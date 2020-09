Sorprende Covid con 200 mil muertos en EU

Associated Press / Texana se realiza la prueba del virus en Dallas

The New York Times

Es un número asombroso, son unas 200 mil personas muertas por coronavirus en Estados Unidos, y casi cuatro veces más en todo el mundo, para sumar casi un millón de personas que han perdido la vida.

Y la pandemia, que hizo que los casos se dispararan en muchos países y luego tuvieran una tendencia a la baja después de cierres nacionales, ha llegado a un punto precario: ¿Países como Estados Unidos verán que el virus continuará desacelerando en los próximos meses o se avecina una nueva oleada?

“Nadie sabe qué pasará”, dijo Catherine Troisi, epidemióloga de enfermedades infecciosas del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas, en Houston. “Este virus nos ha sorprendido en muchos frentes y es posible que nos sorprendamos de nuevo”.

En Estados Unidos se han detectado menos casos nuevos de coronavirus semana tras semana desde finales de julio, luego de brotes desgarradores, primero en el Noreste y luego en el Sur y el Oeste.

Pero en los últimos días, el recuento diario de nuevos casos en el país está aumentando nuevamente, alimentando las preocupaciones de un resurgimiento del virus a medida que las universidades y las escuelas reabren y el clima más frío empuja a la gente al interior antes de lo que, algunos epidemiólogos temen, podría ser un invierno devastador.

El número de muertos por coronavirus en Estados Unidos ahora es aproximadamente igual a la población de Akron, Ohio, o casi dos veces y media el número de miembros del servicio estadounidense que murieron en batalla en las guerras de Vietnam y Corea juntas, y alrededor de 800 personas todavía mueren a diario.

En todo el mundo, al menos 73 países están experimentando aumentos repentinos de casos recientemente detectados y las preocupaciones aumentan rápidamente.

En India, se están detectando más de 90 mil casos nuevos a diario, sumando un millón de casos desde principios de este mes y haciendo que el total de casos del país supere los cinco millones.

En Europa, después de que los cierres ayudaron a sofocar la crisis en primavera, el virus una vez más se está abriendo camino en todo el continente a medida que las personas continúan con sus vidas.

Israel, con poco más de mil 200 muertes atribuidas al virus, impuso un segundo cierre la semana pasada, una de las pocas naciones que lo han hecho.

Cuando la primera ola de infecciones se extendió por todo el mundo, los gobiernos impusieron restricciones radicales al movimiento: más de cuatro mil millones de personas estaban bajo algún tipo de orden de quedarse en casa en un momento dado. Pero la mayoría de las naciones ahora intentan desesperadamente evitar volver a recurrir a medidas tan intensas.

“Tenemos ante nosotros una situación muy grave”, dijo Hans Kluge, director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud. “Los casos semanales ahora han superado los reportados cuando la pandemia alcanzó su punto máximo en Europa en marzo”.

En toda América Latina, el número de muertos asciende a más de 310 mil. Dos tercios del total provienen de sólo dos naciones: Brasil, con más de 136 mil muertes reportadas, y México, con 73 mil. La doctora Carissa F. Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, advirtió que la amenaza persiste.

“América Latina ha comenzado a reanudar la vida social y pública casi normal en un momento en que Covid-19 todavía requiere importantes intervenciones de control”, dijo la semana pasada. “Debemos tener claro que abrirse demasiado pronto le da a este virus más espacio para propagarse y pone a nuestras poblaciones en mayor riesgo. Tan sólo miren hacia Europa”.

Las muertes en Estados Unidos por coronavirus aumentaron por encima de 199 mil 400 hasta el domingo por la tarde, lo que dejó a familias de todo el país en duelo. Hace sólo cuatro meses, a finales de mayo, que la lista de muertos de la nación alcanzó los 100 mil. Incluso el recuento actual puede ser una subestimación significativa del número de víctimas sólo en Estados Unidos, sugieren los análisis, sin incluir a algunas personas que mueren por Covid-19, así como a las que mueren por causas secundarias que también están relacionadas con la pandemia.

