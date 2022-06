Suben sueldos al City Manager y la abogada de la Ciudad

El administrador de la Ciudad –City Manager–, Tommy González, recibirá un aumento de sueldo por segunda vez este año, mientras que la abogada de la Ciudad, Karla Nieman, recibirá un tercer aumento de salario, ambos después de ser evaluados a principios de este mes.

La ciudad publicó las evaluaciones finales de desempeño de González y Nieman el miércoles. Ambos recibieron puntajes de “estándares superados” para el ciclo de evaluación de junio de 2021 a junio de 2022.

González recibió una puntuación de 3.63 en una escala de 1 a 4, siendo 4 la puntuación más alta. Su contrato obtenido por El Paso Matters será de alrededor de 431 mil dólares a través de la Ley de Información Pública de Texas que le da derecho a un aumento de mérito del 5 por ciento si recibe un “excede los estándares” de 3 o más, poniendo su nuevo salario anual.

Los comentarios del consejo sobre el formulario de evaluación afirman que González “es creativo e ingenioso para abordar los problemas que ha enfrentado la Ciudad. Enfrenta desafíos y se compromete a resolver los asuntos de manera profesional y rápida… El Cabildo espera otro año trabajando con el señor González”.

Nieman recibe un aumento de mérito del 2 por ciento si recibe un puntaje de “cumple con los estándares” de 3 o más. Recibió una puntuación de 4.28 en una escala del 1 al 5.

Su salario base, luego de recibir aumentos de sueldo en febrero y mayo, era de $280 mil 194, según los documentos obtenidos por El Paso Matters. Con el aumento por mérito, su nuevo salario base será de aproximadamente $286 mil.

“La abogada de la Ciudad se aseguró de manera efectiva de que los intereses de la Ciudad en asuntos de servicios públicos y otros litigios importantes estuvieran bien representados y se lograran resultados positivos para el beneficio de los ciudadanos de El Paso”, dice el formulario de evaluación.

Los funcionarios municipales dijeron que los regidores ya no completan los formularios de evaluación individualmente. En su lugar, el Concejo desarrolló una evaluación única para proporcionar una evaluación del desempeño colectivo del desempeño del año anterior y para establecer metas para el próximo año.

El método de evaluación cambió con respecto a años anteriores ya que la Ciudad pretendía retener los formularios individuales de evaluación de los regidores.

Este es el segundo año que la ciudad contrata asesores legales externos para ayudar con las evaluaciones de rutina.

Ambos aumentos salariales basados en el mérito son efectivos a partir del próximo período de pago.

González y Nieman recibieron aumentos salariales del 1.5 por ciento en mayo como parte un aumento general del salario mínimo otorgado a todos los empleados de la ciudad que no usan uniforme, según muestran los documentos obtenidos por El Paso Matters a través de la Ley de Información Pública de Texas.

Nieman también recibió un aumento de pago por antigüedad en febrero.

González fue nombrado administrador de la ciudad en 2014, mientras que Nieman trabajó con la ciudad durante aproximadamente 11 años y se desempeñó como abogada municipal interina antes de ser nombrado titular en 2018.

El aumento salarial más reciente para González se produce luego de una controvertida extensión de contrato por cinco años que fue vetada dos veces por el alcalde Oscar Leeser. La extensión se otorgó después de que González fuera nombrado finalista para un puesto de administrador de la ciudad en Frisco, Texas.

El Cabildo, durante una reunión especial el 6 de junio, votó 6-2 para anular el veto de Leeser manteniendo la extensión del contrato de González. El cambio extiende su empleo hasta al menos 2029.

La reciente extensión no es la primera vez que González recibe beneficios adicionales a su lucrativo contrato de trabajo.

Los documentos obtenidos por El Paso Matters a través de la Ley de Información Pública muestran que los contribuyentes han pagado miles de dólares por año por el examen de salud ejecutivo anual de González en la Clínica Cooper de Medicina Preventiva en Dallas que se agregó a su contrato en 2015.

Los documentos muestran que el primer examen físico que recibió González en 2015 no fue en la clínica Cooper y costó $250, pero no especifican dónde se realizó el examen físico. En los años subsiguientes en que González obtuvo sus exámenes físicos en la clínica Coopers en Dallas, la ciudad pagó el costo del examen y los gastos no revelados fueron tachados en los documentos entregados a El Paso Matters.

De 2016 a 2020, la Ciudad pagó un poco más de 30 mil dólares por el examen y los gastos, así como $12 mil adicionales en 2021, según muestran los documentos. Alrededor del 45 por ciento de eso fue para gastos. Las cifras no incluyen los gastos de 2021, que no figuraban en los documentos.

No se presentaron reclamos hasta junio de este año, según los documentos.

En 2018, la Ciudad también acordó pagar la prima anual de la póliza de seguro de vida de $5 millones del administrador de la ciudad, siempre que esté empleado en la ciudad. El costo anual para los contribuyentes es de 23 mil 315, según los documentos.