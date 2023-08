Sin privilegios, Trump se entrega en Atlanta

Atlanta— Donald Trump se entregó en una cárcel de Atlanta el jueves y fue acusado de delitos graves que alegan que participó en una amplia conspiración criminal para revertir ilegalmente su derrota electoral de 2020 en Georgia, un momento sin precedentes que se convirtió en la primera fotografía policial de un ex presidente estadounidense.

El registro de Trump en la Cárcel del Condado de Fulton se produjo 10 días después de que el ex presidente fuera acusado en Georgia en lo que fue su cuarta acusación penal desde marzo, y la segunda vinculada a sus presuntos esfuerzos por subvertir los resultados de las elecciones de 2020 y permanecer en la Casa Blanca.

Pero su rendición en Atlanta fue diferente a las anteriores. Mientras que otras jurisdicciones renunciaron a una foto de arresto y procesaron a Trump en las instalaciones de los tribunales, los funcionarios del Condado de Fulton anunciaron que Trump no sería tratado de manera diferente a cualquier otro arrestado en el área de Atlanta.

A Trump se le pidió que se entregara en la famosa Cárcel del Condado conocida como “Rice Street”, donde las muertes de los reclusos y las condiciones decrépitas provocaron recientemente una investigación de derechos civiles del Departamento de Justicia.

Al ex presidente se le registró su altura y peso y se esperaba que le tomaran las huellas dactilares y lo fotografiaran. A diferencia de otros detenidos, se esperaba que fuera rápidamente fichado y liberado con una fianza de 200 mil dólares negociada a principios de semana por su equipo legal.

Trump enfrenta 13 cargos en el caso de Georgia, incluida la violación de la ley estatal contra el crimen organizado, solicitar a un funcionario público que viole su juramento, conspirar para hacerse pasar por un funcionario público, conspirar para cometer falsificación en primer grado y conspirar para presentar documentos falsos. El ex presidente negó haber actuado mal y describió la investigación, dirigida por la fiscal de Distrito del Condado de Fulton, Fani T. Willis, como una “caza de brujas política”.

Se espera que sea procesado formalmente en las próximas semanas, una audiencia judicial que probablemente requerirá que regrese a Atlanta, aunque un juez también podría programar una comparecencia virtual.

Contrata y despide abogados

La llegada de Trump a Atlanta estuvo precedida por acontecimientos importantes en el caso, incluida una reorganización de su equipo legal con sede en Georgia.

Steven Sadow, un destacado abogado defensor penal de Atlanta, presentó un aviso en el Tribunal Superior del Condado de Fulton de que ahora se desempeñaba como abogado principal de Trump en el caso.

Trump había estado representado durante el año pasado por un trío de otros abogados (Drew Findling, Marissa Goldberg y Jennifer Little) que habían pasado los últimos meses tratando de descalificar a Willis, una demócrata, y su oficina para procesar al ex presidente y anular las pruebas reunidas por un gran jurado de propósito especial en el caso.

El lunes, Findling, Goldberg y Little negociaron la fianza de consentimiento de 200 mil dólares de Trump y firmaron el documento que describe las condiciones de su liberación. Pero aún no habían presentado una notificación formal en el expediente como representantes de Trump en el caso.

A partir del jueves, Findling, que había sido el abogado principal de Trump en Georgia, ya no formaba parte del equipo, según una persona familiarizada con la estrategia legal de Trump que habló bajo condición de anonimato para discutir el cambio. No quedó claro de inmediato si Goldberg, socio legal de Findling, o Little permanecieron en el caso.

Sadow, Findling, Goldberg y Little no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Sadow, cuyo sitio web lo describe como un “abogado especial para asuntos administrativos y defensa de alto perfil”, es muy conocido en los círculos legales de Atlanta con una lista de clientes destacados que incluyen a los artistas de rap Rick Ross y T.I. y al cantante Usher.

Más recientemente, Sadow representó a la estrella de hip-hop Gunna en otro extenso caso criminal de extorsión, éste involucrando al rapero Young Thug, siendo procesado por la oficina de Willis y se espera que vaya a juicio en los próximos meses. Gunna, cuyo nombre real es Sergio Kitchens, llegó a un acuerdo en ese caso.

