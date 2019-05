Sin permiso, construyen en Sunland Park muro privado

Sunland Park, NM— El muro fronterizo “privado” que se está levantando en las cercanías del Monte Cristo Rey, se ha edificado sin obtener los permisos de construcción por parte de la Ciudad de Sunland Park, Nuevo México.

Así lo dio a conocer el martes por la tarde el alcalde Javier Perea, quien señaló que la edificación viola las ordenanzas locales, por lo que se emitió una notificación –a la que hicieron caso omiso–, para detener las obras.

Desde la semana pasada comenzaron los trabajos de emparejamiento del terreno, ubicado en el punto donde confluyen dos países –Estados Unidos y México– así como tres estados –Nuevo México, Texas y Chihuahua–, en un terreno propiedad de la ladrillera American Eagle Brick Company.

El Gobierno de Sunland Park recibió la notificación sobre la construcción el jueves pasado e intentó supervisar las obras, pero le fue negado el acceso.

El viernes la ladrillera llenó una solicitud de manera incompleta, señaló Perea en conferencia de prensa. Subrayó que la estructura metálica es más alta de lo que permiten los estándares de construcción de la ciudad.

El muro, compuesto por “bolardos” –pilares de acero– es financiado con fondos recaudados en Internet por el grupo “We Build the Wall” –“Nosotros construimos el muro”–, en respuesta al flujo de indocumentados por la zona, además de que alegan salvaguardar la seguridad de los empleados de American Eagle Brick Company.

Un líder del grupo aseguró que erigieron menos de una milla de muro en terrenos privados en Nuevo México durante el fin de semana del Día de los Caídos (Memorial Day).

Dustin Stockton, cofundador de la organización sin fines de lucro WeBuildtheWall Inc., dijo a The Associated Press el lunes que pasaron unos 10 días moviendo tierra antes de comenzar la construcción el viernes.

Aseguró que el segmento del muro en Sunland Park está “mayormente levantado” y debería completarse para el final de la semana. Nunca mencionó la falta de permisos de construcción que ahora alega el Gobierno de esta ciudad del Condado de Doña Ana.

Stockton, cuyo grupo ha recaudado alrededor de 22 millones de dólares, dice que aún no hacen un recuento final del costo, pero espera que se ubique entre 6 y 10 millones. Él dice que la fuerte pendiente del sitio se suma al costo.

Acusan ‘truco político’ de Trump

La Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR) se pronunció en contra de la barrera particular, señalando su construcción como un acto xenófobo y parte de un truco político enviado por la administración de Donald Trump.

“Está muy claro que la construcción de una parte del muro en propiedad privada no es más que un truco político de los supremacistas blancos y los grupos xenófobos”, declaró Fernando García, director de la BNHR.

“Son parte de los mismos grupos de milicias que se hacen pasar por agentes de la ley, arrestan a los inmigrantes a punta de pistola y promueven el miedo en el Sur de Nuevo México”, añadió, dirigiéndose al grupo de veteranos Patriotas Constitucionales Unidos.

García señaló que estos grupos no pertenecen a la comunidad fronteriza y no conocen la frontera. "No permitiremos que vengan y nos la definan", dijo.