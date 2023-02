Son ‘Super Doctores’

Trece miembros de Texas Tech Physicians de El Paso fueron nombrados recientemente en la lista anual de Texas Super Doctors, publicada en la edición de diciembre de la revista Texas Monthly. Solo el 5% de los médicos en el estado reciben esta distinción cada año.

TTP El Paso es la práctica clínica de la Escuela de Medicina Foster en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Texas en El Paso. Los especialistas de TTP El Paso ocupan cargos docentes en TTUHSC El Paso, donde preparan a la próxima generación de médicos.

PUBLICIDAD

Son médicos docentes, quienes junto con otros Super Doctors en todo el estado, fueron elegidos con base en el reconocimiento entre pares y sus logros profesionales.

El proceso de nominación comienza cuando los médicos responden la pregunta: “Si necesitara atención médica en una de las siguientes especialidades, ¿a qué médico elegiría?”

A partir de ahí, los nominados calificados son evaluados en 10 indicadores de reconocimiento entre pares y logros personales: años de experiencia; citas en hospitales; becas; actividades profesionales; posiciones de liderazgo; logros académicos o posiciones; certificaciones de la junta; publicaciones, conferencias y presentaciones; honores y premios; y otros logros destacados.

El presidente de TTUHSC El Paso, Richard Lange, M.D., M.B.A., es un especialista en medicina cardiovascular y encabeza la lista de Super Doctors de TTP El Paso.

“Ser nombrado uno de los Súper Doctores es un gran honor porque proviene de nuestros pares en todo el estado. Para mí, no hay mayor honor que un colega que me confía su salud”, dijo el Dr. Lange. “Nuestros pacientes saben que pueden contar con nosotros para ayudarlos con su salud, gracias a la amplia gama de especialidades en las clínicas de Texas Tech Physicians of El Paso”.

“Nunca deja de ser un honor estar incluido en la lista de Super Doctors, particularmente durante lo peor de la pandemia en nuestra comunidad”, dijo el Dr. Meza. “Durante ese tiempo, sentí la necesidad de brindar información útil al público”.

El Dr. Meza ha hecho numerosas apariciones en los medios durante la pandemia de Covid-19 para brindar información oportuna y crítica para ayudar a los residentes de Borderplex a mantenerse saludables, especialmente cuando El Paso se encontraba entre las comunidades más afectadas del país.

El Dr. Martin también es un médico que ha sido nombrado Super Doctor anteriormente.

“Al poder entrar en la vida de nuestros pacientes, aprecias su valentía y resiliencia en muchos niveles diferentes, y eso me motiva”, dijo el Dr. Martin sobre poder afectar la vida de los pacientes. El Dr. Martin recibió recientemente el premio Profiles in Diversity Journal Black Leadership Award de 2022.

TTP El Paso es la práctica de grupo médico de múltiples especialidades más grande de la región, con más de 250 especialistas que brindan atención al paciente de primera clase aquí en casa.

Nuestros médicos están dedicados a la excelencia y comprometidos con el cuidado de los pacientes de Borderplex en ubicaciones convenientes en toda la ciudad para que las familias rara vez tengan que salir de la región para encontrar las últimas oportunidades médicas y de tratamiento.

TTP El Paso brinda más de $31 millones en atención no remunerada anualmente y sus médicos realizan más de 200,000 visitas a la clínica cada año.

Varios de los 13 médicos han sido nombrados Super Doctor más de una vez, incluido el Dr. Meza.

Para programar una cita con cualquiera de nuestros médicos de TTP El Paso, visite ttpelpaso.com.

LA LISTA

1• MD, FAAFP Lorenzo Aragon

Especialista en Medicina Familiar, TTP El Paso.

2• MD Javier Chavez Corral

Especialista en Oncología/Hematología, TTP El Paso.

3• MD Abhizith Deoker

Especialista en Medicina Interna, TTP El Paso.

4• MD Juan Figueroa

Especialista en Medicina Pulmonar y de Cuidados Intensivos, TTP El Paso.

5• MD, MBA Richard Lange

Presidente de TTUHSC El Paso y decano de la Escuela de Medicina Foster; Especialista en Medicina Cardiovascular, TTP El Paso.

6• MD Charmaine Martin

Especialista en medicina familiar, TTP El Paso.

7• MD Alberto Maud

Especialista en neurorradiología quirúrgica endovascular, TTP El Paso.

8• MD Armando Meza

Especialista en Enfermedades Infecciosas, TTP El Paso.

9• MD Debabrata Mukherjee

Especialista en Medicina Cardiovascular, TTP El Paso.

10• MD Rajiv Rajani

Especialista en Cirugía Ortopédica, TTP El Paso.

11• MD Gustavo Rodriguez

Especialista en Neurorradiología Quirúrgica Endovascular, TTP El Paso.

12• MD Ahmed Thabet-Hagag

Especialista en cirugía ortopédica, TTP El Paso.

13• MD Alan Tyroch

Especialista en Cuidados Intensivos Quirúrgicos/Trauma, TTP El Paso.