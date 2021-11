Sorprende baja de turistas mexicanos

El día más esperado por miles de fronterizos y residentes del Norte de México por 19 meses llegó de una manera inédita: la reapertura de la frontera terrestre de Estados Unidos ocurrió el lunes 8 noviembre con escaso flujo vehicular y peatonal en los distintos puertos fronterizos de El Paso.

Pese a la previsión de autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que se preparó abriendo todas las garitas en horas pico, y operativos especiales de vialidad en Ciudad Juárez, fueron pocos quienes cruzaron a pesar de que ya se le permite el acceso a Estados Unidos a viajeros no esenciales que presenten su visa de turista y certificado de vacunación.

De acuerdo con datos oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el tiempo máximo de cruce fue de 40 minutos en líneas vehiculares y 45 a pie, en el horario “pico” matutino cuando miles de trabajadores y estudiantes pasan la frontera hacia El Paso. El resto del día el flujo de turistas fue bajo.

Sorprendidos ante la poca afluencia de vehículos en los diferentes puentes internacionales en el primer día de la reapertura de fronteras, funcionarios de la Ciudad de El Paso aseguraron que la ausencia de los turistas mexicanos se debe a diversos factores tales como el horario laboral de los juarenses y el número de visas vencidas.

David Coronado, director de Puentes Internacionales y Desarrollo Económico, dijo que continuarán monitoreando la actividad en los puentes y se fondearán horas extras para agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), según sea necesario.

“Hemos observado las condiciones en el puente desde esta mañana (lunes) temprano. Estaba mirando las publicaciones en las redes sociales y nuestras cámaras, anoche, sólo tratando de ver qué estaba sucediendo allí y ha estado muy tranquilo. No hemos visto esa enorme afluencia que esperábamos”, dijo Coronado.

“Creemos que lo que pasa se debe probablemente al hecho de que la mayoría de la gente en este momento está en medio de su horario de trabajo y, por lo tanto, esperamos que podamos tener un golpe de turistas, tal vez dentro de las próximas horas esta noche”, añadió el director.

Ante la inesperada sorpresa, Coronado dijo que las horas extras que se tenían contempladas para pagar a oficiales de CBP se “guardarán” para el fin de semana.

“Ahora, nuestro enfoque está en esas horas hacia el final de la semana. Por ahora CBP no ve la necesidad de cubrir esas horas, lo que hacen es cancelar esas horas y simplemente no se cobra a la Ciudad por esas horas que pudieron trabajar con ellos de esa manera”, explicó Coronado.

“Podemos retener esos ahorros que no usamos y usarlos para un momento posterior y para que CBP pueda trabajar con nosotros y notificarnos si han visto aumentar o no los tiempos de espera, si hay o no una necesidad”, añadió.

Coronado informa que solicitó a CBP proporcionar horas extra adicionales los sábados por la mañana para los peatones y luego los sábados y domingos por la noche para los vehículos.

“Realmente no podemos predecir con ningún nivel de certeza los tiempos de espera. Entonces, el evento más cercano que tuvimos fue en el 911, cuando todo el sistema del puente se apagó por completo y tomó varias horas reiniciarlo. Y cuando lo hizo, cambió total y drásticamente la forma en que se filtraba a los que cruzaban pero ahora tenemos el sistema”, dijo Coronado.

El director añadió que otro factor por el que se vio poca afluencia fue que muchos mexicanos tienen sus visas expiradas y no pueden cruzar a El Paso.

“Hay mucha gente que tiene visa, pero están vencidas, así que definitivamente ese es un factor que estamos analizando y que quizás esté impulsando la razón detrás de la baja cantidad de llamadas que hemos visto hoy”, dijo.

“La segunda razón es que también hemos escuchado de manera anecdótica acerca de muchas personas que tienen la tarjeta de vacunación. Pero, tal vez algunos de los datos no estén completos o estén incorrectos, por lo que hay una larga espera”, añadió.

Coronado dio a conocer que la Ciudad continuará monitoreando las condiciones en el puente, los tiempos de espera y la seguridad de los viajeros.