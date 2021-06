Sentencia: 22.5 años de cárcel por asesinato de George Floyd

Associated Press

Minneapolis— Un juez de Minnesota condenó el viernes al ex oficial de Policía Derek Chauvin a 22 años y medio de prisión por el asesinato de George Floyd, un afroamericano cuyos desesperados jadeos por debajo de la rodilla del oficial blanco, capturados en un video viral, cambiaron para siempre la conversación estadounidense sobre raza y justicia.

Chauvin, quien fue despedido después del asesinato y luego condenado por un jurado en abril por cargos de homicidio involuntario en segundo grado, homicidio en tercer grado y homicidio en segundo grado, enfrentaba hasta 40 años de prisión.

Al dictar su sentencia, el juez de Distrito del Condado de Hennepin, Peter Cahill, quien llevó el juicio de Chauvin, ofreció breves comentarios, diciendo que no era el momento de ser “profundo o inteligente” desde el tribunal. Dijo que había basado la sentencia en los hechos del caso y no en la “opinión pública”.

“La sentencia no se basa en su emoción o simpatía”, dijo Cahill.

“Pero al mismo tiempo, quiero reconocer el profundo y tremendo dolor que están sintiendo todas las familias, especialmente la familia Floyd”. Tienen nuestras condolencias y reconozco el dolor que están sintiendo”, agregó.

El asesinato del 25 de mayo de 2020, capturado en un espantoso video de Facebook, sacudió a la nación y obligó a un doloroso ajuste de cuentas sobre cuestiones de raza y brutalidad policial que continúan ocurriendo en un Estados Unidos dividido.

La condena de Chauvin, una rareza en un país sacudido por múltiples casos de alto perfil de personas afroamericanas asesinadas por la Policía, fue elogiada por la familia de Floyd y los activistas como un momento histórico de justicia y una posible señal de cambio.

Antes de la sentencia, el tribunal escuchó declaraciones sobre el impacto de Floyd de cuatro miembros de la familia, incluida la hija de 7 años del hombre, Gianna, quien con una voz pequeña y cantarina habló de cómo su papá solía ayudarla a cepillarse los dientes y jugaba con ella. “Lo extraño”, dijo.

Una mujer fuera de cámara le preguntó a Gianna Floyd si deseaba que su padre todavía estuviera vivo. “Sí, pero está vivo”, dijo Gianna.

“¿A través de su espíritu?” preguntó la mujer.

“Sí”, respondió la niña.

En la sala del tribunal, Chauvin, que lucía la cabeza recién afeitada y vestía un traje gris claro, pareció ver el video, parpadeando ocasionalmente pero sin emociones. Los otros tres miembros de la familia Floyd se acercaron al podio dentro de la sala del tribunal socialmente distanciada, el ex oficial giró la cabeza para escucharlos, pero por lo demás no tuvo ninguna reacción.

Brandon Williams, sobrino de Floyd, le pidió al juez que condenara a Chauvin al castigo máximo. “Aunque Chauvin será sentenciado hoy y pasará un tiempo en prisión, tendrá el lujo de volver a ver a su familia y hablar con ellos”, dijo Williams a la Corte. A la familia Floyd le han “robado” ese lujo, dijo. “No más fiestas de cumpleaños, graduaciones, reuniones navideñas... no hay oportunidades para simplemente decir te amo”.

A los miembros de la familia no se les permitió dirigirse directamente a Chauvin, pero el hermano de Floyd, Terrence, miró al ex oficial y planteó preguntas que han desconcertado incluso a quienes conocen a Chauvin. “¿Por qué? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando tenías tu rodilla en el cuello de mi hermano cuando sabías que ya no representaba una amenaza?”, dijo Terrence Floyd cuando las lágrimas rodaban por su rostro.

Philonise Floyd, el hermano menor del hombre, que testificó en el juicio y que se ha convertido en la cara pública del impulso de la familia por la justicia, contó al tribunal la angustia de tener que revivir la muerte de su hermano una y otra vez a través del video de su asesinato, de las “pesadillas” que ha tenido de forma regular.

“Tuve que sentarme todos los días del juicio cerca de Derek Chauvin y ver el video de George muriendo durante horas, una y otra vez durante todo un año”, dijo Philonise Floyd. “Tuve que ver a George siendo torturado hasta la muerte a cada hora del día... sin saber lo que es una buena noche de sueño”.

Poco antes de ser sentenciado, Chauvin se acercó a un atril de la Corte y habló brevemente, ofreciendo sus condolencias a la familia Floyd. Pero se negó a hablar extensamente, citando otros “asuntos legales” que enfrenta. No se disculpó por su papel en la muerte de Floyd.

“Quiero dar mis condolencias a la familia Floyd”, dijo Chauvin, mirando brevemente hacia los hermanos y el sobrino de Floyd. “Habrá alguna otra información en el futuro que sería de interés. Y espero que las cosas les den un poco de tranquilidad”.

Antes de que Chauvin hablara, su madre, Carolyn Pawlenty, apeló a Cahill en nombre de su hijo y lo describió como un servidor público “desinteresado” que siempre había tratado de ayudar a los demás. Dijo que los fiscales y los medios de comunicación lo habían descritos como una “persona agresiva, despiadada e indiferente... un racista”. “Puedo decirles que eso está lejos de la verdad”, dijo Pawlenty. “Mi hijo es un buen hombre”.