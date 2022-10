El Paso.- “Si le va bien a El Paso, le va bien a Juárez y si le va bien a Juárez, le va bien a El Paso”, fue la frase optimista que el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar compartió ante funcionarios y empresarios invitados por la Asociación Central de Negocios (CNA) promotora de las buenas relaciones entre ambas ciudades fronterizas.

En su discurso el alcalde destacó varias de sus acciones de gobierno encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los habitantes en materia de obras y servicios y la recepción del turismo que visitan la ciudad por cuestiones de negocios, diversión, trabajo o estudios.

PUBLICIDAD

“Agradezco la invitación y les decimos que estamos a sus órdenes, cualquier proyecto que tengan o evento, estamos con las puertas abiertas en el para trabajar en equipo”, resaltó tras asegurar que las condiciones en materia de seguridad pública está bajo control.

Sobre el punto, resaltó que como prueba de ello se han celebrado una serie de eventos masivos como la Universiada Nacional, organizada por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), la cual atrajo a más de nueve mil atletas procedentes de diversas ciudades de México. “Durante la jornada deportiva tuvimos saldo blanco al igual que el resto de los eventos”.

Sin embargo manifestó que como frontera “nunca debemos bajar la guardia tanto en materia de seguridad como de migración y hay que estar atentos todos los días porque son fenómenos en los que siempre debemos de estar pendientes las dos ciudades”, comentó.

“Yo invitó a los paseños a que acudan a los eventos que se realizan en esta frontera, pues las autoridades están atentas en brindar seguridad en toda la ciudad, pero principalmente en esos espacios”, señaló tras instarlos a que asistan a la Feria Ganadera a celebrarse del 10 al 27 de noviembre y a la que acudirán empresarios y jinetes del interior de la República Mexicana y de ambos países.

En cuanto al tema migratorio resaltó que la situación está bajo control ahora con la apertura de un nuevo albergue temporal llamado Ónix, donde se encuentran más de 200 migrantes venezolanos que son atendidos dignamente gracias a los apoyos de la sociedad y del gobierno estatal y federal.

“Lamentablemente hay un grupo pequeño que se queda en la línea divisoria, hemos buscado hacer conciencia con ellos de que lejos de ayudarles les perjudica, ya el Gobierno mexicano junto con el de Estados Unidos, están buscando mecanismos para que aquellos que vayan a ser aceptados inclusive vuelen desde sus lugares de origen”, dijo el alcalde.

No obstante mencionó que es muy difícil saber qué es lo que va pasar en el futuro con todo lo que esta ocurriendo en el mundo y las oleadas de migrantes que se presentan.

“Hace dos o tres meses no teníamos a los venezolanos en el radar y ahora de repente tenemos una gran oleada, pero estamos siempre muy atentos y afortunadamente salimos muy bien”, señaló al recordar que desde el inicio en su encargo público era una de sus principales preocupaciones.

En materia de servicios públicos y cambio de imagen de la localidad dijo que se han hecho esfuerzos por mantener una ciudad limpia y desde hace un año se trabaja en la Zona Centro, principalmente en el tema de la limpieza, pues esta área de Juárez deja mucho que desear, reconoció.

“Estamos determinados a cambiar esta realidad y a partir del 9 de enero haremos una completa reorganización por lo menos en la avenida 16 de Septiembre, entre Ignacio Mariscal y Francisco Villa, así como entre La Paz y Rafael Velarde, que son las zonas intransitables y es nuestra carta de presentación, estamos dejando que se den las ventas navideñas pero en enero va a cambiar”, dijo durante el evento efectuado en el Hotel Doubletree by Hilton, situado en la zona Centro.

El alcalde Oscar Leeser así como el juez del condado Ricardo Samaniego se mostraron receptivos y animados por la relación que existe entre los funcionarios vecinos.

“Este tipo de reuniones refleja el trabajo conjunto que hemos estado desarrollando y el tener aquí al alcalde Pérez Cuéllar que es una persona con la que se puede hablar en cualquier momento así como él con nosotros. Es grato tender puentes a cada momento”.

Por su parte Tammy Berg, empresario en inversión y desarrollo inmobiliario dijo que hoy en día se tiene a dos alcaldes que “se animan y que en realidad para nosotros representa que podemos enseñar al mundo que El Paso y Juárez están unidos por el trabajo, como una familia socialmente, económicamente y que podemos mostrar oportunidades”, expresó.

Manifestó que todos los problemas se pueden resolver si están juntos, si hay comunicación. “En mi vida pasada había visto alcaldes de Juárez y El Paso que no se hablaban, que no se comunicaban por diversas razones ya sea por del idioma u otras cuestiones, no había nada de comunicación en ese nivel, pero ahora es diferente” recalcó.

Berg dijo que ahora todos están enfocados en promover la región y estar en constante comunicación para enfrentar los retos juntos y con la presencia de funcionarios de los tres niveles de gobierno.

Añadió que la asistencia de Héctor Mancha y Ray Provencio, director regional de la agencia de Protección y Seguridad Fronteriza (CBP) y el nuevo director de Puertos Internacionales de El Paso, es prueba de esa voluntad política.

“Estamos reunidos para buscar remedios, para solucionar los problemas, tenemos que hacer más fácil la vida y sin complicaciones al cruzar los puentes internacionales como dijo Karla García, asistente al evento y quien como residente fronteriza vive en Ciudad Juárez y trabaja en El Paso cruce con ganas”, mencionó.

Durante su intervención el alcalde juarense, quien fue acompañado por su esposa Rubí funcionarios y regidores del Ayuntamiento, enfatizó la importancia de mantener esos lazos de comunicación y se comprometió a continuar trabajando para generar un ambiente de colaboración y progreso.