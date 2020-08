Sobreviviente de ‘megachoque’, a punto de ser deportado

La Oficina del Fiscal de Distrito de El Paso está tratando de detener la inminente deportación de uno de los pocos sobrevivientes y testigos en un accidente cerca del Centro de la Ciudad que mató a siete personas en un vehículo que huía de la Patrulla Fronteriza.

Wilmur Gómez, de 25 años, de Guatemala, fue uno de los tres únicos sobrevivientes del accidente del 25 de junio en Paisano Drive. La abogada de Gómez, Linda Corchado, le dijo a El Paso Matters que iba a ser deportado el jueves, pero la Oficina del Fiscal de Distrito ha dicho que intervendrá para mantenerlo en Estados Unidos mientras continúa la investigación.

“Fui contactado (por Corchado) y me dijeron que lo iban a deportar mañana, posiblemente. Se tomó la decisión de trabajar con (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) para posponer probablemente la acción sobre su estado, para que no sea deportado”, dijo el fiscal adjunto de Distrito, Roberto Ramos. Agregó que ICE no tiene que cumplir con la solicitud del fiscal de distrito.

“ICE nunca está obligado a hacer nada que no quiera. Tratan cada solicitud, ya sea de acción diferida o de libertad condicional de beneficio público, caso por caso”, dijo Ramos.

El Paso Matters está buscando un comentario de ICE sobre el estado de Gómez.

Varios testigos, incluido Gómez, informaron que varios vehículos de la Patrulla Fronteriza estaban persiguiendo el vehículo en el momento del accidente del 25 de junio. Los funcionarios de la Patrulla Fronteriza han dicho que los agentes interrumpieron la persecución, que comenzó después de que los agentes vieron a personas subirse al Chevrolet Cruze cerca de la frontera en Sunland Park, N.M., cuando el vehículo ingresó al Centro de El Paso. Cuatro adolescentes de El Paso y tres migrantes estaban entre los muertos; tres personas en el vehículo resultaron heridas, pero sobrevivieron.

Una persecución y un accidente mortal

En una entrevista con El Paso Matters, Gómez describió los eventos previos y posteriores al accidente en detalle. Recordó haber visto aproximadamente siete vehículos de la Patrulla Fronteriza en busca del automóvil en el que se encontraba, y dijo que la persecución nunca se detuvo antes del accidente. Dijo que mientras el auto en el que viajaba aceleraba, el grupo de vehículos de la Patrulla Fronteriza detrás de ellos también aceleraba, alcanzando finalmente altas velocidades.

En un momento durante la persecución, Gómez describió que el auto en que él viajaba y los de la Patrulla Fronteriza que lo perseguían se pasaron un semáforo en rojo. “Aunque la luz era roja, los siete vehículos (de la Patrulla Fronteriza) continuaron persiguiéndonos. Recuerdo que había (otros autos en la carretera) a la izquierda y a la derecha, y todos tuvieron que frenar de golpe para evitar chocar con los vehículos (de la Patrulla Fronteriza)”, dijo Gómez.

Los funcionarios de la Patrulla Fronteriza no respondieron directamente a una pregunta sobre el relato de Gómez de que los agentes pasaron la luz roja. “Un supervisor de la Patrulla Fronteriza... terminó la persecución casi tan pronto como comenzó”, dijo la jefa de la Patrulla Fronteriza de El Paso, Gloria Chávez, en un mensaje de video publicado en Twitter el 27 de junio.

La Oficina de Responsabilidad Profesional de la Patrulla Fronteriza está llevando a cabo una investigación interna sobre el accidente y los eventos que condujeron a su desenlace, dijo el portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Roger Maier.

El Departamento de Policía de El Paso continúa su investigación sobre el accidente.

“EPPD tomó la determinación de que la Patrulla Fronteriza no estaba persiguiendo (al vehículo) en el momento del accidente”, dijo el miércoles el portavoz de la corporación, el sargento Enrique Carrillo, refiriéndose a un comunicado de prensa del departamento del 26 de junio.

Evitar que sea deportado

Corchado dijo que, si Gómez fuera deportado, sugeriría una falta de compromiso para investigar a fondo el accidente. “Tienen a alguien que es un testigo vital y no están dando la urgencia de detener la deportación y proteger un activo clave en esta investigación. Creo que es una señal de alerta para la comunidad. Si todas las fuerzas del orden estuvieran profundamente preocupadas por este incidente, él habría sido una alta prioridad”, dijo Corchado.

Cynthia Pompa, jefa de defensa del Centro de Derechos Fronterizos de la Unión Americana de Libertades Civiles en El Paso (ACLU), estuvo de acuerdo con Corchado.

“Deportar rápidamente a un testigo clave en una persecución en automóvil de la Patrulla Fronteriza que provocó la muerte de siete personas es una injusticia para la comunidad de El Paso. CBP tiene una larga historia de abuso sin ningún tipo de supervisión. El fiscal de Distrito de El Paso tiene la responsabilidad y la oportunidad aquí de mantener una investigación independiente y justa sobre este accidente mortal”, dijo Pompa.

Gómez dijo que todavía sufre por las lesiones tras el accidente y no puede usar uno de sus brazos. También dijo que tiene un trauma psicológico significativo.

“Vi todo lo que pasó, todo. Incluso en un momento, cuando el vehículo volcó, había partes de cuerpos encima de mí. Ni siquiera sé cuáles fueron las partes. Cuando los bomberos llegaron allí, tuvieron que quitármelas. Había algo de otro pasajero en mi cara. No sé cómo describirlo, era como carne”, dijo Gómez.

Gómez expresó que varios pasajeros en el vehículo instaron al conductor a reducir la velocidad en varios puntos durante la persecución. “El conductor no quería reducir la velocidad”, dijo.

“Los vehículos (de la Patrulla Fronteriza) estaban a unos 100 metros detrás de nosotros y cuando estábamos a punto de girar a la derecha, fue entonces cuando el conductor perdió el control porque manejaba a una velocidad muy alta. Los pasajeros en el vehículo gritaron ‘No’, y fue entonces cuando nos estrellamos en la caja del tráiler”, dijo Gómez.

Gómez dijo que ha sido entrevistado tres veces por funcionarios sobre el accidente, aunque no estaba seguro de qué agencias policiales estuvieron involucradas.