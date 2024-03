‘Sólo empecé a llorar al saber a mi hijo sano y salvo’

“¡Gracias, gracias a todos!, fueron las palabras de gratitud de Cheyenne Román, madre del pequeño Kenji Montoya, de dos años de edad, mientras lo abrazaba y lo besaba, luego de que la Policía se lo entregara sano y salvo al rescatarlo de su padre, quien horas antes lo había secuestrado con violencia extrema y pretendía matar a ambos, lo que provocó la activación de la Alerta Amber.

‘Nos iba a asesinar’, dijo angustiada la madre de Kenji a la Policía al detallar que su ex pareja, Miguel Ángel Montoya, los amenazó con una espada samurai katana, luego de haber sostenido una discusión y raptar a su hijo el miércoles por la noche fuera de una vivienda ubicada en la cuadra 7200 de North Loop, en el Valle Bajo de la ciudad.

Visiblemente emocionada la mujer narró a los representantes de los medios de comunicación el momento en que recibió la llamada de la Policía para notificarle que tenían a su bebé.

“Sólo empecé a llorar. Pensé que era una llamada equivocada, pero no, era real y sí tenían a mi hijo”, expresó la madre de familia, quien emocionada se dirigió al Motel 6, ubicado en el 11000 Gateway West, para reunirse con su pequeño. “Dios mío, no tengo palabras para describir lo feliz que me sentí al momento en que lo vi”.

Y es que aseguró que los nervios se apoderaron de ella al desconocer el estado de salud que guardaba su hijo. El no saber si estaba bien le generó una crisis que al final logró controlar y tranquilizarse para poder decirle a los investigadores los traumáticos momentos que condujeron al secuestro de su hijo el miércoles por la noche.

Ya con él en sus brazos, y al sentirse protegida por la Policía, dijo que sentía palpitaciones en su corazón pero al verlo feliz sólo agradeció al Señor el haberlo encontrado en buen estado. “Él está bien, está comiendo pizza, está saludando a todo el mundo, está feliz de no querer estar fuera de mis brazos. No lo dejaré solo otra vez”, expresó al borde de las lágrimas.

El Departamento de Policía de El Paso dio a conocer que Montoya está acusado de secuestro agravado con un arma mortal, uso no autorizado de un vehículo motorizado y agresión a un familiar o miembro de la casa que impide la respiración o la circulación.

Bajo estos cargos Montoya enfrenta una fianza de $235,000: $200,000 por el cargo de secuestro agravado con arma mortal, $25,000 por el cargo de vehículo motorizado y $10,000 por el cargo de asfixia.

Miguel Ángel Montoya fue ingresado esa misma noche a la Cárcel del Condado de El Paso por los tres cargos, según los registros de la cárcel.

El testimonio de Román asienta que el padre biológico del niño planeó el secuestro utilizando a su hija de 12 años, procreada de una relación anterior, para poder concretar su plan.

“Él apareció en el dormitorio y estuvo allí unas horas y previamente había hecho un plan con el fin de lastimar a su hija y secuestrar a Kenji y a mí para poder recuperar a su hija”, explicó Román.

La Policía de El Paso dijo que dentro del historial delictivo del detenido, tiene pendiente una orden penal por violencia doméstica. Román alega que Montoya la agredió anteriormente y también enfrenta acusaciones similares por parte de su hija. Ante el acoso y la amenaza del padre, Servicios de Protección Infantil implementó un plan de seguridad para impedir que Montoya estuviera cerca de sus hijos sin un trabajador social presente.

El jueves por la noche el sargento Robert Gómez, portavoz de la corporación, dijo en conferencia de prensa, celebrada en el Comando Regional de Pebble Hills, ubicado en el Este de la ciudad, que la operación había sido exitosa.

Después de la intervención del equipo táctico SWAT, cuya movilización se prolongó durante varias horas en los alrededores y cuartos del motel, el pequeño Kenji fue rescatado sano y salvo, aunque los servicios médicos evaluaron su condición.

“Recibimos información de que un individuo con las características de búsqueda de la Alerta Amber se hospedaba en uno de los cuartos del motel junto con un menor por lo que se inició la operación policial”, dijo Gómez, tras agradecer la contribución de los medios de comunicación, los cuales cedieron a la súplica de la Policía para que no se diera difusión al hecho al considerar que ponía en riesgo la vida del menor.

“La Alerta Amber fue resuelta y ahora el niño se encuentra en buen estado y está siendo revisado por personal médico”, dijo a su vez el sargento Javier Sambrano, al indicar que la detención del responsable se realizó alrededor de las 9 de la noche, una vez que entregó al menor.

“Agradecemos su ayuda, que es invaluable para nosotros. Era importante que no se difundiera la movilización policiaca. Aunque sospechábamos que se trataba del hombre que andábamos buscando no podíamos confirmar hasta estar seguros que era el sospechoso”.

El incidente reportado el miércoles por la noche, como un hecho de violencia doméstica, y que en cuestión de horas pasó al secuestro del menor, movilizó a cientos de policías de toda la entidad, luego de la activación de la Alerta Amber.

La información se difundió en todos los medios de comunicación, radio, televisión, redes sociales y en las pantallas digitales instaladas a lo largo de las diversas carreteras del estado de Texas.

EPPD informó que en menos de 24 horas y gracias a la cooperación de la comunidad se logró rescatar a Kenji de manera segura y poner bajo custodia al padre sin que nadie resultara herido, gracias a la acción de los negociadores del equipo SWAT para lograr la entrega del rehén y del delincuente.