A medida que el virus se apoderó de los Estados Unidos esta primavera, las muertes aumentaron. A mediados de abril, más de 2 mil personas morían cada día, en promedio. Las muertes volvieron a aumentar este verano a medida que aumentaban los casos en el Sur y el Oeste. El ritmo se ha ralentizado considerablemente desde entonces.

El doctor Tom Inglesby, director del Centro para la Seguridad de la Salud de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins, dijo que era concebible que el número de muertos en Estados Unidos pudiera llegar a 300 mil si el público bajaba la guardia.

“Hay muchos países que podríamos considerar nuestros pares económicos, o que están mucho menos desarrollados en términos de economía o sistemas de atención médica, que tienen mucha menos mortalidad”, dijo.

El contraste con otros países industrializados ricos es marcado, lo que refleja cómo el virus sigue arrasando partes de Estados Unidos. En un día de la semana pasada, Estados Unidos informó 849 nuevas muertes. El mismo día, Italia, otrora epicentro de la pandemia, tuvo 13 muertes. Tanto Canadá como Alemania informaron siete muertes ese día.

Nuevos factores se suman a las incertidumbres del curso del coronavirus. Se espera que el clima frío ponga a prueba los riesgos de los lugares cerrados más que nunca. La llegada de la temporada de gripe amenaza con estirar aún más el sistema de atención médica. Y el éxito de los esfuerzos para evitar que el virus se propague a través de escuelas y campus universitarios recién reiniciados sigue siendo incierto.

Muchos de los distritos escolares más grandes del país están comenzando el año con instrucción remota, pero la mayoría de los estados tienen al menos algunos distritos escolares, principalmente en áreas rurales o suburbanas, que se han abierto para la instrucción en persona.

Las escuelas en estados como Georgia e Indiana ya han estado abiertas durante un mes, pero los expertos dicen que aún no pueden estar seguros de cuál será el efecto en la transmisión del virus en las comunidades.

Bill Hanage, profesor asociado de epidemiología en el T.H. Chan School of Public Health, dijo que debido a la enorme variación en la forma en que las escuelas están reabriendo, con algunas escuelas haciendo cumplir estrictamente los requisitos de distanciamiento social y cubrebocas y otras haciendo mucho menos, “esperamos que haya una gama bastante amplia en términos de consecuencias”.

El regreso a los colegios y universidades, con pruebas generalizadas que se realizan en los campus, ha impulsado un aumento en los casos conocidos. Se han reportado más de 88 mil casos del coronavirus en más de mil 100 universidades estadounidenses durante el curso de la pandemia, muestra una encuesta del New York Times.

Los primeros meses de la pandemia trajeron una gran cantidad de casos a las áreas urbanas costeras de Estados Unidos, pero el virus se está propagando ampliamente ahora, a través de comunidades rurales y a lugares que habían visto pocos o ningún caso al principio. Los estados del centro de la nación, incluidos Wisconsin, Montana y Dakota del Norte, están registrando un mayor número de casos en los últimos días que nunca.

La tasa de infección en Dakota del Norte en la última semana fue el doble que la de Texas y más del cuádruple que la de California, ambos puntos fuertes de infección anteriores. La tasa de infección mide los casos de virus por cada 100 mil personas, y Dakota del Norte, que ha informado más de 17 mil casos y 190 muertes durante el curso de la pandemia, es el hogar de sólo unas 760 mil personas.

Aun así, más de la mitad de los casos de Dakota del Norte se han informado desde principios de agosto.

“Al principio, era una enfermedad de una gran ciudad y la veíamos por televisión”, dijo la hermana Kathleen Atkinson, una monja benedictina que es directora de un ministerio en Bismarck, la capital de Dakota del Norte. “Ahora no hay un solo condado que no haya tenido casos positivos, y es parte de la vida de todos”. (The New York Times)