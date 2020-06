Señala Abbott la ‘abundante’ capacidad en hospitales de Texas

Archivo

Austin— El gobernador Greg Abbott continuó promocionando la capacidad hospitalaria de Texas, tan abundante el martes mientras las hospitalizaciones debido al nuevo coronavirus alcanzaron nuevos máximos y el estado sigue adelante con la reapertura de negocios. Abbott, hablando durante una conferencia de prensa en Austin, calificó la capacidad del estado de “abundante” y dijo que los funcionarios están “centrados en el láser” para mantener ese nivel. El estado experimentó otro nuevo pico el martes, informando que 2 mil 518 texanos están hospitalizados y han dado positivo por el virus. Cerca de 15 mil camas aún están disponibles, según las últimas cifras del Departamento de Servicios de Salud del Estado. Aun así, el recuento de hospitalizaciones ha estado en una rápida trayectoria ascendente. El recuento del martes aumentó un 43% desde el comienzo del mes. El número de casos también ha seguido aumentando en el estado, y la primera mitad de junio vio algunos de los mayores casos de un solo día hasta la fecha. Abbott dijo que el estado alcanzaría otro pico el martes, con funcionarios listos para reportar 2 mil 622 nuevos casos. Al tratar de explicar la tendencia, Abbott señaló aumentos temporales en las pruebas positivas en algunas áreas aisladas. Pero también sugirió que los jóvenes específicamente no están tomando el virus lo suficientemente en serio, diciendo que hay “ciertos condados en los que la mayoría de las personas que dan positivo... son menores de 30 años. “Es difícil saber exactamente dónde contrajeron esas personas el Covid”, dijo Abbott. “Todo lo que sabemos es que debido a que estas personas dan positivo a una tasa más alta que tienen 30 años o menos, nos informa sobre ciertas estrategias que debemos tomar para asegurarnos de que podamos reducir el número de personas que dan positivo”. Abbott señaló una advertencia reciente de la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas que decía que los bares y restaurantes podrían perder sus licencias por 30 días si no siguen las pautas estatales para frenar la propagación del coronavirus. Los bares pueden operar al 50% de su capacidad y los restaurantes al 75% de su capacidad. La conferencia de prensa hizo una presentación de John Zerwas, funcionario del Sistema de la Universidad de Texas y ex representante estatal que está ayudando con la respuesta del coronavirus del estado. En un intercambio con Abbott, Zerwas dijo que el estado todavía está en el “Nivel 5” en capacidad hospitalaria, lo que significa que los hospitales pueden mantener sus capacidades actuales sin tener que expandirse. “El resultado final es esto, y esa es la mayor capacidad de las camas de hospital, plantea preocupaciones, pero como se muestra hoy, no hay razón para alarmarse”, dijo Abbott. “Aunque hay más personas hospitalizadas, seguimos en el nivel de amenaza más bajo en nuestra capacidad hospitalaria. Tenemos mucho espacio para ampliar las camas. Hay miles de camas de hospital que están disponibles mientras hablamos en este momento. Y luego está la capacidad de levantar incluso más camas de hospital si alguna vez fuera necesario “. Como lo ha hecho en los últimos días, Abbott reiteró que el estado todavía tiene la opción de restaurar al menos parcialmente la prohibición de los procedimientos electivos para liberar aún más camas. Los demócratas dijeron que Abbott todavía estaba fallando en la respuesta del estado a la pandemia en múltiples frentes. “Tenemos que enfrentar la realidad: manejar esta crisis va más allá de saber cuántas camas de hospital hay disponibles”, dijo en un comunicado el representante estatal Chris Turner, de Grand Prairie, presidente de los demócratas de la Cámara. “Las tasas de positividad de nuestro estado son demasiado altas y siguen aumentando, y los casos positivos y las hospitalizaciones continúan aumentando. Y todavía tenemos que alcanzar los objetivos de pruebas diarias que el gobernador Abbott estableció hace casi dos meses”.