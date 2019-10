Su dedicación vale oro

La Universidad de Texas en El Paso y la Asociación de ex Alumnos entregaron la semana pasada los galardones Gold Nugget 2019 y entre los premiados se encuentran varios líderes hispanos que han trabajado incansablemente por mejorar las condiciones de vida de miles de residentes de esta ciudad.

Una de ellas es Dorothy Truax, quien es directora de la Casa Reynolds, un albergue que ayuda a madres de familia y sus hijos víctimas de violencia doméstica.

Su trabajo y excelencia en su profesión en apoyo a los más frágiles de esta comunidad por más de tres décadas le valió ser reconocida como una de los más prestigiados alumnos de la máxima casa de estudios.

“Es un orgullo para mí recibir este honor, sobre todo porque desde que me gradué de la Universidad me he identificado con las personas que están sufriendo en la vida y les he brindado una mano amiga para que puedan salir adelante”, expresó Truax.

Fue en 1973 cuando la ahora reconocida trabajadora social obtuvo su título en dicha profesión.

Truax dirige ahora el albergue Casa Reynolds, que brinda ayuda a madres de familia y sus hijos que deben dejar su hogar por razones de violencia.

“Es importante decirle a esas mujeres que están en una situación difícil que hay luz al final del camino, y que existe ayuda para que salgan adelante”, explicó Truax.

Además admite que una de sus más grandes satisfacciones es ver a esas mujeres salir adelante, concentrarse en ser independientes, y sacar adelante a sus hijos.

Durante más de 30 años, la Universidad ha reconocido a graduados excepcionales de cada uno de sus colegios y escuelas que se han destacado en sus profesiones y que han servido de inspiración para las futuras generaciones.

“Nuestros ganadores del Premio Gold Nugget 2019 están contribuyendo a un mundo mejor como líderes de organizaciones sin fines de lucro, profesionales de la salud, empresarios, ingenieros, científicos de datos y directores de sinfonía”, dijo Maribel Villalva, vicepresidenta asistente de relaciones con ex alumnos.

“Todos estos individuos fueron seleccionados por lo que representan. Aunque sus antecedentes son diversos, todos encontraron su vocación en UTEP y han seguido teniendo una relación enriquecedora con la Universidad y esta comunidad a lo largo de los años. Su compromiso con sus respectivas comunidades y con causas importantes está marcando la diferencia en la vida de tantas personas y UTEP celebra su dedicación a la excelencia”.

Otro de los galardonados fue Salvador Balcorta, director de la Clínica La Fe ubicada en el Segundo Barrio, y Stephen Ingle, director y fundador de Creative Kids, una fundación que promueve el arte entre los niños de la comunidad.