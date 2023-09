Siembra plan vial incertidumbre en Socorro

Socorro— Durante décadas, las familias a lo largo de Bauman Road en Socorro han luchado por reconstruir sus vidas. Muchos levantaron sus casas con sus propias manos. Hicieron campaña para llevar agua corriente y alcantarillado a sus vecindarios y otras colonias, para que ya no tuvieran que cargar agua en baldes y cavar sus propios tanques sépticos.

Salvaron sus casas de la confiscación después de que el promotor inmobiliario propietario de sus parcelas no pagara impuestos.

PUBLICIDAD

Las familias de Bauman Road dicen que ahora enfrentan otra amenaza, proveniente del gobierno de su propia ciudad, que está explorando la posibilidad de construir una importante carretera de cuatro carriles que atraviese su vecindario. Si se aprueba, el proyecto de la carretera de la ciudad de Socorro de $50 millones resultaría en la demolición de 28 viviendas en el vecindario y miles de vehículos más pasarían por el vecindario cada día, según un informe preparado para la ciudad.

“Si me quitan la casa, no sé dónde iré a vivir”, dijo Noemí Hermosillo, cuyo padre construyó la casa familiar hace más de 30 años.

El plan para construir una nueva vía arterial para conectar Socorro Road con la Interestatal 10 está plagado de confusión, en gran parte causada por un gobierno municipal que lucha por explicar el proyecto y sus propias acciones.

El Concejo Municipal de Socorro se reunirá el jueves a las 6 pm para discutir una vez más el proyecto, luego de posponer la acción en una reunión del 1 de junio que incluyó fuertes protestas de los residentes de Bauman Road.

La administradora de la ciudad de Socorro, Adriana Rodarte, dijo que el tema de la agenda para ambas reuniones (aceptar un informe y recomendaciones de un ingeniero contratado por la ciudad para evaluar posibles rutas para la carretera) fue un error y será eliminado al comienzo de la reunión del jueves. Pero el principal planificador de carreteras de la región dijo que los retrasos y la confusión de Socorro podrían amenazar el proyecto.

Alrededor de mil personas viven a lo largo del trazado de la nueva carretera que fue identificada como la opción preferida por una empresa de ingeniería contratada por la ciudad. Algunos de ellos perderán sus hogares si el proyecto se lleva a cabo y todos verán su vecindario muy alterado.

“Lo siento por la gente. No es sólo una propiedad. No es sólo el valor. Esa es su vida”, dijo Alma Bravo, cuyo padre construyó él mismo su casa en Bauman Road hace más de 40 años. Su madre todavía vive allí.

La necesidad de nuevas carreteras

Socorro está creciendo rápidamente. La ciudad tenía 38 mil residentes en 2022, según estimaciones de la Oficina del Censo de EU, sumando más de 3,400 personas en los dos años transcurridos desde el censo de 2020. De hecho, Socorro representa todo el crecimiento neto de la población en el condado de El Paso desde 2020.

Por lo tanto, existe un acuerdo generalizado en que Socorro necesita una nueva vía arterial para conectar mejor a sus residentes con la I-10 y con los empleos y la educación en El Paso. La controversia ha girado en torno a dónde construir la carretera.

La ruta propuesta que incluye Bauman Road, conocida como Alternativa 1, fue una de las tres rutas identificadas para el proyecto Arterial 1 en 2018. Fue catalogada como la ruta preferida en un informe de marzo de 2023 de CEA Group, una firma de ingeniería de El Paso contratada por ciudad de Socorro para realizar los estudios requeridos por las leyes ambientales federales.

La CEA calificó las alternativas en función de los impactos ambientales y humanos según lo establecido en las leyes y regulaciones federales, y dijo que la Alternativa 1 era la ruta preferida.

La Alternativa 1 crearía una carretera de cuatro carriles desde Socorro Road a través de Vineyard Road, luego cruzaría Alameda Avenue a través de Bauman Road hasta North Loop Drive frente a la Escuela Primaria Robert R. Rojas, luego a través de las tierras de cultivo actuales hasta la Interestatal 10.

