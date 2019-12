Sorprende Khalid a El Paso con más de mil regalos

La mañana del viernes cientos de estudiantes del Valle Bajo de El Paso recibieron de las manos del cantante de música pop y R&B, Khalid regalos de navidad. Los niños de las escuelas Capistrano y Presa del Distrito Independiente Escolar de Ysleta, (YISD) fueron los elegidos este año a ser acreedores a la tradición de The Great Khalid Foundation, misma que se dedica año con año a traer alegría a los niños de recursos limitados en El Paso. Este año, su fundación se asoció con Townsquare media para distribuir los juguetes. Cómo parte del programa de ‘Navidad con Khalid’, el intérprete de “Talk” y de “Better” hizo una aparición sorpresa, causando gran impacto en los menores. Su madre, Linda Wolfe, se presentó en la secundaria Del Valle, en donde también se distribuyeron regalos de navidad a todos los estudiantes. El cantante agradeció a los involucrados en la fundación y en la facilitación de la entrega de los juguetes, pero en especial, a su madre quien además es la directoria ejecutiva de la Fundación The Great Khalid. “No sabíamos nada, pero de repente mi maestra me dijo que teníamos que ir al gimnasio y que voy viendo que era la mamá de Khalid, pensé que iba a estar él, pero supe que fue a la escuela de mi hermana”, dijo Sarahí, estudiante de Del Valle Middle School. Khalid vivió gran parte de su adolescencia en esta frontera. Se graduó de Americas High School y hace referencia a El Paso, entre otros lugares de la ciudad en su álbum “American Teen”. Además, nombró uno de sus sencillos “Suncity” en honor a la ‘Ciudad del Sol’. De acuerdo con los organizadores, Khalid y su fundación entregaron más de mil 500 regalos a los niños de las escuelas del Valle Bajo de El Paso.