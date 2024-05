Sin contención, avanza incendio cerca de Ruidoso

El incendio Blue 2, que afecta un área adyacente a Ruidoso, Nuevo México, se ha extendido de manera exponencial. De mil 500 acres que había destruido hasta el viernes, la devastación para el sábado creció a 3 mil 427 acres y los bomberos no han podido detener para nada su avance.

Los fuertes vientos y ráfagas en el área se han convertido en un factor que augura que crezca el siniestro, según un comunicado de prensa enviado por la División Forestal del Estado de Nuevo México.

La contención está catalogada como 0 por ciento a partir del sábado por la tarde, según la División Forestal de la ‘Tierra del Encanto’, como también se conoce al estado, lo cual ha obligado a las autoridades a evacuar más zonas con el propósito de evitar tragedias que cobren vidas humanas.

El incendio comenzó en un pequeño cañón de difícil acceso y el principal desafío ha sido conseguir botas en el terreno para contenerlo, dijo un portavoz de Blue 2 Fire.

El clima, con lo que se describe como vientos “históricos”, es otro desafío, dijo el portavoz.

Una advertencia de bandera roja y un aviso de viento estuvieron vigentes para el pueblo de Ruidoso el día de ayer hasta las 10 p.m.

La misión del sábado se centra en operaciones aéreas y terrestres, según el comunicado de prensa.

“Como precaución proactiva, los Servicios de Emergencia del Condado de Lincoln han emitido una nueva evacuación de emergencia para la subdivisión de Villa Madonna. También se emite para el área junto a Forest Service Road 127A, también conocida como Upper Eagle Creek, junto a Ski Run Road y el área circundante a lo largo de 523 Ski Run Road y el Eagle Creek Sports Complex”, se lee en el comunicado de prensa.

Las evacuaciones actuales emitidas por la Oficina del Sheriff del Condado de Lincoln están en vigor para la subdivisión Villa Madonna, Bonito Lake Road, Forest Service Road 108 y Forest Service Road 107, según el comunicado de prensa.

“El Condado de Lincoln ha declarado el estado de desastre para garantizar la disponibilidad de recursos. El Servicio de Bomberos del Condado de Lincoln recomienda a los ciudadanos que se registren en CodeRed incluso si este incendio no los afecta. Es un recurso importante para los residentes locales”, según el comunicado de prensa.

Aquellos que necesiten evacuar pero no puedan llevarse a sus mascotas, pueden dejarlas en Humane Society of Lincoln County ubicada en 25962 U.S. Highway 70 en Ruidoso.

El incendio comenzó el viernes 17 de mayo debido a un rayo y desde entonces no ha dejado de avanzar. La contención está al 0 por ciento y 177 bomberos están trabajando en ello y hay más en camino, según la División Forestal del Estado de Nuevo México.

Los equipos de bomberos están utilizando la “extinción total” como táctica con el incendio, según el comunicado de prensa.

Mientras los incendios forestales arden en Nuevo México, los pronosticadores nacionales advierten sobre las condiciones climáticas y meteorológicas durante el fin de semana del Día de los Caídos que podrían causar más incendios o empeorar los actuales.

Todo el estado de Nuevo México está bajo una alerta de condiciones de incendio o una advertencia de bandera roja, según el Servicio Meteorológico Nacional. Las alertas significan que las condiciones de incendio son posibles; las advertencias de bandera roja significan que las condiciones críticas de incendio están ocurriendo o a punto de ocurrir. Esas advertencias están en efecto en gran parte del Suroeste de Nuevo México.

Además, los pronósticos advierten sobre un potencial de incendio “extremo” durante el fin de semana en las montañas Guadalupe y el Bosque Nacional Lincoln, donde arde el incendio Blue 2. Incluso fuera de las áreas de riesgo “extremo” en el Sureste de Nuevo México, todo el estado está en riesgo de incendio “crítico” o “elevado”.

En caso de emergencia…

Actualmente hay un refugio de emergencia en el recinto ferial del Condado de Lincoln ubicado en 101 5th St. en Capitán, Nuevo México. Para obtener más información puede comunicarse con el Centro de Contacto de Emergencia llamando al (575) 336-8600.