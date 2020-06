Ser padre, su mayor satisfacción

A sus 83 años de edad y, padre de nueve hijos, Efrén Torres Sánchez, quien proviene de una familia de escasos recursos, dice ser un hombre agradecido con la vida y bendecido por Dios.

En el marco de la celebración del Día del Padre, manifiesta que a lo largo de su vida ha enfrentado un sinnúmero de retos, los cuales la mayoría ha logrado vencer gracias a su tenacidad, perseverancia y el amor por mantener a una familia al lado de su esposa Constanza.

Siguiendo la tradición de sus padres, Francisco y María Leonarda, al procrear una familia numerosa, afirma que desde el nacimiento de su primera hija, Yolanda, en 1962, hasta el nacimiento de su noveno hijo Enrique, en 1974, sintió cada uno de los orgullos y satisfacciones más grandes que le ha dado la vida.

“En aquellos tiempos cuando uno se casaba no planeaba el número de hijos que iba a tener, sino que iban llegando conforme Dios nos iba bendiciendo. Y pues uno sabía que trabajando no habría problema para mantenerlos”, dice al ver una fotografía familiar.

Originario de Río Grande, Zacatecas pero criado en Chihuahua, llegó a la fronteriza Ciudad Juárez en 1968 en aras de mejorar la calidad de vida de su esposa y sus hijos.

Yolanda, Ludivina, Jaime Alberto, Sergio, Olga Isela, Norma Angélica, Diana Beatriz, José Angel y Enrique, fueron su inspiración para sacarlos adelante, hacerlos hombres y mujeres de bien y darle un título universitario a siete de los nueve. “Sólo uno no se nos logró, Efrén iba a ser el décimo pero murió al nacer”, dijo con tristeza.

“Qué puedo decir? simplemente excepcional. Gracias a él soy lo que soy”, dijo Enrique, hijo menor, y egresado de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez –UACJ– y actual regidor del Ayuntamiento de Juárez.

Dedicado en su juventud a uno de los oficios tradicionales de México, aprendió de su padre el manejo de los telares para la fabricación de cobijas de lana, tarea que realizó a su llegada a Juárez durante algunos años.

Sin embargo su inquietud y las ganas por aprender nuevos oficios lo convirtieron en poco tiempo en un jornalero ‘mil usos’, lo mismo hacía trabajo del campo, albañilería, pintor de casas, mesero, comerciante ambulante e instalador de alfombras, entre otros.

“La vida no es fácil y conforme crecía la familia las necesidades aumentaban y lo único que tenía que hacer era trabajar más para poder dar sustento a la familia”, expresó tras reconocer el trabajo administrativo de su mujer, quien hacía rendir cada peso que entraba al hogar.

“Recuerdo que mi padre vendía aguas frescas y en ocasiones tacos de carne asada. Un día ya se alistaba para ir a vender y falló el carro y todos estábamos felices porque nos comimos todos los tacos”, dijo Diana Beatriz, una de las hijas menores, ahora convertida en una abogada y terapeuta.

Para él, el trabajo no era algo que lo asustara pues lo aprendió desde niño, cuando junto con su hermano José tenían que trabajar en máquinas del tallado de ixtle de palma y producción de la cera, en el rancho ‘El Recuerdo’, ubicado en Julimes, Chihuahua.

“Fueron tiempos muy duros. Yo tenía menos de 11 años y a esa edad ya hacíamos trabajos de grandes, aprendí de los peligros y la explotación en contra de los trabajadores pues el patrón nos exigía trabajar de sol a sol por unos cuantos pesos, pero creo que eso me formó un carácter de sobrevivencia.

En su adolescencia y conocedor del trabajo del campo, se enroló en el Programa Braceros, implementado por el Gobierno de los Estados Unidos en la década de los 50’s, donde laboró en diversos estados en la pisca de frutas y verduras como la manzana, fresa, alfalfa, frijol, lechuga y otras leguminosas.

“Ahí también sufrí en carne propia la explotación en los campos agrícolas donde laborábamos largas y extenuantes jornadas de trabajo y vivíamos hacinados en las bodegas”, dijo el padre de familia, quien ya se fogueaba en actividades rudas antes de casarse.

