Si no es ahora… ¿cuándo?

Desde arriba del bordo del Río Grande en Juárez, Jonaiker observó cómo una mujer cruzaba el río en brazos con una niña, caminando con cuidado por las aguas poco profundas.

Soldados armados de la Guardia Nacional de Texas la esperaban al otro lado, de pie detrás del alambre de concertina (de púas) recién levantado.

Jonaiker, quien se negó a dar su apellido, planeaba cruzar también, dijo, con el rostro parcialmente oscurecido por la manta marrón que lo envolvía.

Esperaba llegar a Chicago, donde su hermano vive desde hace unos meses. Pero Jonaiker estuvo entre los venezolanos que perdieron la oportunidad de ingresar a los Estados Unidos y buscar asilo legalmente. Durante un tiempo, los venezolanos estuvieron exentos del Título 42, la política de salud pública que permite a Estados Unidos expulsar migrantes, porque Venezuela no acepta vuelos de expulsión.

Luego, el 12 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos dijo que expulsaría a los migrantes venezolanos a México, negándoles su derecho a solicitar asilo. Al igual que otros esa mañana, Jonaiker había marcado el miércoles 21 de diciembre como el día en que se suponía que el Título 42 terminaría. Pero unos días antes, la Corte Suprema extendió temporalmente esa política.

“¿Si no es ahora, entonces cuándo?”, preguntó Jonaiker el miércoles por la mañana con un tinte de amargura. No puede regresar a su hogar en un país que no lo quiere.

Momentos después, caminó hasta la orilla del río con otro hombre envuelto en una manta azul. Se dirigieron hacia el Este, hacia el amanecer, pasando junto a coloridos grafitis y grupos dispersos de personas que quemaban los artículos de los que podían prescindir –una mochila aquí, una sudadera con capucha allá– para mantener el fuego encendido.

Los dos hombres desaparecieron entre la multitud de personas cerca del puente internacional de la calle Stanton, donde a las 8 a.m. se formó una larga fila de migrantes que esperaban que la Patrulla Fronteriza comenzara a procesarlos.

Para muchos inmigrantes como Jonaiker que esperaban solicitar asilo, la noticia de la extensión del Título 42 fue un duro golpe.

Pero la extensión de la política también le dio tiempo a las ciudades fronterizas como El Paso para prepararse mejor para ayudar a alimentar, albergar y transportar a los miles de migrantes que esperaban recibir.

Incluso con el Título 42 en vigor, los gobiernos locales y las organizaciones no gubernamentales han estado trabajando horas extras para acomodar a tantos migrantes como quepan en todos y cada uno de los rincones de sus refugios, y para encontrar nuevos espacios para albergar a más.

No ha sido suficiente, aunque la Ciudad inauguró el Centro de Convenciones Judson F. Williams junto a la estación de autobuses Greyhound el miércoles por la noche con la esperanza de evitar que los inmigrantes duerman en las calles. La Ciudad también está preparando dos escuelas para albergar a los migrantes.

Cuando llegó el frío de la tarde del miércoles, el personal de la Oficina de Manejo de Emergencias de El Paso escoltó a los migrantes, muchos de ellos familias con niños, desde las calles cercanas a la estación de autobuses hasta el Centro de Convenciones a dos cuadras de distancia para pasar la noche.

La escena de la noche se sintió diferente a la de la mañana, cuando los migrantes recibieron con agrado el cálido sol que golpeaba sus rostros. Pasaron la noche durmiendo sobre cartones a lo largo de las aceras con un clima de 34 grados, acurrucados bajo mantas donadas por amables transeúntes.

“Estuvo fuerte, feo, el frío”, dijo Gonzalo, de Ecuador, en español mientras daba una calada a un cigarrillo y se lo pasaba a uno de sus nuevos amigos. “El frío era difícil, feo. Pero ahora es un nuevo día y esperamos poder llegar a Nueva York”.

Gonzalo se paró en la esquina de las calles Chihuahua y Overland, rodeado de más de 100 personas que esperaban encontrar refugio antes de que llegara la próxima noche fría.

Detrás de él, los niños jugaban con muñecas Barbie donadas, máscaras de Spider-Man y autos Hot Wheels. Los equipos de noticias de la televisión nacional informaron desde el área, deleitando a los jóvenes migrantes que estaban asombrados por las cámaras y las luces.

Rubén García, el fundador y director ejecutivo de la red de albergues para migrantes Casa de Anunciación, estuvo entre los entrevistados. Habló brevemente con El Paso Matters antes de su aparición en televisión y dijo que un mensaje que esperaba transmitir era que la gran mayoría de los migrantes no llegan al país con malas intenciones.

“Algunas cosas que son muy reveladoras es que quieren trabajar con mucha urgencia”, dijo García. “Están diciendo: ‘No quiero que me cuides. No vine para que me cuidaras. Vine para alejarme de lo que está pasando en mi país. Quiero estar ocupado trabajando y cuidando a mi familia”.

En la Misión de Rescate de El Paso, unos 230 migrantes –incluidos 20 niños– durmieron en un espacio para 190.

“Esto ha sido abrumador”, dijo Nicole Reulet, directora de marketing de la organización sin fines de lucro, mientras estaba de pie en el vestíbulo de la misión en la calle Lee en el Sur-Centro de El Paso.

“Los migrantes han sido geniales”, dijo, mientras el vestíbulo rebosaba de bolsas de ropa y mantas donadas. “La reacción de algunos estadounidenses hacia ellos se basa en el miedo, pero necesitan saber que los migrantes están aquí por desesperación y no por derecho”.

De vuelta en la calle Chihuahua, un hombre venezolano de 67 años se paró con Gonzalo, hablando sobre el Título 42 y cómo innumerables inmigrantes están decepcionados de que todavía esté vigente.

Admitiendo que cruzó a los Estados Unidos ilegalmente, el hombre no proporcionó su nombre por temor a ser identificado y deportado. Dijo que no estaba seguro de su próximo paso, pero que esperaba llegar a la ciudad de Nueva York y encontrar un trabajo bajo el radar de los funcionarios de inmigración.

Es un riesgo que está dispuesto a correr.

“Estoy viejo y hambriento y Venezuela no tiene absolutamente nada para mí”, dijo. “Todavía puedo trabajar, eso puedo hacerlo. Pero en Venezuela no hay trabajo, no hay futuro. Aquí hay trabajo y esperanza”.