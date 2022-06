Sin licitar, contratará Condado hospedaje para migrantes

El Condado de El Paso al parecer está negociando un contrato con un proveedor de albergues de emergencia para ayudar con el influjo de migrantes sin tener que hacer el trabajo de una licitación –un predicamento similar que tuvo con la misma empresa no lucrativa que dio lugar a una investigación federal sobre el proceso de procuración de la agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), a principios de este año.

A la empresa no lucrativa, Endeavors, le fue otorgado el año pasado un controvertido contrato no licitado por 87 millones de dólares por el ICE para administrar siete hoteles, incluyendo dos en El Paso, que se destinaron para albergar a migrantes durante la pandemia. A través de Endeavors, la agencia de inmigración gastó 17 millones de dólares en habitaciones de hotel que mayormente no fueron utilizados, de acuerdo a un reporte de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Interna.

Funcionarios del Condado de El Paso están confusos acerca de sus pláticas con la empresa que tiene su sede en San Antonio, desde que El Paso Matters empezó a investigar acerca de sus planes para ayudar a mitigar el creciente número de migrantes que han llegado a la región hace dos semanas. Los funcionarios aseguran que han estado siguiendo los procedimientos.

Sin embargo, en un memorándum fechado el 23 de mayo, la oficina del asistente del procurador del condado estableció que la Corte de Comisionados “está actualmente negociando con Endeavors en relación con un Centro de Procesamiento de Migrantes en el Condado de El Paso. La información que va a discutirse incluye temas relacionados con el negocio y datos financieros relacionados con esas negociaciones del contrato que se están llevando a cabo”. Tomando en cuenta que fue una decisión legal de los comisionados el discutir el tema en una sesión ejecutiva ese mismo día, el memorándum no hizo una mención específica a las negociaciones con otras empresas.

Licitar o no licitar

El juez Ricardo Samaniego del Condado de El Paso le comentó a El Paso Matters que el condado no está negociando con Endeavors y que el memorándum pudo haber sido escrito antes de que fuera rescindido el Título 42.

Como una regla de salud pública, el Título 42 permite a los oficiales de inmigración rechazar a los que buscan asilo para controlar una posible transmisión de enfermedades contagiosas –el Covid-19 en este caso. La regla iba a ser rescindida el 23 de mayo, pero un juez federal decidió el 20 de mayo mantenerla vigente, disminuyendo la urgencia para proporcionar ayuda a los miles de migrantes que esperan cruzar a El Paso desde Juárez.

“Yo nunca apoyaría a Endeavors si fuera nuestra única opción a menos que no hubiera nada más”, dijo Samaniego el 31 de mayo en una entrevista telefónica. “Lo que yo sé es que no estoy de acuerdo ni apoyo las negociaciones del contrato en este momento”.

Samaniego comentó que la administración del condado y las oficinas de compras están contactando a otras empresas que ofrecen servicios similares, incluyendo La Posada Providencia, que administra un albergue para migrantes en Brownsville.

El juez del condado también mencionó la posibilidad de pedirle a Southwest Keys, uno de los operadores de albergues para niños migrantes más grandes del país, que envíe una propuesta. En el 2018, Southwest Keys fue investigada por el Departamento de Justicia sobre un posible mal uso de fondos federales después de una indagatoria que realizó The New York Times. Varios funcionarios muy bien pagados, incluyendo a su director general, abandonaron a la empresa en medio de la investigación del Departamento de Justicia.

Samaniego comentó que cualquier empresa que proporcione servicios de apoyo a los migrantes será revisada adecuadamente, aunque no proporcionó detalles sobre qué tipo de revisión y equilibrios se realizarían y refirió a El Paso Matters al administrador del condado y a la agente encargada de las compras.

Karen Davidson, la agente encargada de compras del condado, dijo que “no haría ningún comentario” sobre si su oficina recibió alguna instrucción para emitir una petición sobre las propuestas de servicios en albergues de emergencia o si tales servicios podrían ser incluidos en una licitación abierta.

Sólo dijo que el “condado está explorando opciones y cualquier requisito”. Cuando la presionaron sobre este asunto y le preguntaron acerca del proceso de procuración del condado, Davidson respondió que “nosotros acatamos las leyes, códigos y estatutos”.

“Cualquier petición de propuestas que han sido emitidas han sido publicadas en el sitio en la web del condado”, agregó.

Samaniego comentó que el Condado podría haber considerado una contratación directa de Endeavors –con el que el condado ha trabajado anteriormente– días antes de que el Título 42 fuera cancelado. En ese momento, el Condado consideró emitir una declaración de desastre, tomando en cuenta el influjo esperado de migrantes.

Sin embargo, la decisión del juez federal dio lugar a que Samaniego no emitiera una declaración de desastre –y los comisionados no aprobaran una ordenanza de emergencia tal como la que emitió el Consejo de la Ciudad de El Paso permitiendo algunas adquisiciones de emergencia para eludir el proceso de licitación.

Samaniego comentó que el fallo sobre el Título 42 le dio al EP tiempo para buscar proveedores de albergues de emergencia.

Agregó que no estaba seguro si el Departamento de Compras haría una petición formal de licitaciones. Durante la entrevista telefónica del 31 de mayo, dijo que acababa de recibir una respuesta de La Posada Providencia –pero no sabía quién fue contactado en la empresa para esa propuesta.