Al igual que Findling, Sadow ha criticado el estatuto contra el crimen organizado de Georgia, que es mucho más amplio que la ley federal, y ha sugerido que los fiscales del estado han estado abusando de la ley para presentar cargos.

Piden juicio el 23 de octubre

Sadow rápidamente se puso a trabajar el jueves, señalando la oposición de Trump a una moción de Willis que sugería una fecha de juicio para el ex presidente y sus coacusados en el caso para el 23 de octubre.

Su presentación se produjo en respuesta a una moción presentada el miércoles por los abogados del ex abogado de la campaña de Trump, Kenneth Chesebro, que buscaban un juicio rápido en el caso. Si el juez de la Corte Superior del Condado de Fulton, Scott McAfee, que supervisa el caso, lo aprueba, Willis tendría que comenzar a presentar su caso antes del 3 de noviembre, el último día del próximo período judicial en el Condado de Fulton.

Willis propuso la semana pasada una fecha de juicio en marzo, reconociendo un calendario abarrotado de litigios pendientes contra Trump. En privado, Willis y su equipo se habían preparado durante mucho tiempo para una posible solicitud de juicio rápido; el fiscal instó a su equipo a estar listo para presentar su caso ante el tribunal tan pronto como se anunciaran las acusaciones, según una persona familiarizada con el caso que habló bajo condición de anonimato para discutir el asunto.

En su presentación del jueves, Willis confirmó que su oficina está lista para juzgar el caso en un cronograma agresivo, pero eso rápidamente generó la oposición de Sadow, quien señaló que Trump presentaría una moción para “separar” su caso de Chesebro y de cualquier otro coacusado que solicite un juicio rápido.

El miércoles por la noche, McAfee acordó la fecha del juicio el 23 de octubre en una orden de programación judicial, pero sólo para Chesebro. “En este momento, estos plazos no se aplican a ningún coacusado”, escribió McAfee en su primera orden importante en el caso electoral.

Fichan a ex jefe de gabinete

Horas antes de la llegada de Trump a Atlanta, su ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, fue fichado y liberado con una fianza de 100 mil dólares en la cárcel. Esto se produjo antes de una audiencia en un tribunal federal programada para el lunes en Atlanta sobre la solicitud de Meadows de trasladar su caso del tribunal estatal al federal.

Los abogados de Meadows han argumentado que los cargos del Condado de Fulton son sobre su conducta mientras era un funcionario federal cuando trabajaba como alto asesor de Trump. Han citado una ley federal conocida como “estatuto de deportación”, que generalmente permite que “cualquier funcionario... de los Estados Unidos” que enfrenta un proceso penal en un tribunal estatal traslade esos procedimientos a un tribunal federal si el caso se relaciona con acciones que fueron parte de los deberes del individuo como funcionario federal.

Pero Willis ha indicado que desafiará enérgicamente las afirmaciones de Meadows de que actuaba como funcionario federal. El jueves, registros de la Corte federal revelaron que Willis había citado al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger (R), y a su antigua investigadora principal, Frances Watson, quienes interactuaron directamente con Meadows en diciembre de 2020 y enero de 2021, para testificar en la audiencia del lunes.

Raffensperger interactuó con Meadows en una llamada telefónica con Trump el 2 de enero de 2021, que Meadows ayudó a organizar. Durante esa llamada de una hora, Trump le dijo al principal funcionario electoral del estado que quería encontrar una manera de descalificar miles de votos para revertir su estrecha pérdida en el estado.

Watson se reunió con Meadows varias semanas antes, cuando el funcionario de la Casa Blanca viajó a los suburbios de Atlanta para presenciar una auditoría estatal de las firmas de votos ausentes que Watson estaba supervisando. Trump llamó a Watson al día siguiente, instándola a examinar las papeletas en el Condado de Fulton y afirmando que encontraría “deshonestidad” allí. También le dijo que tenía “el trabajo más importante del país en este momento”.