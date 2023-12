Soldados texanos queman ropa de migrantes en el río Bravo

Ciudad Juárez— Columnas de humo negro pudieron verse esta mañana en la orilla del río Bravo, cerca del marcador 36 que han utilizado cientos de personas en contexto de movilidad para cruzar a Estados Unidos.

El humo provenía de una quema de ropa, realizada por elementos de la Guardia Nacional de Texas que se encuentran al interior del cerco que han creado con alambre de púas, según se constató.

A lo largo de la protección que han colocado para evitar el ingreso de personas migrantes, se han creado algunos espacios donde, luego de cavar y habiendo colocado cobijas o ropa sobre las navajas, algunos alcanzan a traspasar el cerco.

Fue en algunos de esos puntos donde los agentes estadounidenses prendieron fuego, que se consumió de inmediato al tratarse de prendas de distintos materiales flamables.

No obstante, esto no detuvo a personas en situación de movilidad para que volvieran a colocar cobertores, chamarras y demás telas para combatir los filos que no les permiten ingresar a aquel país.