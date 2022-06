‘Sueño americano’ termina en infierno

Associated Press | Habitantes colocan un memorial con flores y veladoras en el lugar de la tragedia The New York Times | El dolor generalizado por la pérdida de vidas

PUBLICIDAD

San Antonio, Texas— El tractocamión con remolque –tráiler– se encontraba sobre el desgastado asfalto de Quintana Road, un camino interior urbano lleno de escombros entre las vías del tren y los patios de chatarrería. Sus puertas traseras colgaban sueltas y abiertas, y a lo largo del pavimento recalentado varias personas yacían muertas. Al principio, el tractocamión llamó poco la atención en el contexto de un lunes por la tarde en la zona industrial de San Antonio. Esa era la idea: estaba destinado a ser un eslabón en una red de contrabando en expansión con guías y escondites utilizados para transportar ilegalmente a miles de personas a los Estados Unidos. PUBLICIDAD A lo largo de Quintana Road, algo había salido mal. El camión, que tenía placas de Texas, no se movía. Y el conductor había huido a pie. Pronto, un trabajador cercano, atraído por un grito de ayuda, descubrió la espantosa carga: al menos 62 personas contrabandeadas desde Guatemala y Honduras, la mayor parte de México, ya muertas por el calor. Al menos 51 serían declarados muertos el martes en lo que las autoridades dijeron es uno de los peores episodios de muerte de inmigrantes en los Estados Unidos en los últimos años. El uso de camiones grandes para agrupar y ocultar a los migrantes ha ido en aumento, dijeron funcionarios actuales y anteriores, una forma de maximizar las ganancias de las redes criminales y una señal de la creciente desesperación de quienes buscan ingresar al país por cualquier medio posible. “He estado advirtiendo durante un año que iba a ocurrir una tragedia debido al aumento del contrabando de camiones”, dijo Tom Homan, ex director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la administración Trump. “En California, Arizona, Texas, han visto muchos camiones con remolque”, dijo. “Pueden recoger ocho en una camioneta, 12 en una van o trasladar al menos 80 en un camión con remolque”. Entre los muertos, se cree que 27 son de origen mexicano por los documentos que portaban, según dijo Rubén Minutti, cónsul general de México en San Antonio. Varios sobrevivientes estaban en estado crítico con lesiones como daño cerebral y hemorragia interna, dijo. Al menos siete de los muertos eran de Guatemala y dos de Honduras, dijo en Twitter Roberto Velasco Álvarez, jefe del departamento de América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Unas 30 personas se comunicaron con el Consulado de México en busca de sus seres queridos, dijeron los funcionarios. “Lloramos por esos 51 inmigrantes que vinieron a nosotros para respirar ese aire fresco pero en cambio encontraron la muerte en el estado de Texas”, dijo Nelson Wolff, el máximo ejecutivo en el Condado de Bexar, que incluye a San Antonio. Culpó al liderazgo estatal por gastar miles de millones en tropas de la Guardia Nacional y otras medidas de seguridad fronteriza en lugar de usar el dinero para proporcionar alimentos y refugio a los inmigrantes y arrestar a los contrabandistas. Las autoridades dijeron que al menos tres personas habían sido detenidas en relación con el caso el lunes y estaban bajo la custodia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una división del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que investiga las muertes. El martes, los fiscales federales acusaron a dos de ellos, Juan Francisco D’Luna-Bilbao y Juan Claudio D’Luna-Méndez, de posesión de un arma de fuego sin tener residencia legal en el país luego de que los agentes los detuvieran frente a una casa de San Antonio donde estaba registrado el camión. El conductor del camión también fue detenido, dijeron las autoridades, aunque no estaba claro si se habían presentado cargos en su contra. “Había abandonado la escena”, dijo el jefe William McManus, del Departamento de Policía de San Antonio, en una entrevista con The New York Times. “Lo encontraron en un