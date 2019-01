Sin fondos para muro, reabre el Gobierno

Washington— El presidente Trump acordó el viernes reabrir el Gobierno federal por tres semanas mientras continúan las negociaciones en torno a cómo asegurar la frontera Suroeste de la nación, cediendo tras un estancamiento que duró más de un mes sin poder obligar a los demócratas a que le dieran 5.7 billones de dólares para su tan prometido muro.

La concesión del presidente preparó el camino para que la Cámara de Representantes y el Senado aprobaran por votación un proyecto de gastos temporal, que fue firmado por Trump el viernes por la noche para restaurar las operaciones normales en una serie de dependencias hasta el 15 de febrero y comenzarles a pagar a los 800 mil trabajadores que han sido suspendidos o trabajaron sin goce de sueldo por 35 días.

El plan no incluye dinero alguno para el muro que Trump ha exigido y en esencia es la misma propuesta que rechazó a finales de diciembre y que los demócratas han defendido desde entonces. El mandatario no ganó nada concreto durante el estancamiento.

Trump presentó el acuerdo con los líderes del Congreso de todas maneras como una victoria, e indicó en un discurso en el Jardín de las Rosas que su ‘cese al fuego’ podría ser únicamente temporal: si los republicanos y los demócratas no pueden llegar a un acuerdo en torno al dinero para el muro para la fecha límite en febrero, Trump dijo que estaría listo para renovar la confrontación o declarar una emergencia nacional para ignorar al Congreso.

“En verdad no tenemos otra opción más que construir un fuerte y hermoso muro de acero”, dijo Trump. “Si no conseguimos un acuerdo justo de parte del Congreso, el Gobierno será cerrado el 15 de febrero, o yo utilizaré los poderes que me fueron otorgados bajo las leyes y la Constitución de Estados Unidos para atender esta emergencia”.

Pero Trump ya adoptó parte del lenguaje que sus adversarios demócratas han estado utilizando durante el más largo cierre en la historia. Aceptó que “no necesitamos 2 mil millas de muro de concreto de un océano a otro: nunca fue así” e invocó la utilidad de “muros inteligentes” que sustituirían algunas barreras físicas por drones y otros sensores. La evolución semántica ofrece tanto al presidente como a los demócratas una manera de salvar la imagen si así lo quisieran.

Un respiro de alivio

Sin embargo en el Capitolio, los impacientes legisladores de ambos partidos aceptaron la noticia con alivio. Trump se rindió luego que los efectos del cierre comenzaron a propagarse con mayor fuerza a lo largo de la economía del país, al grado que ya no se trataba solamente de una cuestión de salarios. El viernes, los controladores del tráfico aéreo que se reportaron enfermos ocasionaron una desaceleración en el tráfico aéreo por todo el Noreste del país; cientos de trabajadores del IRS tampoco se presentaron a trabajar; y el director del FBI dijo que estaba tan enojado como nunca lo había estado debido a que a sus agentes no se les había pagado.

“Ninguno de nosotros estamos dispuestos a pasar por esto otra vez”, dijo la senadora Lisa Murkowski de Alaska, en referencia a la media docena de republicanos que votaron el jueves a favor de una medida demócrata para reabrir el Gobierno por tres semanas. “Y no sólo somos unos cuantos de nosotros. Hay un gran número de los nuestros que sienten lo mismo”.

Seguridad fronteriza

Los demócratas, quienes se rehusaron a deleitarse sobre su clara victoria, dijeron que trabajarán en buena fe para entablar un acuerdo en torno a la seguridad en la frontera. Ya han presentado su oferta de un considerable financiamiento para la seguridad fronteriza y han endurecido su retórica para frenar la inmigración ilegal.

Pero la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, de California, declaró llanamente que cualquier compromiso al que se llegue no incluirá dinero para un nuevo muro fronterizo, mismo que los demócratas consideran inefectivo y muy costoso a pesar de que muchos ya han apoyado en el pasado la construcción de barreras en la frontera.

“¿Acaso no he sido clara en cuanto al muro?” dijo Pelosi en una conferencia de prensa con el senador Chuck Schumer de Nueva York, el líder demócrata. Los dos han dicho en repetidas ocasiones que apoyarán la distribución de dinero adicional para tecnología y un incremento de patrullajes en la frontera, como a los que Trump hizo referencia el viernes.

Abre camino a Informe Presidencial

El ‘cese del fuego’ deberá dejar el camino abierto para que Trump ofrezca su informe presidencial –Estado de la Unión– ante el Congreso, después de todo, pero Pelosi dijo que no tendrá lugar el martes, tal como se tenía agendado originalmente. Ella revocó su invitación esta semana a que el presidente acudiera a la Cámara hasta que el Gobierno fuera reabierto, y el viernes, la presidenta de la Cámara Baja dijo que trabajaría con Trump para determinar una nueva fecha.

“El discurso presidencial no está planeado ahora”, dijo Pelosi. “Cuando el Gobierno esté abierto, entonces discutiremos para acordar una fecha mutuamente.”

Luego que anunció el acuerdo, Trump rindió tributo a los trabajadores federales que han aguantado por cinco semanas sin recibir un sueldo, expresando su simpatía hacia ellos en una manera en que no lo había hecho antes, hasta ahora. “Ustedes son personas fantásticas”, dijo.