La oficina de Betsy Keller, administradora del Condado, primero refirió las preguntas a los comisionados, y posteriormente en un comunicado dijo que había varias opciones sobre la mesa.

“El staff está trabajando para recopilar información adicional sobre cada una de esas opciones, y está haciendo consultas con nuestro Departamento de Compras”, dijo una portavoz de la administración del Condado a través de un correo del 27 de mayo. “La corte considerará una audiencia para obtener más información acerca de sus opciones el 6 de junio del 2022 (el día de hoy), en su reunión habitual”.

La agenda del condado para esa reunión fue publicada el viernes a las 9:30 a.m.

Otras opciones presentadas por Keller durante las reuniones del 19 y 23 de mayo incluyeron la contratación de una agencia de empleo temporal para ayudar proporcionar personal a los albergues existentes tales como la Casa de la Anunciación, hacerse cargo de las operaciones en la Casa del Refugiado, que es administrada por la Casa de la Anunciación, o colaborar con la Oficina de Manejo de Emergencias de El Paso y el ayuntamiento de El Paso para establecer un albergue de procesamiento.

El Gobierno Federal reembolsará a los gobiernos locales y agencias no gubernamentales los gastos relacionados con el albergue de migrantes. El Gobierno Federal no proporcionará instalaciones adicionales para albergar a los migrantes como lo hizo anteriormente en Fort Bliss para los refugiados afganos o los niños migrantes no acompañados, según dijo la representante demócrata Verónica Escobar de El Paso.

Las propuestas no solicitadas de Endeavor

Benjamín Miranda, director de operaciones comerciales de Endeavor, quien tiene su sede en El Paso, hizo una presentación virtual a los comisionados el 19 de mayo –un día antes de que el juez federal decidiera mantener vigente el Título 42. Endeavors fue la única empresa que se presentó.

Al anunciar que esta compañía podría establecer una operación con un staff completo dentro de 42 a 78 horas, Miranda comentó que le proporcionaría a la Corte de Comisionados un análisis del costo y de la propuesta antes de su próxima reunión.

En su presentación a los comisionados, Endeavors comentó que le prestó sus servicios a casi 44 mil personas y más de 15 mil familias de acuerdo al contrato de hotel con el ICE de marzo a diciembre del 2021, pero no hizo mención al crítico reporte federal ni a la cantidad del contrato.

Un portavoz de Endeavors en San Antonio comentó que la empresa no mencionó sobre el reporte porque es un asunto del ICE. En el informe emitido en abril, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Interna dijo que el ICE no tenía justificación para otorgar el contrato a Endeavors, el cual le proporcionó una propuesta no solicitada para albergar a familias de migrantes en hoteles.

El reporte encontró que el ICE le pagó a Endeavors unos 17 millones de dólares por el espacio y servicios en seis hoteles de Texas y Arizona que mayormente no fueron utilizados entre abril y junio del 2021. Eso incluyó 9 millones de dólares de dos hoteles en El Paso: Best Western y Comfort Suites.

Los registros del ICE mostraron que la empresa “no tenía experiencia proporcionando los servicios que fueron incluidos en el contrato de una sola fuente, incluyendo camas de hotel o servicios residenciales familiares de emergencia todo incluido”, dice el reporte.

Endeavors sólo ha tenido experiencia proporcionando el personal para otros servicios de migrantes, además de comunicados hechos en su propuesta, no tiene documentación para demostrar que tiene capacidad para llevar a cabo esas tareas, dijo el inspector general en el reporte.

El informe hizo notar que el ICE no utilizó a un contratista diferente en el 2021 por servicios similares, pero que ni a ese contratista ni a ningún otro le dieron la oportunidad de entregar propuestas. También dice que la agencia no proporcionó la evidencia que demuestra que es un proveedor calificado con el mayor precio costo-eficiencia.

El inspector general también hizo notar las deficiencias en la atención médica básica requerida y los protocolos del Covid-19 tanto por el ICE como por Endeavors, específicamente mencionando que Endeavors no documentó adecuadamente los problemas de atención médica, y tampoco proporcionó a tiempo pruebas de Covid ni el nivel de atención a las familias de migrantes.

En un correo electrónico, la empresa no lucrativa dijo que siguió los protocolos, pero no solucionó directamente las dudas del inspector general sobre el proceso de no licitación.

“En el 2021, el gobierno federal buscó solucionar el influjo de migrantes en nuestra frontera Sur”, se lee en el comunicado. “Endeavors respondió al llamado y proporcionó servicios cruciales a los migrantes. Como concluyó el ICE, Endeavors siguió los protocolos adecuados y cumplió con los estándares de atención a las familias migrantes”.

Samaniego comentó que en este momento el condado se inclina hacia establecer un centro de procesamiento y no necesariamente un albergue. Comentó sobre el trabajo que Endeavors ha hecho anteriormente en la ciudad y el condado, la Oficina de Manejo de Emergencias de El Paso y varias organizaciones que prestan sus servicios a las personas que no tienen en dónde vivir y proporcionó centros de emergencias en el punto álgido de la pandemia.

Endeavors fue contratada para ayudar a manejar un albergue de emergencia para recibir a personas sin hogar en el 2020 y 2021 después de la orden de quedarse en casa y de mantener el distanciamiento social que rápidamente llenaron los albergues tales como el Centro Oportunidad para Personas sin Hogar. Los albergues tuvieron que reducir su capacidad para cumplir con las órdenes que les dieron y evitar la propagación del Covid.