Son artistas mexicanos de ‘corazón migrante’

Para promover el arte, la cultura, el talento y la creatividad el Consulado General de México y el Centro Cultural Mexicano Paso del Norte presentarán por primera vez el Tour Binacional Corazón Migrante 2023 con la exposición de arte formada por un colectivo de 23 artistas mexicanos, residentes en diversas ciudades de Estados Unidos el jueves 30 de marzo, en la sede consular.

La exhibición de arte presentará 40 pinturas de diferentes expresiones de las bellas artes como pintura y escultura, así como dos esculturas de papel maché, un desfile de modas y una actuación musical acústica especial de The Braided Janes, un grupo musical originario de Chicago, Illinois que amenizará el evento.

PUBLICIDAD

De acuerdo a la sede diplomática, la gira del colectivo resultó de su participación en la Conferencia Binacional de Artistas, organizada en la Ciudad de México en 2021 a la que fueron invitados por el Consulado de México en sus respectivos estados.

El cónsul de México en El Paso, Mauricio Ponce Ibarra de León, dijo que el objetivo de la exhibición es crear más eventos culturales que destaquen la riqueza y la vitalidad que se encuentran dentro de la comunidad de migrantes mexicanos en los Estados Unidos, al tiempo que fortalecen los lazos de unidad.

“Lo que se pretende es potenciar el talento de los artistas de origen mexicano que radican en Estados Unidos y fortalecer estos esquemas de colaboración cultural, además de una red de alianzas para realizar actividades culturales, pero siempre apegados a la comunidad”, afirmó el diplomático mexicano.

Expresó que esta obra viene de la ciudad de Nogales y de aquí partirá a Houston, Texas. “Se mueve por todos lados para que la comunidad disfrute de la obra cultural elaborada con diferentes técnicas, diferentes estilos que igual tenemos pinturas sobre tela, serigrafía, acrílico, óleo, etcétera…”, dijo el diplomático.

Los artistas anfitriones locales, Laura Turón y Marco Sánchez, serán quienes junto con las autoridades consulares reciban al resto de los creativos de la exposición itinerante este próximo jueves en ésta, que es la casa de los mexicanos.

“Tener este tipo de exposiciones donde más que nada todos somos mexicanos, y exponer en los diferentes estados, representa resaltar la voz del mexicano aquí en los Estados Unidos y experiencias únicas que compartimos al haber vivido en México la mayor parte de nuestras vidas”, dijo la artista visual, quien creció en Acapulco, México.

Apuntó que cada pieza es una historia y representa lo que vive y ha vivido cada uno de los expositores, y la oportunidad de expresar y alzar la voz dentro las diferentes experiencias. Son trabajadores que son autogestivos y movidos y que han podido representar con orgullo a su país acá en Estados Unidos.

“Yo expongo dos piezas con el tema de mi trabajo actual, el cual trabajo con colaboración. La pieza que yo expongo es de arte y ciencia haciendo unas líneas con una palabra escondida que son ilusiones ópticas. Las palabras que escogí fueron fuerza y strength”, manifestó quien en su obra representó ambos idiomas –español e inglés–.

Explicó que lo que quiso representar con su obra es dar ánimo al migrante que está en un lugar nuevo y lejos de casa. “En eso me enfoco al compartir fuerza emocional que da ánimos en particular cuando uno se siente perdido, desconocido, adaptándose a una nueva cultura”.

Turón, graduada de la Universidad de Texas en El Paso, quien se distingue por su arte social, dijo mantenerse activa para promover la cultura binacional, además de fomentar la participación de sus similares en diferentes proyectos de beneficio comunitario.

A su vez Marco Sánchez, de 39 años de edad y maestro de arte en el Colegio de la Comunidad de El Paso (EPCC), campus Valle Verde, dijo que presentará dos grabados, tallados en linóleo impresos en papel estilo japonés, que fueron pegados tipo collage en un marco de madera de 24x33 centímetros.

“Son grabados, son estampas que se tallan en linóleo y se hacen como una estampa grande y de ahí se entinta el grabado, se pone al papel que se pasa sobre la prensa y se transfiere la imagen del linóleo al papel y al final pegados a un marco tipo bastidores de madera”, explicó.

El profesor, quien con frecuencia expone su arte en diversos museos como en ciudades de Ohio, Albuquerque, y otras al interior del país, dijo que trabaja en la elaboración de un portafolio internacional de grabados en el que participan otros artistas mexicanos, el cual se presentará aquí en el mes de septiembre del presente año.

El también graduado de UTEP, de la carrera de Arte y diplomado en Pintura y Grabado, dijo que su experiencia como artista profesional data desde los últimos cinco años, un arte que heredó de su abuelo radicado en Michoacán, México.

Manifestó que aunque tardío el talento le nació luego de una visita que le hiciera a esa ciudad mexicana justo cuando regresaba de Venezuela, país al que acudió para presenciar con un amigo de ‘mochilazo’ los partidos de futbol de la Copa América en 2007.

“De ahí me nació la idea. Mi abuelo era pintor y grabador en esa ciudad y al verlo trabajar me decidí a meterme de lleno a las artes plásticas”, dijo quien en ese entonces laboraba como bartender en una negociación de El Paso y apoyaba a su padre en trabajos de construcción. “Entré a UTEP a los 27 y me gradué a los 31 y de ahí me fui a la Universidad de Pennsylvania a estudiar una maestría en Grabado”.

La iniciativa de reunir el talento de estos artistas inmigrantes fue de Maricruz Sibaja, una pintora de California, que tuvo la idea luego de que todos se conociéramos como grupo en una convocatoria del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

“Ella nos organizó para intercambiar ideas en esa jornada binacional y de hacer el compromiso de hacer este tour. Es un gran esfuerzo de todos… y a cada quien nos tocó representar y ser anfitrión en cada una de las ciudades donde radicamos”, dijo Turón.

Ambos artistas resaltaron la iniciativa de Sibaja, para hacer realidad este proyecto que involucró a todos los artistas mexicoamericanos y poder mover las piezas a cada uno de los consulados con el apoyo del Gobierno mexicano a través del Instituto de Mexicanos en el Exterior, dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en el que involucra a la red de consulados en este país.