los niños regresaran a la escuela tan rápido que apenas y faltaron a unas clases.

Graduarse para nada

Joseline Leyva y su hermana mayor Daniela eran niñas cuando arribaron a Tyler con sus padres provenientes de México en el 2006. Su padre encontró rápidamente trabajo como jardinero y su madre como cocinera.

En una ciudad llena de restaurantes mexicanos, negocios de jardinería y construcción que eran propiedad de inmigrantes indocumentados, compraron una casa y construyeron una vida para su joven familia.

Después de la amnistía de Reagan, la inmigración ilegal en Estados Unidos aumentó. Cientos de miles de nuevos niños indocumentados pasaron por las escuelas públicas de Estados Unidos. En Tyler, los residentes anglosajones actualmente representan menos de la mitad de la población y en las escuelas públicas, los latinos son la mitad de los estudiantes.

Joseline Leyva comentó que le fascinó crecer en una ciudad amistosa conocida por sus jardines con rosas, ferias estatales y elegantes calles de ladrillo. Participó en el desfile de Navidad, cargó la bandera estadounidense en la guardia en los partidos de fútbol y sirvió comidas gratuitas a los miembros del ejército retirados en el Día de los Veteranos en el restaurante Golden Corral.

Aunque esa vida fue más precaria desde el 2017, cuando la administración Trump trató de terminar con DACA justo cuando las hermanas Leyva estaban a punto de cumplir 15 años, que es la edad mínima para hacer su solicitud.

En medio de una batalla legal, un juez decidió que el programa debería dejar de aceptar nuevas solicitudes. Las hermanas Leyva quedaron fuera, aun cuando muchas de sus amigas ligeramente mayores que ellas habían obtenido DACA y sus protecciones.

Luego, tuvieron que enfrentar el dilema que prevalecía antes de DACA: estaban seguras hasta que se graduaran, pero tenían pocas posibilidades de poner a trabajar ese diploma después de eso.

Daniela Leyva tenía altas expectativas para hacer una carrera universitaria. Tenía buenas calificaciones y se ganó la admisión al competitivo programa de “universidad anticipada”.

Se graduó en el 2022 y se ganó una beca parcial para la Universidad de Texas en Tyler. Pero los hijos de indocumentados no son elegibles para obtener ayuda federal, así que escogió el camino más rápido para obtener un trabajo. Trató de convertirse en asistente médico, luego en agente de bienes raíces, pero sin DACA y un número de Seguridad Social, no podía obtener una licencia en ninguno de los dos campos.

Ahora trabaja como mesera en donde le pagan en efectivo. Ella sueña con convertirse en una enfermera registrada pero eso es imposible hasta que cambien las leyes.

A Joseline Leyva le atrajeron los Cuerpos de Entrenamiento de Oficiales Junior de la Reserva. Dijo que el programa le enseñó fortaleza, persistencia y disciplina.

Bajó 50 libras de peso debido al riguroso entrenamiento físico.El Ejército la nombró una las mejores cadetes de la Preparatoria de Tyler en el 2021 y la elogió por “su destacada resistencia mental y física”. Ella soñaba enlistarse inmediatamente después de la preparatoria.

Pero ese camino está bloqueado.

Durante años había dejado a un lado esas preocupaciones, cuando aún estaba en la preparatoria y estaba apoyada por sus maestros y amigos. Incluso el Ejército la alentó a permanecer en contacto en caso de que el Congreso apruebe una ley que le permita ser residente legal permanente. Aunque no hay indicios de que eso suceda pronto.

David Stein, presidente del Partido Republicano en el Condado Smith, comentó que entiende lo que muchos indocumentados están enfrentando por la incertidumbre sobre el futuro de DACA.

Pero dijo que los funcionarios del Partido Republicano se encuentran alarmados por la situación en la frontera sur durante el mandato del presidente Biden y que los legisladores republicanos no van a actuar sobre una legislación de DACA hasta que la frontera esté cerrada a toda la inmigración ilegal.

Viviendo con un constante temor

Aun los que tienen DACA enfrentan la posibilidad de que sus vidas cambien drásticamente.

La administración Biden ha estado tratando de salvar el programa, diciendo que ha transformado las vidas de más de 800 mil personas que han estado en el programa en la última década.

Algunos han realizado sus aspiraciones de convertirse en médicos, enfermeras y abogados. Otros se han inscrito en el ejército a través de este programa que actualmente está suspendido y los ha colocado en una vía rápida para obtener una residencia legal y la ciudadanía de Estados Unidos.

Muchos, simplemente están trabajando en empleos mejores que sus padres y han logrado pertenecer a la clase media.

Una tradición americana

Era una noche de viernes en Tyler. Las luces brillaban en el estadio Rose y las gradas estaban llenas esa noche fría del último partido de futbol de la temporada. La música sonaba en un enorme tablero de videos mientras el grupo de porristas lucían sus uniformes y sombreros vaqueros.

En medio de esa alegre atmósfera, Leyva esperaba en compañía de sus padres y hermana para que empezara el evento.

Justo antes del partido, docenas de estudiantes del último año de la preparatoria y sus familias se dirigieron hacia el campo: jugadores de futbol, porristas, miembros de la banda y cadetes del JROTC, todos uniformados.

Leyva se encontraba de pie con sus padres y hermana. El anunciante presentó a cada estudiante y su familia. Cuando mencionaron el nombre de Leyva, la familia dio un paso adelante sonriendo.

Ellos caminaron orgullosamente y públicamente bajo las famosas luces de esa noche de viernes en Texas, cuatro inmigrantes indocumentados estaban siendo recibidos cálidamente por Tyler y celebraron como parte de una tradición americana.

Cuando llegaron a la orilla, salieron del campo y se fundieron entre la multitud.