Comenta que el radicar en la frontera le dio otra visión a su vida y a finales de la década de los setenta decidió emigrar a los Estados Unidos de manera ilegal para enfrentar lo mejor posible los gastos de la casa.

A pesar de no hablar inglés logró colocarse en varios empleos y poner en práctica lo aprendido en su natal México. “Tuve que entrarle a todo, sin miedo para aprender nuevos oficios y tratar de darles la mayor educación a mis hijos”, dijo quien se considera un padre común y corriente al igual que muchos otros, que lo único que ha buscado es darles lo mejor.

En ese tiempo recuerda que fueron muchas vivencias y anécdotas que nunca olvidará, como cuando se topaba con agentes de Inmigración a quienes tenía que ‘burlar’ para no ser detenido, “yo siempre iba preparado con un nombre diferente por si me deportaban ya que en aquel tiempo no existían las huellas digitales, sólo nos deportaban y regresábamos de nuevo”.

Recuerdo que cuando me topaba con ellos me tenía que comportar como un ciudadano normal, sin miedo. Siempre llevaba mi periódico en inglés y al verlos me ponía a revisarlo como si estuviera leyendo en una de las bancas de la Plaza de San Jacinto o si estaba entre los tráilers le daba patadas a las llantas como revisando el nivel de aire”, dice sonriendo.

Otra de las anécdotas que recuerda fue cuando fue detenido en medio de la cordillera de las Montañas Franklin por agentes de la Patrulla Fronteriza que viajaban en helicóptero… “ese día llegué emocionado a casa feliz de haberme paseado en esa nave”.

Uno de los momentos más importantes de su vida fue el haber salido sorteado dentro del programa de Amnistía, decretado por el entonces presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan, el cual benefició a más de tres millones de inmigrantes que se internaron en el país antes del 1 de enero de 1982.

“Sentí un gran alivio al ya no tener que andar escondiéndome de la ‘Migra’. Descansé mucho”, comentó tras sentirse feliz de haberse convertido en un latino más radicado legalmente en este país y sobre todo el cruzar la frontera sin problema alguno.

Así, y al igual que miles de residentes se convirtió en un padre que podía vivir en Juárez y trabajar en El Paso para aprovechar el rendimiento del dinero y enfrentar los gastos generados en casa. “Ganar dólares y gastarlos en Juárez era algo muy redituable y ya batallábamos menos”, aseguró el ahora residente de Horizon, Texas.

“Sólo quiero decirle que gracias por su amor, su responsabilidad, y por tanto esfuerzo que hizo por sacarnos adelante en la vida. Yo tengo una imagen muy bonita de mi padre y de los momentos que pasé en mi infancia, la cual nunca olvidaré”, dijo Yolanda, hija mayor de la familia y abuela de tres nietos.

A su vez Olga Isela, quien labora como enfermera en el Hospital Infantil en Ciudad Juárez, agradeció la dedicación incondicional que les ha dado a ella y todos sus hermanos. “No alcanzarían todos los años de mi vida para agradecerle”, comentó entre lágrimas.

“Gracias a Dios por darme esta familia maravillosa y sobre todo el que sean hombres y mujeres de bien. Estoy muy orgulloso de tener en casa a abogados, enfermeras, terapeutas, agentes de ventas, periodistas y hasta un político”, expresó.

Y aunque el feliz padre lamenta no haber podido convivir el mayor tiempo con sus hijos, por cuestiones laborales, dice haber estado siempre pendiente de cada uno de ellos en sus necesidades y sobre todo nunca perder esa figura clave en el desarrollo de sus hijos.

“En mi ausencia mi esposa jugó un papel muy importante en las diferentes etapas del desarrollo de todos y teníamos mucha comunicación”, dijo quien en su juventud tocaba la guitarra para llevarle serenata a su ahora esposa, entonando canciones de los famosos tríos de México como Los Panchos, Los Dandys, Tres Ases, entre otros, junto con sus cuñados José e Isidro.

En este Día del Padre y en medio de la pandemia del coronavirus, el feliz padre, abuelo y bisabuelo, dice sentirse un poco triste por no tenerlos a todos en casa y celebrar junto a sus nueve hijos, sus yernos y nueras, 19 nietos y siete bisnietos.