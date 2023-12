Sube demanda de parteras

Denton, Texas— Era temprano en la pandemia de COVID-19 cuando Tereé Fruga recibió una llamada de una futura madre preguntando sobre un parto en casa.

La mujer al otro lado de la llamada telefónica le dijo a Fruga, una partera registrada, que nunca había considerado dar a luz fuera de un hospital. Pero tenía miedo del nivel de atención que recibiría como mujer negra. Las precauciones contra el COVID-19 en ese momento habrían impedido que la madre embarazada tuviera un amplio sistema de apoyo en el hospital.

“Había mucho miedo de no tener a nadie o de no tener un defensor”, recordó Fruga en una entrevista con The Texas Tribune.

Fruga, que también es negra y trabaja en los suburbios de Dallas, lo entendió. Las mujeres negras en Texas tienen el doble de probabilidades que las mujeres blancas de morir durante el parto.

Es una de las razones por las que Fruga ingresó a la profesión de partera hace 11 años y por la que ahora forma parte de una junta estatal que aboga por un acceso más fácil para convertirse en partera.

“Toda mujer merece una partera y yo la mantengo”, dijo Fruga. “La partería no es sólo para quienes eligen dar a luz fuera del hospital”.

Aumentan en la última década

El Departamento de Servicios de Salud del Estado actualizó recientemente su metodología sobre cómo realiza el seguimiento de las parteras.

Los datos, reportados por primera vez por el Tribune, muestran que el número de parteras en Texas ha aumentado constantemente durante la última década: 66.7 por ciento en un período de 10 años. Pero el número total de parteras (casi 500 enfermeras parteras y más de 300 parteras profesionales) es una fracción de lo que a los defensores les gustaría ver en un estado tan grande como Texas.

Los cinco condados más poblados, que representan el 43 por ciento de la población del estado, también contienen el 56 por ciento de las enfermeras parteras de Texas.

Sólo 20 condados en Texas tienen más de cinco enfermeras parteras, y el condado con más enfermeras parteras per cápita, el condado de Delta, tiene solo una partera.

Desiertos de atención

Según un estudio de March of Dimes , más del 46 por ciento de los condados de Texas se definen como desiertos de atención de maternidad , y algunas mujeres en el centro de Texas y el Panhandle necesitan conducir más de una hora hasta el hospital de parto más cercano.

“Es una carga y una dificultad para algunas de estas mujeres en las zonas rurales de Texas obtener buena atención y buena cobertura”, dijo Laurie Fremgen, partera con sede en Austin y presidenta de la Junta Asesora de Parteras de Texas.

Fremgen dijo que ella y otras parteras a menudo conducen horas a través de las fronteras del condado para llegar a los pacientes en áreas rurales, donde los hospitales que ofrecen servicios de atención materna están recortando programas o cerrando por completo .

El aumento ha abierto la puerta para que más mujeres consideren una atención de salud materna alternativa.

Las certificaciones

Existen dos tipos de certificaciones de parteras en Texas, cada una con sus propias regulaciones.

Las enfermeras que son parteras certificadas, que requieren títulos de posgrado, a menudo trabajan en hospitales y pueden administrar medicamentos, mientras que las parteras de ingreso directo, también conocidas como parteras profesionales certificadas, no requieren ningún título pero sí asistir a un programa de partería. Profesionales : las parteras suelen trabajar fuera del hospital, en partos domiciliarios o en centros de maternidad, y son menos comunes que las enfermeras parteras.

Para los embarazos de “bajo riesgo”, las parteras han demostrado beneficios para las nuevas madres, ya que sus pacientes tienen menos probabilidades de necesitar un parto inducido, requerir una cesárea o asistencia médica, según múltiples estudios . Los beneficios se aplican tanto durante los partos atendidos por parteras en hospitales, como en los partos domiciliarios, aunque los partos fuera del hospital todavía conllevan riesgos .

Alta mortalidad materna

Las parteras de Texas en medio de la crisis de salud materna del estado

Estados Unidos, que tiene la tasa de mortalidad materna más alta entre los países de altos ingresos, utiliza parteras significativamente menos que sus homólogos internacionales; en la mayoría de los demás países, las parteras superan en número a los obstetras y ginecólogos , según un informe del Commonwealth Fund.

Y aunque el número de parteras está aumentando en el estado y en todo el país, Texas las está utilizando a un ritmo mucho menor: solo el 5.3 por ciento de los nacimientos en el estado fueron asistidos por una partera en 2021, menos de la mitad del promedio nacional, según un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos.

La regulación de las parteras varía significativamente en los Estados Unidos, especialmente para las enfermeras parteras. Si bien el Colegio Americano de Enfermeras Parteras proporciona a los estados estándares profesionales, las reglas específicas sobre partería se dejan a criterio de los estados.

“Queremos asegurarnos de que la capacitación de parteras sea culturalmente competente, muy basada en la equidad y las disparidades en la salud, y que estemos equipando a personas que puedan trabajar en las comunidades más afectadas”, dijo Masino.

Boldly BLUE también llevará a cabo investigaciones a largo plazo sobre la ayuda que brindan sus parteras recién capacitadas para comprender mejores formas de fortalecer los sistemas de atención materna de manera equitativa.

El aumento de la equidad en la atención materna es parte de lo que impulsó a Fruga a ingresar en este campo, quien inicialmente era técnica de obstetricia antes de comenzar su formación como partera. En ese momento, dijo que solo había otra partera negra en su comunidad.

“Quiero hacer esto porque las mujeres como yo están muriendo”, dijo Fruga.

Reducen costo de licencia

El Departamento de Licencias y Registro de Texas también aprobó una reducción en los costos para convertirse en partera autorizada. Esa reducción entrará en vigor el 1 de enero. Se produjo por recomendación de la Junta Asesora de Parteras de Texas, de la cual Fruga y Fremgen son miembros de la junta. Este pequeño cambio, junto con el programa de Huston-Tillotson y otras iniciativas, están diseñados para hacer que la partería sea más accesible.

La atención colaborativa entre parteras, proveedores de atención médica tradicionales y trabajadores de apoyo como las doulas (mujeres, que ayudan a las embarazadas), puede proporcionar una red de apoyo para las nuevas madres.

Aún así, la mala educación sobre sus funciones, especialmente entre los pacientes y los proveedores tradicionales, puede obstaculizar la atención a los pacientes.

“Mucha gente tiene esa percepción errónea sobre las doulas y piensa que las doulas son las que manejan el trabajo, lo cual no es así, son trabajadores de apoyo”, dijo Masino. “Creen que las matronas sólo dan a luz en casa, pero tampoco es así”.

Masino dijo que aumentar el número de parteras y brindar más oportunidades para capacitarlas no solo permitirá más opciones para la atención de los pacientes, sino que también generará conciencia sobre cómo funcionan realmente estas funciones, manteniendo a las mujeres informadas sobre las opciones que tienen para su atención.

“Ese es el ideal, ¿verdad? Tener atención colaborativa entre trabajadores de apoyo como doulas, proveedores de atención como parteras y luego, sus obstetras, si están involucrados, o los médicos de familia”, dijo Masino.

Fremgen, la partera de Austin que ha sido partera durante más de dos décadas, dijo que el cambio en la comunidad de parteras ha sido notable, tanto en el número de pacientes como en otras parteras.

“Aquí hay parteras que ya ni siquiera conozco”, dijo Fremgen. “Esta solía ser una comunidad pequeña donde todos nos conocíamos y seguimos creciendo, creciendo y creciendo”.