Sorprende Aaron Jones con zapatos a 50 niños

El paseño Aaron Jones, corredor de los Empacadores de Green Bay, llevó a cabo ayer por cuarta ocasión consecutiva la campaña ‘Yards for Shoes’ (yardas por zapatos). Winsupply, ubicado en el 7179 Copperqueen Dr., fue el local anfitrión de este evento.

Jones y su Fundación A&A All the Way sorprendieron a 50 niños en Winsupply con una camiseta de ‘Yards for Shoes’ y refrigerios durante el evento, según un comunicado de prensa enviado por Capture Sports Marketing.

Capture Sports mencionó que la campaña nació en 2020 cuando Jones se comprometió a donar un par de zapatos deportivos de la marca Adidas a niños de Wisconsin por cada yarda que corrió durante la temporada regular de los Empacadores (más de mil yardas).

Desde el inicio de la campaña, se han donado mil 996 pares de zapatos deportivos. Este año, con el apoyo continuo de Cousins Subs y la asociación ampliada de Winsupply: Sun City Winnelson, Winsupply El Paso HVAC, Jones se compromete a donar hasta mil 500 pares de zapatos a estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria en El Paso, Texas, y Wisconsin, según el comunicado de prensa.