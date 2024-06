Sellará Biden frontera en caso necesario

El presidente Joe Biden tiene programado hoy martes firmar un decreto –orden ejecutiva–, que le permitirá sellar temporalmente la frontera de Estados Unidos con México para los migrantes cuando los cruces aumenten, una medida que suspendería las protecciones de larga data para los solicitantes de asilo en los Estados Unidos.

Los principales asesores de Biden han informado a los miembros del Congreso en los últimos días que esperen que firme la orden en la Casa Blanca junto a alcaldes del Sur de Texas, según varias personas familiarizadas con los planes.

“He sido informado sobre la orden ejecutiva pendiente”, dijo el representante Henry Cuéllar, demócrata de Texas, quien anteriormente ha llamado al presidente a reforzar la aplicación de la ley en la frontera. “Ciertamente la apoyo porque he estado abogando por estas medidas durante años. Aunque la orden aún no se ha publicado, apoyo los detalles que se me han proporcionado hasta ahora”.

La orden sería la política fronteriza más restrictiva instituida por Biden, o por cualquier otro demócrata moderno, y recuerda un esfuerzo en 2018 por parte del presidente Donald Trump para frenar la migración que los demócratas criticaron y los tribunales federales bloquearon.

Aunque la acción ejecutiva es casi segura que enfrentará desafíos legales, Biden está bajo intensa presión política para abordar la inmigración ilegal, una preocupación principal de los votantes antes de las elecciones presidenciales en noviembre.

La decisión muestra cómo la política de inmigración se ha inclinado drásticamente hacia la derecha durante la presidencia de Biden. Las encuestas sugieren un creciente apoyo, incluso en el partido del presidente, a las medidas fronterizas que los demócratas una vez denunciaron y que Trump defendió.

La orden permitiría a los funcionarios fronterizos evitar que los migrantes soliciten asilo y rápidamente rechazarlos una vez que los cruces superen un cierto umbral. (Es probable que los menores que cruzan solos estén exentos de las restricciones, según un funcionario informado sobre la orden).

Típicamente, los migrantes que solicitan asilo son liberados en los Estados Unidos para esperar sus comparecencias en los tribunales, donde pueden presentar sus casos. Pero un gran atraso significa que esos casos pueden tardar años en ser resueltos.

Los funcionarios del Gobierno discutieron permitir que Biden cerrara la frontera este año si un promedio de más de 5 mil migrantes por día intentaban cruzar ilegalmente en una semana, o más de 8 mil 500 intentaban cruzar en un día determinado.

En los últimos días, los funcionarios de la Casa Blanca han discutido un límite de 2 mil 500 cruces ilegales por día. Eso significaría que la frontera podría cerrarse a los solicitantes de asilo tan pronto como Biden firme la orden ejecutiva porque los totales diarios actualmente superan ese número.

Aun así, las personas involucradas en las negociaciones advirtieron que los detalles aún se están resolviendo.

El número de personas que cruzan ilegalmente la frontera ha disminuido significativamente en los últimos meses después de alcanzar niveles récord en diciembre, cuando aproximadamente 10 mil personas al día ingresaban a los Estados Unidos.

Los funcionarios de la administración de Biden, preocupados por los números en diciembre, presionaron a México para que hiciera más para frenar la migración. Los funcionarios mexicanos desde entonces han utilizado vuelos chárter y autobuses para mover a los migrantes más al Sur y alejarlos de los Estados Unidos.

El domingo, los agentes fronterizos detuvieron a más de 3 mil 500 personas cruzando sin autorización, en línea con las tendencias de las últimas semanas, según una persona con conocimiento de los datos.

Es probable que la acción ejecutiva refleje una medida en un proyecto de ley bipartidista fallido este año que tenía algunas de las restricciones de seguridad fronteriza más significativas que el Congreso había considerado en años. El proyecto de ley habría proporcionado miles de millones en fondos para la frontera, incluyendo la contratación de miles de oficiales de asilo para procesar reclamos.

Pero los republicanos frustraron el proyecto de ley en febrero, diciendo que no era lo suficientemente fuerte. Muchos de ellos, incitados por Trump, eran reacios a darle a Biden una victoria legislativa en un año electoral. Los asesores del presidente esperan que la orden ejecutiva le proporcione una oportunidad para criticar a los republicanos por su decisión de matar el proyecto de ley bipartidista, que habría proporcionado miles de millones al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Si bien los republicanos en el Congreso eligieron obstaculizar una mayor aplicación de la ley fronteriza, el presidente Biden no dejará de luchar para entregar los recursos que el personal de la frontera y la inmigración necesitan para asegurar nuestra frontera”, dijo Angelo Fernández Hernández, un portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado el lunes. No confirmó los planes pero dijo que la administración estaba explorando “una serie de opciones políticas, y seguimos comprometidos a tomar medidas para abordar nuestro sistema de inmigración roto”.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) lideró la carga contra el intento de la administración Trump de bloquear el asilo en 2018, lo que resultó en que los tribunales federales detuvieran la política. El grupo ha señalado que está listo para desafiar cualquier orden que limite el asilo en la frontera.

“Necesitaremos revisar la orden ejecutiva antes de decidir sobre un litigio, pero cualquier política que efectivamente corte la protección para los migrantes desesperados plantearía serios problemas legales, como lo hizo cuando la administración Trump intentó terminar con el asilo”, dijo Lee Gelernt, un abogado de la ACLU que lideró el desafío contra muchas de las políticas de Trump.

Aunque los republicanos han criticado durante mucho tiempo a los demócratas por la seguridad fronteriza, Biden en los últimos años también ha enfrentado llamados de miembros de su partido para una aplicación más estricta.

El representante Tom Suozzi, demócrata de Nueva York, quien ganó una elección especial en la Cámara este año en parte al pedir medidas de inmigración más estrictas, envió una carta a Biden el mes pasado alentándolo a emitir una orden ejecutiva que restringiría el asilo.

“Creo que es muy, muy importante, no sólo para los demócratas o con fines políticos, sino que es importante para Estados Unidos”, dijo Suozzi en una entrevista. “Esto es algo que preocupa mucho a la gente”.

Pero también existen riesgos políticos al emitir la orden ejecutiva. En los últimos días, los republicanos han cuestionado por qué Biden no tomó medidas unilaterales en la frontera antes. En enero, dijo a los periodistas que había “hecho todo lo que podía hacer” en la frontera y que necesitaba ayuda del Congreso.

“El pueblo estadounidense sabe mejor”, escribió el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano de Louisiana, en una publicación en redes sociales el lunes.