Las otras dos rutas están al sureste de Bauman Road y también requerirían la demolición de viviendas y otras estructuras, según el informe. Más de 1,200 personas viven en la Alternativa 2 y unas 640 viven en la Alternativa 3.

Según datos de la Administración Federal de Carreteras proporcionados por la Organización Patrocinadora Interreligiosa de El Paso a El Paso Matters, el 36% de los hogares a lo largo de la Alternativa 1 tienen ingresos de menos de $15,000 al año, el doble que Socorro en su conjunto. La tasa para la Alternativa 2 es del 27% y la Alternativa 3 es del 19%.

Vieja idea toma fuerza

Los planes para una nueva vía arterial para conectar mejor Socorro con la Interestatal 10 comenzaron a tomar forma en 2014. El Concejo Municipal celebró audiencias públicas en 2021 y 2022 para discutir el proyecto, pero muchos residentes a lo largo de la ruta propuesta de la Alternativa 1 dijeron que no sabían sobre las audiencias.

Los residentes a lo largo de la Alternativa 1 comenzaron a organizarse esta primavera antes de una reunión del Concejo Municipal el 1 de junio para discutir el proyecto de la carretera.

Recibieron asistencia organizativa de EPISO, que anteriormente ayudó a la comunidad a obtener servicios de agua y alcantarillado, y ayudó a los residentes a conservar sus casas en la década de 1980 cuando el IRS amenazó con confiscarlas después de que el desarrollador no pagara impuestos.

La agenda de la reunión del 1 de junio pedía que el Concejo Municipal aceptara el informe del Grupo CEA y la recomendación de construir la arteria a lo largo de la ruta Bauman Road.

Después de que numerosos residentes expresaron objeciones en la reunión, el Concejo Municipal votó para posponer la acción hasta septiembre.

El administrador de la ciudad, Rodarte, dijo que si bien la agenda del jueves incluye un punto para aceptar el informe del Grupo CEA y la recomendación de construir la Arterial 1 a lo largo de Bauman Road, el concejo eliminará ese punto y en su lugar se centrará en los comentarios públicos. Dijo que por error puso el tema en la agenda del 1 de junio.

“Tenía entendido que en ese momento necesitábamos una acción del concejo”, dijo Rodarte en una entrevista con El Paso Matters.

“Simplemente pensé que estábamos seleccionando la alternativa preferida, pero todavía no habíamos llegado a ese punto”, dijo.

Pero Eduardo Calvo, director ejecutivo de la Organización de Planificación Metropolitana de El Paso, dijo que votar sobre la aceptación del informe y sus recomendaciones era precisamente lo que el Concejo Municipal debe hacer según la Ley de Política Ambiental Nacional.

Esa es la ley federal que rige cómo se desarrollan los proyectos de carreteras cuando se trata de fondos federales.

“Si el consejo dice que no, que no nos gusta el informe porque elige la Alternativa 1 y nosotros preferimos la Alternativa 3, eso no es algo bueno”, dijo Calvo.

Tomar tal acción abriría a la ciudad a demandas por parte de los propietarios afectados alegando que el concejo actuó de manera arbitraria y caprichosa, dijo, amenazando la viabilidad del proyecto.

“Ahora, creo que lo que también pueden hacer, y aun así estar bien, es decir, bueno, no, le estamos indicando al ingeniero o al consultor que regrese y haga más análisis porque no estamos satisfechos. Pero para hacer eso también se necesita más dinero”, dijo Calvo.

Ésa es la dirección que tomará Socorro, afirmó Rodarte.

“Creo que eso es algo en lo que la ciudad realmente se está enfocando, en asegurarse de actualizar ese informe de análisis con todos estos nuevos comentarios y también revisar las tres alternativas solo para asegurarnos de que todavía vamos (en) la misma ruta y ver dónde estamos”, dijo.

Rodarte dijo que la MPO proporcionó a Socorro $4 millones para planificar el proyecto y que deberían tener suficiente dinero para realizar más estudios.

