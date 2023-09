Sentenciado por corrupción juez busca recuperar su licencia

Luther Jones, un ex funcionario electo de El Paso que fue inhabilitado hace una década después de ser declarado culpable de conspirar para corromper los gobiernos escolares y del condado, busca que se le restituya su licencia de abogado de Texas.

Jones, que vive en Houston desde 2015, dijo que busca volver a ejercer la abogacía a los 77 años “porque si dejo de trabajar, empiezo a morir”.

Incluso si un tribunal concede su solicitud de reinstalación, a la que se opone el Colegio de Abogados del Estado de Texas, Jones tendría que aprobar el examen del colegio de abogados nuevamente. Dijo que planea realizar principalmente trabajo pro bono, centrándose en litigios ambientales e inquilinos que enfrentan desalojos. También dijo que “representaría a personas acusadas de delitos menores”.

“Es una especie de forma de expiación. Espero que no suene cursi, pero así es como me siento al respecto”, dijo en una entrevista telefónica.

La corrupción que involucró a Jones y otros en la década de 1990 y principios de 2000 provocó grandes daños a El Paso, dijo Steve Ortega, quien se postuló exitosamente para el Concejo Municipal en 2005, en parte porque estaba preocupado por un sistema de pago por participación que impregnaba el gobierno local.

“Al final del día, no se quiere corrupción en la comunidad porque daña la competitividad”, dijo Ortega, quien ahora trabaja como abogado privado en El Paso.

El Paso de hace 25 años estaba en picada económica, dijo Ortega. De modo que los contratos gubernamentales eran una fuente clave de ingresos para muchas empresas.

“Entonces, si se puede manipular ese proceso, se tiene acceso a fondos y contratos importantes, y luego, si se puede manipular el proceso político, el acceso a esos fondos y contratos es aún más fácil”, dijo.

Gran parte de la comunidad empresarial y política de El Paso estaba consciente de la corrupción generalizada, pero pocos hablaron, dijo Ortega.

Jones estuvo entre más de 30 funcionarios gubernamentales, empresarios y abogados que fueron condenados o se declararon culpables de cargos federales como resultado de la Operación Peones Envenenados, una extensa investigación del FBI sobre la corrupción en los gobiernos de la ciudad y el condado, así como en los tres mayores distritos de El Paso. distritos escolares. La investigación salió a la luz pública en 2006, cuando agentes del FBI allanaron el juzgado del condado de El Paso.

Ortega dijo que, como abogado, no cree que Jones merezca la oportunidad de ejercer la abogacía nuevamente.

“Creo en el concepto de redención, pero sólo él sabe si ha expiado plenamente sus actos. Sólo desde una perspectiva profesional, no creo que a nadie que esté tan involucrado en actividades corruptas se le deba devolver la licencia”, dijo.

Jones dijo que espera que su deseo de volver a ejercer la abogacía no enoje a la gente en El Paso.

“Les pido disculpas. No tengo rencor contra nadie, ni siquiera contra las personas que me procesaron, el juez que me condenó. No tengo más que el más alto respeto por el sistema de justicia penal. Acepto mi destino y acepté mi castigo, y estoy tratando de reconstruir una vida productiva. ¿Qué más puedo decir?"

Jones presentó una petición de reintegro al Colegio de Abogados del Estado de Texas en un tribunal de distrito del condado de Harris en julio. Una audiencia sobre la petición de Jones está programada para el 27 de octubre y un juicio previsto para el 30 de septiembre de 2024.

Un portavoz del Colegio de Abogados del Estado se negoció a hacer comentarios más allá de proporcionar su expediente judicial que declaraba que se oponían a la reinstalación de Jones.

Según las reglas del Colegio de Abogados del Estado, los abogados inhabilitados que buscan su reintegro tienen la “carga de establecer mediante una preponderancia de la evidencia que su reintegro serviría a los mejores intereses del público y de la profesión, así como a los fines de la justicia”.

Una fuerza política se convierte en reclusa

Jones sirvió en la Cámara de Representantes de Texas de 1973 a 1981. Fue nombrado fiscal del condado de El Paso en 1983 y elegido juez del condado en 1986. Fue derrotado en la reelección en 1990.

Después de su derrota en la reelección, Jones trabajó como abogado y agente de poder detrás de escena, ayudando a elegir personas para el Concejo Municipal, el Tribunal de Comisionados del Condado y las juntas escolares. Luego utilizó a aquellos a quienes ayudó a elegir para dirigir los contratos a sus clientes, según acusación presentada en 2009 y 2010.

Jones fue condenado por dos acusaciones distintas. Uno alegó que sobornó a un comisionado del condado anónimo y al secretario de distrito, Gilbert Sánchez, para manipular una oferta para favorecer a su cliente en un contrato para digitalizar registros judiciales. La segunda acusación formal alegaba que sobornó a miembros de la junta escolar de Ysleta para que otorgaran un contrato de seguro médico a su cliente. Fue declarado culpable por un jurado por la primera acusación y se declarado culpable de la segunda.

Fuedo sentencia a seis años de prisión. Salió de prisión en julio de 2015 y recibió su libertad condicional tres años después.

Jones fue inhabilitado en 2013 como resultado de sus condenas por delitos graves. En su petición de reinstalación, Jones dijo que quería renunciar voluntariamente a su licencia de abogado después de su condena, pero no pudo hacerlo porque estaba encarcelado y no tenía acceso a sus registros.

Una nueva vida en Houston

Dijo que “me exilié de El Paso” después de salir de prisión en 2015. Se ofreció como voluntario en un hospital de Houston después de mudarse allí, luego recibió un trabajo de 2015 a 2021 haciendo trabajo constituyente para el senador estatal John Whitmire, demócrata por Houston. Sirvieron juntos en la Cámara de Representantes de Texas en la década de 1970.

Whitmire apoya la petición de reinstalación de Jones, al igual que otro ex colega de la Cámara en la década de 1970, John Bryant de Dallas.

Whitmire es uno de los favoritos para la carrera por la alcaldía de Houston en noviembre.

Su campaña no respondió a una solicitud de El Paso Matters de comentar sobre su apoyo a la restauración de la licencia de abogado de Jones. Pero hizo una declaración a la organización de noticias Houston Landing: “Siempre he creído en las segundas oportunidades. El señor Jones pagó un alto precio por violar la ley y ahora es el momento de darle una segunda oportunidad, como a otros a quienes apoyó”.

Bryant sirvió en el Congreso de 1983 a 1997. Fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de Texas en 2022 después de estar fuera de la política durante 26 años.

Dijo que Jones fue un servidor público dedicado durante muchos años y un abogado talentoso. Bryant dijo que las personas deben ser juzgadas por la totalidad de sus vidas.

“Luther es una persona de gran carácter, generoso y honesto y fue acusado de ser demasiado celoso al representar a un cliente. El jurado no estuvo de acuerdo con su testimonio y lo condenó”, dijo Bryant, refiriéndose a una de las dos acusaciones que llevaron al encarcelamiento de Jones. “Cumplió su condena, volvió a la vida pública y comenzó a hacer trabajo voluntario. La ley permite que una persona que haya hecho eso reciba su licencia de abogado y vuelva a ejercer la abogacía si aprueba el examen de la abogacía.

Ortega, ex miembro del Concejo Municipal de El Paso, dijo que la descripción que hizo Bryant de las acciones de Jones con los gobiernos de El Paso estaba “completamente equivocada”.

“Hubo un esfuerzo de largo plazo que resultó en una corrupción sistemática”, dijo Ortega.