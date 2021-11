Sin vacunar, miles de patrulleros fronterizos

Washington— El veinte por ciento de los agentes y empleados de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) no han cumplido con el mandato de vacunación contra el coronavirus del presidente Joe Biden o han solicitado una exención del requisito, según datos internos obtenidos por The Washington Post.

De los 21 mil 393 empleados de la agencia, el 77 por ciento estaban completamente vacunados al 10 de noviembre y un 3 por ciento adicional estaba parcialmente vacunado, muestran las cifras. Otro 15.5 por ciento de los agentes y empleados ha solicitado una exención religiosa o médica, mientras que el 3.4 por ciento no ha respondido al requisito de información interna y el 1.1 por ciento ha indicado su estado como no vacunado, sin buscar una exención.

Los aproximadamente 4 mil agentes y empleados de la Patrulla Fronteriza que permanecen sin vacunar podrían enfrentar una acción disciplinaria si se niegan sus solicitudes de exención o si siguen sin cumplir con el requisito del presidente de que todos los trabajadores y contratistas federales estén vacunados antes del 22 de noviembre.

La mayoría de los 2.1 millones de empleados federales deberían haber recibido su última dosis de la vacuna a más tardar el 8 de noviembre para cumplir con ese plazo. En la mayoría de los casos, los empleados que no cumplan corren el riesgo de una escalada de acciones disciplinarias que incluyen suspensiones y posibles despidos.

La Patrulla Fronteriza parece tener una de las tasas de rechazo más altas entre la fuerza laboral federal, pero la proporción de empleados que reciben vacunas o cumplen con los requisitos de notificación ha aumentado rápidamente en los últimos días.

Casi el 30 por ciento de los trabajadores de la agencia estaban en riesgo de incumplimiento a principios de la semana pasada, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La caída en ese porcentaje en los últimos días sugiere que miles de agentes y empleados esperaron hasta el último minuto para recibir vacunas o informar su estado.

Luis Miranda, portavoz de CBP, destacó las tasas de cumplimiento de la fuerza laboral con los requisitos de notificación.

“Con más de una semana antes de la fecha límite para cumplir con el mandato de vacunación del presidente, CBP tiene más del 96 por ciento de cumplimiento con el requisito de informe de vacunación y las expectativas de que la tasa continúe aumentando a medida que nos acercamos a la fecha límite”, dijo Miranda en un comunicado.

“Publicaremos tarifas más detalladas una vez que se complete el proceso”, dijo. “La fecha límite no es un obstáculo para que los empleados cumplan, ya que habrá oportunidades de educación y asesoramiento”.

Los funcionarios de CBP han atribuido algunas de las demoras a los agentes ocupados con sus deberes en un momento de altos niveles de detenciones de migrantes, diciendo que es posible que esos empleados no pasen mucho tiempo frente a las computadoras y revisando el correo electrónico del trabajo.

Los funcionarios del sindicato de la Patrulla Fronteriza se han opuesto y denunciado el mandato de Biden. Se unieron a un grupo de legisladores republicanos que enviaron una carta a la Casa Blanca a principios de este mes exigiendo que Biden suspenda los requisitos para los agentes.

“Este mandato es totalmente incongruente con los principios de elección individual y libertad médica, pone a las familias de nuestros distritos en riesgo de ruina financiera y amenaza nuestra seguridad nacional al inundar nuestras comunidades con inmigrantes indocumentados y sin escrutinio”, escribieron los legisladores en una carta que contó con el aval de los representantes republicanos Brian Babin, de Texas, y Elise Stefanik, de Nueva York.

“Con un número récord de cruces fronterizos ilegales este año y sin un final a la vista, despedir a los agentes de la Patrulla Fronteriza por su decisión de no vacunarse contra Covid-19, cuando muchos agentes de la Patrulla Fronteriza tienen una inmunidad natural más efectiva, no sólo es irresponsable, sino que es un abandono de su deber como comandante en jefe”, escribieron.

La administración de Biden ha argumentado que la vacuna ayudará a poner fin a la pandemia.

“Si de hecho no está vacunado, representa un problema para usted, su familia y aquellos con quienes trabaja”, dijo Biden este verano. “¿Quieres saber cómo dejaremos atrás este virus? Te diré cómo. Necesitamos vacunar a más personas”.

El cumplimiento del mandato de vacunación de Biden es significativamente menor en la Patrulla Fronteriza que entre la fuerza laboral más grande de CBP, la agencia de aplicación de la ley más grande del país.

De los 64 mil 203 empleados de CBP, el total que incluye a la Patrulla Fronteriza, el 83 por ciento estaba completamente vacunado al 10 de noviembre y el 2.3 por ciento estaba parcialmente vacunado.

El diez por ciento de la fuerza laboral de CBP solicitó una exención, el 2.8 por ciento no respondió y el 0.8 por ciento informó que no estaba vacunado y no buscó una exención, según muestran los datos internos.

Cuarenta y nueve agentes, oficiales y otros empleados de CBP han muerto por el coronavirus desde el comienzo de la pandemia, según los datos disponibles más recientes de la agencia.