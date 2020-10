Sin entrar a detalles, niega fraude por $5 millones

Archivo / Juan Cabrera y Dori Fennenbock

En un correo electrónico enviado a sus amigos el sábado, la ex presidenta de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD), Dori Fenenbock, se defendió de las acusaciones de que cometió fraude en contra de inversionistas de California que aportaron fondos para su escuela chárter –privada con fondos públicos– en línea.

Fenenbock acusó a un ejecutor judicial –designado por la Corte que presentó la demanda civil en la Corte Superior del Condado de San Diego– de usar los medios de comunicación para presionarla a ella y al superintendente de EPISD, Juan Cabrera.

“Las acusaciones falsas y difamatorias en mi contra son un intento inverosímil de cobrarme dinero que no debo y cruzar una frontera ética”, escribió. “Juan y yo somos figuras públicas. Hacer circular esos cargos inventados a los medios de comunicación locales es una táctica cruel para coaccionar un acuerdo y haré todo lo que pueda legalmente para detener este abuso deliberado y vergonzoso”.

El mensaje electrónico fue proporcionado a El Paso Matters por una persona que pidió no ser identificada. Fenenbock y Cabrera no han respondido a las solicitudes de comentarios de El Paso Matters sobre la demanda. Fenenbock respondió a una llamada para hacer comentarios el sábado.

La demanda alega que Fenenbock y Cabrera despojaron a los propietarios de escuelas chárter Sean McManus y Jason Schrock de casi 4.5 millones de dólares de la inversión de $5 millones que ambos hicieron en una empresa de escuela virtual. La compañía de Fenenbock abrió una escuela pública en línea con sede en Texas en agosto pasado llamada eSchool Prep.

El correo electrónico de Fenenbock omite muchos de los detalles de la demanda, incluidas las cantidades de dinero involucradas. La demanda alega que ella y Cabrera viajaron a California varias veces a principios de 2019 para solicitar la inversión de $5 millones para ayudar a lanzar eSchool Prep. La inversión se realizó en marzo de 2019, según la demanda.

McManus, Schrock y otros nueve fueron acusados en mayo de 2019 de más de 60 cargos criminales por robar 50 millones de dólares en fondos educativos del Estado de California a través de un esquema de escuelas chárter que involucra a su empresa, A3.

La demanda del 15 de septiembre contra Fenenbock y Cabrera fue presentada por Richard Kipperman, quien fue designado por un juez como administrador judicial –“receiver”– en 2019 para “tomar el control de las escuelas previamente administradas por A3, así como el control y posesión de ciertos activos de los diversos acusados y no partes en la acción penal ”, dice la demanda.

La querella alega que Fenenbock y Cabrera exigieron que McManus renunciara a la Junta de eSchool en junio de 2019. Cuando no estuvo de acuerdo, lo eliminó de la Junta y terminó todas las comunicaciones con él y Schrock, según la demanda.

Pagaron a McManus $483,000 en enero de 2020, que según la demanda lo defraudaron en la mayor parte de la inversión inicial de $5 millones.

En su correo electrónico, Fenenbock escribió que compró las acciones a McManus y Schrock “por el valor de tasación de su inversión” después de que “no renunciaron a su puesto en mi directorio”. La paseña no explica en el correo electrónico cómo su inversión valió menos de 10 centavos por dólar en cuestión de meses.

Cabrera fue nombrado “inapropiadamente” en la demanda, escribió Fenenbock. “Él es uno de los muchos asesores y no tiene un cargo oficial, no ha recibido ninguna compensación y no es propietario de mi negocio”, escribió.

El correo electrónico no menciona una acusación en la demanda de que Cabrera dijo que renunciaría como superintendente de EPISD si McManus y Schrock hicieran la inversión de $5 millones “y dedicaran todos sus esfuerzos a ayudarlos a operar e-School Prep”.

Cabrera no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre la demanda.

La propiedad de eSchool es difícil de determinar, ya que está administrada por dos fideicomisos. La demanda alega que la estructura está destinada a proteger a Fenenbock y Cabrera.

“El demandante (el administrador judicial) está informado y cree que Cabrera y Fenenbock designaron a los fideicomisos como gerentes de la LLC para ocultar su participación en la empresa eSchool, y porque, contrariamente a su promesa a McManus y Schrock, Cabrera no tenía intención de renunciar como superintendente de El Paso ISD”, dice la demanda.

Cabrera le dijo a El Paso Times en octubre de 2019 que estaba asesorando informalmente la empresa comercial de Fenenbock. Los correos electrónicos que obtuvo el periódico entre Fenenbock, Cabrera y los funcionarios del Distrito Escolar Independiente de Texarkana revelaron que Cabrera describió a Fenenbock como su “socia” en la empresa y se refirió a eSchool Prep como “nuestra escuela”.

Texarkana ISD permitió que la compañía de Fenenbock, eSchool LLC, usara su licencia estatal para operar eSchool Prep por un período de cinco años. Texarkana ISD es uno de los cinco distritos escolares públicos de Texas con licencia para operar una escuela en línea. Dos cadenas de escuelas autónomas también tienen licencia para administrar estas escuelas, que inscriben a estudiantes de todo el estado.

En su correo electrónico, Fenenbock dijo que se acercó a McManus y Schrock para que invirtieran en su empresa porque “eran muy respetados y operaban 17 escuelas virtuales en 3 estados con más de 60 mil estudiantes. Se sintieron atraídos por mi visión de expansión y aprendizaje virtual de alta calidad en Texas”.

La demanda civil presentada contra Fenebock y Cabrera alega que “representaron que la empresa eSchool tenía una valuación base de $15 millones y esto aumentaría a $17 millones si A3, Schrock y McManus proporcionaban sus protocolos y procedimientos operativos patentados, y si estaban de acuerdo, en costo, para desarrollar y operar los programas como parte de su empresa eSchool”.

McManus y Schrock debían poseer el 30 por ciento de eSchool LLC a cambio de su inversión de $5 millones, según la demanda.

“Esta es una disputa civil de accionistas, no un cargo criminal”, escribió Fenenbock. “No he tenido noticias de ninguno de los inversores desde la compra y he continuado construyendo y operando una escuela chárter de alta calidad”.

Prometió continuar con su escuela chárter.

“Mi pasión es cambiar la educación para siempre”, escribió. “En medio de la pandemia, más que nunca, existe la necesidad de un aprendizaje virtual innovador que sea flexible, adaptable, atractivo y dedicado a conocer a cada niño donde se encuentre”.