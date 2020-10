Sin pedir 'Trick or Treat' tendrán paseños Halloween diferente

El Diario

El Paso.- A medida que El Paso continúa viendo la rápida propagación del Covid-19 en la comunidad, los funcionarios de salud pública recuerdan a los residentes que dejen de hacer planes para Halloween.

Debido al aumento de casos, instamos a la comunidad a quedarse en casa y seguir las directivas locales implementadas para proteger a las personas y la comunidad. Recordamos al público que se prohíben las reuniones de más de 10 personas que no sean miembros del hogar.

Las autoridades piden al público que sea creativo en cómo celebrarán Halloween este año. Puede celebrar en su hogar solo con las personas que viven en el mismo hogar, tener concursos virtuales de disfraces de Halloween, de cualquier manera que no implique reunirse con miembros que no sean del hogar para incluir (familiares, amigos, etc.).

No se permiten fiestas de ningún tipo y cualquier violación de la orden se castiga con una multa que no exceda los $ 250.

Se insta a los residentes a permanecer en casa a menos que se realicen actividades esenciales. Al realizar negocios esenciales, los individuos deben ir solos o estar acompañados por una sola persona y siempre practicar los protocolos de seguridad al mantener una distancia social de los demás, tener una higiene adecuada, lavarse las manos con frecuencia, desinfectar las manos y siempre usar una cubierta facial cuando estén en público.