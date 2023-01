Sorprende banda de jazz de Hornedo Middle School

El Paso.- Los suaves sonidos de George Gershwin llenan el aula del director de la banda de jazz Elijah Ontiveros, de la Hornedo Middle School. Sus músicos de secundaria, sin perder el ritmo, interpretan piezas difíciles impecablemente a un nivel más allá de su edad.

Sus habilidades con la música jazz serán premiadas el próximo mes en la Conferencia de la Asociación de Educadores de Música de Texas (TMEA) en San Antonio, donde serán la única banda de jazz de escuela intermedia seleccionada entre cientos de entradas para actuar. Son la única banda de secundaria en El Paso que toca en la conferencia estatal desde 1984, cuando la banda de honor de Morehead Middle ganó ser incluida en la gira.

"La Hornedo Jazz Band es verdaderamente el 'estándar de oro' de las bandas de jazz", dijo Phillip Barraza, director de bellas artes de El Paso ISD. se están presentando a un nivel avanzado de escuela secundaria y van camino al calibre de músicos profesionales”.

El proceso comenzó el año pasado cuando Ontiveros y sus estudiantes presentaron su grabación para su consideración en la conferencia TMEA, que está programada para realizarse del 8 al 11 de febrero. Su objetivo original era enseñar a sus alumnos los fundamentos del jazz y refinarlos para que sonaran más como una banda de secundaria.

“Mi objetivo nunca es ganar nada ni ser seleccionado para nada”, dijo Ontiveros, maestra de tercer año y ex alumna de Andress High School. “Solo quería que sonaran bien”.

Desde la selección, Ontiveros y los estudiantes se han dedicado a ensayar antes y después de la escuela, e incluso pasaron sus recesos practicando.

“Los estudiantes están motivados, son trabajadores y tienen personalidad propia”, dijo Ontiveros. “Vienen todos los días con la pasión de mejorar cada oportunidad que tienen, mientras se divierten haciendo música entre ellos. Es un placer trabajar con ellos todos los días”.

Los estudiantes de Ontiveros están igualmente entusiasmados de tocar para los 2 mil 500 educadores de música en la convención.

“Estoy muy orgulloso porque trabajamos mucho, todos los días, todos los días, para llegar a este punto”, dijo el baterista de octavo grado Taylor Martin-Collins. “Espero que juguemos bien, sin errores. Estamos llegando allí.

Ella acredita la buena vibra de la banda y las horas de práctica para perfeccionar sus habilidades.

“Ha sido mucho trabajo”, dijo. “Pero todos son amigos y tenemos buena química. El buen ambiente nos lleva a un juego increíble”.

Al igual que Martin-Collins, Luka Brooker, estudiante de octavo grado, encuentra que los horarios de práctica le fueron inculcados cuando un joven miembro de la banda lo preparó para su compromiso de tiempo actual. Las selecciones de George Gershwin y Gordon Goodwin que eligió Ontiveros también mantienen a Brooker sintiendo la música.

“Me gusta que la música sea dura y no aburrida de escuchar”, dijo. “Es realmente genial que podamos tocar en TMEA. Realmente nos esforzamos mucho el año pasado”.

Hornedo también llevará a ocho ex alumnos que formaron parte de los músicos originales que actuaron en la cinta de audición como estudiantes de octavo grado. Ahora que están primer año en las escuelas preparatorias Burges, Coronado y Franklin, los estudiantes ensayan después de la escuela con Ontiveros para prepararse para subir al escenario como Banda de Exalumnos de Hornedo Alumni.

“El proceso previo a TMEA ha sido muy divertido y no puedo esperar para pasar el mejor momento con todos mis amigos en esta convención y tocar lo mejor y lo más jazzístico que he tocado antes”, dijo Anna Grace, estudiante de primer año de Franklin. Hunter, un saxofonista tenor. “A menudo se espera que la mayoría de las bandas de secundaria, especialmente las bandas de jazz, no sean muy buenas, pero confío en que el grupo que tomaremos este año sonará increíble y sorprenderá gratamente a mucha gente”.

Las presentaciones de Hornedo incluirán a los artistas invitados Ricky Malichi, un baterista profesional, y la leyenda de El Paso ISD, Al Méndez, ex director de bellas artes que actualmente es mentor de Ontiveros y sus alumnos.

“Me siento honrado de tocar un solo con ellos en TMEA”, dijo Méndez, quien se unió a Hornedo como tutor de alto impacto el año escolar pasado. "Ellos son increíbles. Muchos de ellos juegan como estudiantes de segundo y tercer año en las escuelas secundarias. Van a llamar la atención en TMEA”.

Méndez elogia a Ontiveros por sus altos estándares y conocimientos, llamándolo un maestro experimentado a pesar de ser relativamente nuevo en la profesión.

“Ensayo con los estudiantes y hago secciones, pero él es el que conduce el barco”, dijo Méndez. “Estoy feliz de ser parte de esto. Nuestro distrito brillará cuando estos niños expongan al resto de Texas su calibre musical. Tenemos una joya aquí en El Paso”.