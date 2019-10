Siempre hay dos partes en cada historia: Abogados de Patrick Crusius

El Paso— Mark Stevens y Joe Spencer, abogados defensores de Patrick Wood Cruisus, pidieron a los medios de comunicación y a la comunidad en general ‘tener una mente abierta para escuchar ambos lados de la historia’, esto, luego de la primera audiencia del acusado concluyera la tarde de este jueves.

“Buscamos la oportunidad de tratar este caso en la Corte y dejar que todo sea contado, les pedimos que tengan una mente abierta para escuchar las dos partes de la historia”, expresó a los medios, el abogado Stevens.

“La gente que no es de aquí o que no sabe exactamente lo que pasó, la que no conoce este lugar piensan que esto pasará. Pero lo que se hace en corte es diferente. Siempre hay dos partes en cada historia y nos aseguraremos de que la historia de Patrick Wood Crusius sea contada”, expresó Stevens.

La conmoción tomó las afueras de la Corte Ceremonial, luego de que el acusado se declarara ante el juez Sam Medrano como ‘no culpable’ luego de que fueran leídos en voz alta los cargos que se le ajuntan, mismos que se han establecido como homicidio capital por el asesinato de múltiples personas.

“Sabemos que las vidas de muchas personas en esta área han sido impactadas trágicamente, es nuestro sentimiento que si hablamos mucho ante la prensa hará que el dolor de la gente se incremente, es por eso por lo que no lo haremos y buscamos mantener un perfil bajo”, añadió el abogado.

“No vamos a responder ninguna pregunta relacionada al caso”, expresó por su parte Spencer.