Sorprende Gabriel Iglesias a estudiantes de Bowie

El comediante Gabriel Iglesias, quien se presentó en vivo ayer en el Gimnasio Don Haskins, realizó una visita sorpresa a los estudiantes de la escuela preparatoria Bowie, ubicada en el área central de la ciudad, y que tiene un 98 por ciento de estudiantes hispanos.

“Me da mucho gusto estar aquí y quiero decirles que yo vengo de una familia de bajos recursos y quiero que sepan que todo es posible en esta vida”, les dijo el comediante.

Añadió que “si yo estoy aquí es porque no permití que nadie me dijera que no se puede. Ustedes tampoco permitan a nadie decirles que no se puede porque si hay esperanza, yo soy la prueba de ello”, dijo Iglesias.

El comediante también conocido como “Fluffy” habló por menos de cinco minutos ante los alumnos del plantel que abarrotaron el gimnasio de la preparatoria, sin embargo fue directo en su mensaje.

“Tomen sus exámenes y les deseo mucha suerte, hay que salir adelante”, les comentó.

Con ese comentario Iglesias hizo alusión a la temporada de exámenes que inicia la próxima semana donde se analizará la competencia de los estudiantes de octavo al doceavo grado en lectura, matemáticos, y ciencias.

A pesar de sentirse enfermo, el comediante dijo que su presencia en la escuela era un compromiso que no podía cancelar porque le tiene un gran cariño a esta ciudad.

“Mi primera presentación profesional no fue en Hollywood ni en Los Ángeles, fue aquí en El Paso y por eso no podía fallar,” señaló.

La presencia del comediante en la escuela tuvo la intención de motivar a los estudiantes a mejorar el promedio de calificaciones en los exámenes estatales que serán administrados.

En años anteriores la escuela preparatoria Bowie fue catalogada con bajo rendimiento académico al no cumplir con los estándares de educación estatales, situación que ahora se trata de mejorar.