Son los primeros bebés del 2023 en El Paso

Como ya es tradición, El Paso recibió a los primeros bebés nacidos en 2023, los cuales traen con ellos bendiciones a sus familias.

El Centro Médico Universitario (UMC) dio la bienvenida a su primer bebé de 2023, Emma Sarai Martínez Espinoza. Emma nació a las 2:44 a. m., inclinando la balanza a 7 libras y 2 onzas: 3.232 kilogramos.

PUBLICIDAD

La madre de Emma, María Abigail Espinoza Villalba, y el padre, César Uriel Martínez Alarcón, disfrutan de su primer día con su nueva hija en el Departamento Materno Infantil de la UMC.

Unas horas más tarde, The Hospitals of Providence dio la bienvenida a su primer bebé del año a las 5:47 am, en el Campus Providence.

El bebé, Ashton Torres, hizo su debut sorpresa pesando 6 libras y 10 onzas –3.005 kilogramos– y midió 19 pulgadas –48 centímetros– de largo.

Su mamá, Karen Vásquez, y su papá, Jesús Torres, estaban encantados de darle la bienvenida a su precioso hijo y dijeron que estaban ansiosos por presentarle a su hermano mayor.