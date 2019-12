Son los más buscados de la semana

Crime Stoppers of El Paso, Inc. distribuye la lista de los fugitivos más buscados por el Departamento de la Policía de El Paso y la Oficina del Sheriff del El Paso. Los fugitivos enlistados son individuos que, tras intentos de localizarlos por alguna razón u otra han resultado infructuosos. Las agencias entregan esta lista de fugitivos a Crime Stoppers de El Paso, organización que luego la distribuye a los medios y ofrece el uso de la línea de emergencia de Crime Stoppers para información relacionada con el paradero de estos fugitivos. Cualquiera que tenga información sobre el paradero de cualquiera de estos fugitivos debe llamar a Crime Stoppers de El Paso de inmediato al 566-8477(TIPS), o en línea en crimestoppersofelpaso.org. Usted permanecerá en el anonimato y, si su pista conlleva a un arresto, podrá calificar para recibir una recompensa. Crime Stoppers of El Paso, Inc. es una organización no lucrativa que une a la comunidad, la Policía, y a los medios para resolver el crimen.





Jaynea Batista, mujer hispana de 36 años. 5 pies con 7 pulgadas (1.70 metros) de estatura y 190 libras de peso. Pelo negro y ojos cafés. Buscada por robo de propiedad con un valor mayor o igual a los 100 dólares y menor a los 750 dólares. Fianza de 5 mil dólares.





Rickey Butler Jr. hombre afroamericano de 35 años. 6 pies (1.83 metros) de estatura y 160 libras de peso. Pelo negro y ojos cafés. Buscado por abuso de una tarjeta de crédito o débito, fraude y robo de identidad de una persona mayor. Fianza de 10 mil dólares.





Gabriel Elías Collazo, hombre hispano de 23 años. 6 pies con una pulgada (1.85 metros) de estatura y 150 libras de peso. Pelo negro y ojos cafés. Buscado por robo a un inmueble. Fianza de 20 mil dólares.





Ángel Abel Durán, hombre hispano de 35 años. 5 pies con 10 pulgadas (1.78 metros) de estatura y 200 libras de peso. Pelo y ojos cafés. Buscado por falsificación de documentos financieros. Fianza de 10 mil dólares.





Frank Armando Estrada, hombre hispano de 36 años. 5 pies con 6 pulgadas (1.68 metros) de estatura y 200 libras de peso. Pelo y ojos cafés. Buscado por agresión contra un miembro familiar e intento de estrangulamiento. Fianza de 10 mil dólares.





Denise Marie Pérez, de 36 años. 5 pies con 3 pulgadas (1.60 metros) de estatura y 145 libras de peso. Pelo y ojos cafés. Buscada por agravio imprudencial contra un menor, persona adulta o discapacitada. Sin derecho a fianza.





Cory Harris, de 29 años. 5 pies con 8 pulgadas (1.73 metros) de estatura y 187 libras de peso. Pelo café y ojos azules. Buscado por agresión agravada con un arma letal. Fianza de 50 mil dólares.





Travis Wheeler, de 37 años. 5 pies con 11 pulgadas (1.80 metros) de estatura y 160 libras de peso. Pelo rubio o rojizo y ojos azules. Buscado por posesión de una substancia controlada con una cantidad mayor o igual a un gramo y menor a los 4 gramos. Fianza de 100 mil dólares.





Michael John Fragoso, de 32 años. 5 pies con 6 pulgadas (1.68 metros) de estatura y 120 libras de peso. Pelo y ojos cafés. Buscado por agresión agravada con un arma letal. Fianza de 40 mil dólares.





David Flores, de 59 años. 5 pies con 7 pulgadas (1.70 metros) de estatura y 170 libras de peso. Pelo y ojos cafés. Buscado por agresión agravada con un arma letal. Fianza de 41 mil dólares.