Calvo dijo que Socorro no recibirá dinero adicional para planificación en este momento: “Si regresan a la MPO por más dinero, no les daremos más dinero”.

Dijo que se ha sentido frustrado por la lentitud de Socorro para hacer avanzar el proyecto. Dijo que su agencia proporcionó dinero para la planificación en 2019.

“Es parte de los dolores de crecimiento y lo entiendo. Pero hombre, cuatro años, es bastante tiempo”, dijo.

Calvo dijo que el MPO seguirá más de cerca el proyecto Socorro. “Vamos a estar escudriñando y realmente asegurándonos de que estén progresando”.

Ansiedad e incertidumbre

Mientras tanto, los mil residentes que viven a lo largo de la Alternativa 1 –incluidas las familias de Bauman Road– viven con incertidumbre y estrés sobre su futuro. Rodarte y Calvo dijeron que el proyecto no comenzará hasta 2028 como muy pronto y que aún debe ser financiado.

Alrededor de 60 residentes a lo largo de la Alternativa 1 se reunieron con El Paso Matters el 7 y 9 de septiembre para discutir sus inquietudes. Muchos eran ancianos, quienes dijeron que están lidiando con depresión y otros problemas de salud mental mientras se preocupan por su futuro si se construye el proyecto.

La ley exige que los propietarios sean compensados si sus terrenos y estructuras se utilizan para el proyecto de la carretera.

La ciudad podría usar el poder del dominio eminente para tomar propiedades si los propietarios no se ponen de acuerdo sobre el precio de venta, aunque los funcionarios de la ciudad dicen que esperan no tener que usar ese poder.

“Está bien que quieran avanzar, que quieran abrir caminos. Pero por lo que estamos luchando es que si nos van a sacar de nuestros hogares, ¿adónde vamos a ir?” dijo José Mendoza, quien construyó su casa hace 40 años.

El informe del Grupo CEA no especifica qué viviendas podrían aceptarse para el proyecto si se adopta la Alternativa 1. Pero incluso si sus casas sobreviven, dijeron los residentes, el vecindario se vería fundamentalmente alterado por el ruido y la contaminación de los 7,000 automóviles adicionales por día que se proyecta pasarían por su propiedad.

“Son una población vulnerable, son una población que envejece y, al final de sus vidas, ahora tienen que preocuparse por esto, ahora tienen que estresarse por esto”, dijo la Dra. Lorena Silvestre-Tobías, quien creció en Bauman Road y ahora es médico de familia. “Se trata de personas trabajadoras que no hacen daño a nadie, que son personas de familia y muchos de ellos también ayudan a sus hijos”.

Silvestre-Tobías se ha convertido en una de las líderes de la oposición a la construcción de la vía arterial que atraviesa el vecindario donde aún viven sus padres.

“Lo único que pedimos fue transparencia. Si esto es algo que ustedes están planeando hacer, háganoslo saber para que estas personas puedan comenzar a planificar”, dijo.

La cuestión de la transparencia surge repetidamente entre los residentes de Bauman Roads. Dicen que los funcionarios de la ciudad les han dicho que el Departamento de Transporte de Texas estaba obligando a la ciudad a construir el proyecto arterial a través de Bauman Road, y que el estado cortaría la financiación futura si el proyecto no se construía.

Rodarte dijo que la ciudad ha excedido con creces los requisitos legales para informar a los residentes sobre el proyecto.

“Espero que la gente empiece a abrir más líneas de comunicación con la ciudad. Sé que hay mucha desinformación por ahí”, dijo.

Muchos de los residentes de Bauman Road dijeron que los funcionarios de su ciudad no los escuchan.

“Deberían darles vergüenza, porque nos cobran muchos impuestos y hace muchos años que ni siquiera tenemos aceras y nadie se preocupa por nosotros. Deberían estar avergonzados de sí mismos”, dijo Luis Betancourt, quien ha vivido en Bauman Road durante 33 años.