Será El Paso base de mil 500 militares

Brownsville, Texas— De gira por esta frontera, el jefe de la Patrulla Fronteriza (USBP), Raúl Ortiz, dijo que se enviarán mil 500 soldados en servicio activo a El Paso, Texas, que se suman a los 2 mil 500 soldados de la Guardia Nacional que ya están ubicados en la frontera.

Ortiz dijo que El Paso fue elegido porque ha sido un corredor muy concurrido para cruces ilegales durante los últimos seis meses. El despliegue de tropas se anunció esta semana pero no la ubicación.

El personal militar realizará el ingreso de datos, apoyo al almacén y otras tareas administrativas para que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pueda concentrarse en el trabajo de campo, dijo el martes la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Las tropas “no realizarán funciones de aplicación de la ley ni interactuarán con inmigrantes o migrantes”, dijo Jean-Pierre. “Esto liberará a los agentes de la Patrulla Fronteriza para que realicen sus funciones críticas de aplicación de la ley”.

Serán desplegados durante 90 días, y serán traídos del Ejército y la Infantería de Marina, y el secretario del Departamento de Defensa (DOD), Lloyd Austin, buscará reemplazarlos con elementos la Guardia Nacional o las tropas de la Reserva durante ese período, dijo el portavoz del Pentágono, el general brigadier de la Fuerza Aérea, Pat Ryder.

A unos días de que concluya el Título 42, Ortiz acompañó en una visita al secretario de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, quien dijo el viernes que las autoridades enfrentaron circunstancias “extremadamente desafiantes” a lo largo de la frontera con México días antes de que terminen las restricciones de asilo relacionadas con la pandemia.

En las últimas dos semanas se ha producido una oleada de inmigrantes venezolanos a través del Sur de Texas, particularmente en Brownsville y sus alrededores, por razones que Mayorkas dijo que no estaban claras. El jueves, 4 mil de unos 6 mil migrantes bajo custodia de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande en Texas eran venezolanos.

Mayorkas señaló que México acordó esta semana continuar recibiendo venezolanos que ingresan ilegalmente a Estados Unidos después de que finalicen las restricciones de asilo el jueves, junto con cubanos, haitianos y nicaragüenses. Los migrantes han sido expulsados de los Estados Unidos más de 2.8 millones de veces desde marzo de 2020 bajo lo que se conoce como la autoridad del Título 42.

‘Muy desafiante y muy difícil’

El secretario reafirmó los planes para finalizar una nueva política para el jueves que hará que sea extremadamente difícil para los migrantes buscar asilo si pasan por otro país, como México, en su camino hacia la frontera con Estados Unidos.

“La situación en la frontera es muy grave, muy desafiante y muy difícil”, dijo Mayorkas.

Los cruces ilegales se desplomaron después de que el presidente Joe Biden anunciara restricciones de asilo en enero, pero han aumentado desde mediados de abril. Brandon Judd, presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, dijo esta semana que rondaban los 7 mil 200 diarios, frente a los 5 mil 200 de marzo.

Mayorkas, en su segundo día de visita al Valle del Río Grande, dijo que los contrabandistas estaban engañando a los migrantes y atrayéndolos a un viaje peligroso. “La frontera no está abierta, no ha estado abierta y no estará abierta después del 11 de mayo”, dijo.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, se hizo eco del sentimiento de Mayorkas sobre los contrabandistas que difunden información errónea.

“Estamos viendo un flujo muy importante (de migrantes) en los últimos días sobre la base de un engaño”, dijo Ebrard en una conferencia de prensa. Dijo que los contrabandistas están diciendo: “'Date prisa para llegar a los Estados Unidos cruzando México porque el 11 de mayo van a terminar con el Título 42'”.

“Es un truco y están en riesgo”, dijo Ebrard.

Piden seguir vías legales

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, instó a quienes quieran migrar a seguir vías legales, como presentar su solicitud en los centros de procesamiento de Estados Unidos que están programados para abrir en Guatemala y Colombia. Dijo que México no estaba haciendo preparativos especiales para el final del Título 42 porque no esperaba un aumento.

“Muchas personas no se dejarán engañar”, dijo el presidente.

Mayorkas promocionó nuevas vías legales, que incluyen la libertad condicional para hasta 30 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos al mes que solicitan en línea con un patrocinador financiero. Pero dijo que la administración de Biden no podía hacer mucho sin el Congreso.

“Tenemos un plan, estamos ejecutando ese plan”, dijo Mayorkas. “Sin embargo, fundamentalmente, estamos trabajando dentro de un sistema de inmigración que no funciona y que durante décadas ha tenido una gran necesidad de reforma”.

Reciben más vía CBP One

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dijo el viernes que está aumentando el número de personas admitidas en el país en los cruces terrestres con México de 740 a mil por día utilizando una aplicación móvil llamada CBP One que se extendió en enero a los solicitantes de asilo. La demanda ha superado con creces los espacios disponibles.

El Gobierno enfrentó un revés, al menos temporal, cuando Colombia dijo el jueves que suspendía los vuelos de deportación desde Estados Unidos debido al trato “cruel y degradante” de los migrantes. La agencia de inmigración de Colombia dijo que canceló el regreso de mil 200 colombianos luego de quejas sobre las condiciones en los centros de detención de Estados Unidos y en los vuelos.