campo cercano”. McManus dijo que el camión tenía placas de Texas y se ajustaba a un patrón observado por los oficiales de la ciudad: el uso de camiones con remolque por parte de los traficantes de personas. “Lo hemos visto varias veces”, dijo. “Es intrínsecamente peligroso porque una vez que estás encerrado allí, estás atascado”, dijo. “Una vez que se apaga la refrigeración, se apaga el aire acondicionado, no es más que una trampa mortal”. El camión no tenía un sistema de refrigeración que funcionara, dijeron las autoridades, lo que provocó que los que estaban dentro se sofocaran mientras las temperaturas exteriores se elevaban por encima de los 100 grados Fahrenheit (37.8 centígrados) el lunes. No se encontró agua dentro del camión, dijeron las autoridades. Entre los muertos había 39 hombres y 12 mujeres, según un portavoz del Condado de Bexar; al menos 11 sobrevivientes aún estaban siendo tratados en hospitales del área por golpe de calor, algunos en estado crítico. El vehículo parecía haber sido hecho para parecerse a un camión con un propósito legítimo, con una copia de la insignia de una empresa colocada en la puerta, dijo el jefe. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dijeron que hacer eso era una táctica común. Pero aún quedaba mucho por aclarar sobre las circunstancias que rodearon el camino que tomaron los migrantes que fueron encontrados el lunes. Las autoridades no han dicho por dónde cruzaron los migrantes, cómo llegaron a la carretera remota en San Antonio, ni si fue un lugar designado a lo largo de su viaje o un lugar al que terminaron debido a una avería. Rudy Martínez, un remolcador que trabaja a lo largo de Quintana Road, dijo que vio que el camión de 18 ruedas giraba a la izquierda hacia la carretera en algún momento antes de las 5 p.m. del lunes (4 p.m. en El Paso). “Vi al tipo conduciendo. Saludé al conductor”, dijo. “El conductor vestía una camisa de neón como los tipos que dejan pasar el tráfico”. A las 5:51 p. m., el trabajador se acercó al camión y llamó al 911, dijo el jefe. Las nacionalidades de los que se encontraban a bordo del camión subrayaron un cambio en los patrones migratorios que comenzó durante la pandemia, con migrantes mexicanos cruzando nuevamente la frontera después de años de declive. Adriana Rocha, integrante del Concejo municipal de San Antonio que representa el área donde se encontraron los migrantes, dijo que no era inusual que pasaran camiones con indocumentados. En un recorrido reciente con la Policía local, dijo Rocha, notó que el aislamiento del área brindaba cobertura a quienes transportaban inmigrantes ilegalmente. Jack Staton, ex alto ejecutivo de Investigaciones de Seguridad Nacional, dijo que era muy poco probable que se detectaran las plataformas que transportaban migrantes a lo largo del concurrido corredor comercial entre Laredo y San Antonio. “Es la manera perfecta de contrabandear personas cuando tienes tantos vehículos viniendo por día”, dijo. “Te mezclas con el tráfico comercial regular”. Si bien las familias que cruzan la frontera generalmente se entregan a los agentes, la mayoría de los migrantes transportados en vehículos comerciales son adultos solteros que buscan evadir la detección. “Estas son personas que no quieren ser atrapadas o entregarse. Quieren ponerse a trabajar”, dijo Staton, quien se jubiló del Departamento de Seguridad Nacional en diciembre. “El Covid estaba devastando economías, dejando a la gente sin trabajo”. Quienes trabajan a lo largo de Quintana Road dijeron que el área remota ha sido un lugar de llegada de inmigrantes desde al menos la década de 1990. “Sé que cuando comencé en los astilleros, mucha gente venía de México”, dijo Rose Ann Iñiguez, de 53 años, gerente de recuperación de automóviles de una chatarrería. “Tenían hambre y sed”. ¿Hasta cuándo? La tragedia en San Antonio ocurre en medio de un flujo récord de migrantes cruzando la frontera entre EU y México: autoridades están a punto de registrar 2 millones de arrestos en el año fiscal 2022. En mayo fueron detenidas 240 mil personas, un tercio más que el año anterior. AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar PUBLICIDAD